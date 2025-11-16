Amerikanci žele milijardere van politike, a na ovaj iznos bi im ograničili bogatstvo

Sve veći broj Amerikanaca vjeruje da su milijarderi prijetnja demokratiji, pokazuju novi podaci. Sedam od 10 ispitanika želi da ultrabogati imaju manju ulogu u američkoj politici, u vrijeme kada se sadašnja administracija otvoreno obraća najbogatijim ljudima u zemlji.



Više od polovine Amerikanaca (53%) vjeruje da milijarderi prijete američkoj demokratiji. Ovo su podaci iz godišnjeg istraživanja Harris Poll-a “Amerikanci i milijarderi”. To je povećanje od sedam bodova u odnosu na prošlu godinu kada je postavljeno isto pitanje.

Ograničite bogatstvo

Istraživanje je pokazalo da Amerikanci generalno postaju manje naklonjeni milijarderima. Žele strožu regulaciju za one s velikim bogatstvom. Uključujući i ograničenje količine bogatstva koju pojedinac može akumulirati.



Više od polovine ovogodišnjih ispitanika reklo je da bi voljeli vidjeti ograničenja akumulacije bogatstva (53%, u odnosu na 46% u 2024. godini). Oni koji to podržavaju uglavnom vjeruju da niko ne bi trebao imati više od 10 milijardi dolara.



Amerikanci su također uglavnom za uvođenje dodatnih propisa za milijardere. 71% njih smatra da bi trebao postojati “porez na milijardere”. A 64% vjeruje da bi vlada trebala uvesti obavezni filantropski angažman za ljude čija imovina prelazi milijardu dolara.

Više od trećine Amerikanaca vjeruje da je američka ekonomija nepravedan sistem koji favorizira ultrabogate. Više od 70% se slaže da je nejednakost u bogatstvu ozbiljan nacionalni problem.



Gotovo svi ispitanici (94%) vjeruju da u Americi postoji jaz u bogatstvu. Rastući troškovi života koji premašuju prihode, rupe u porezu na dobit preduzeća i nedostatak pristupačnog stanovanja navode se kao glavni uzroci.



Prema procjenama Forbesa, u svijetu postoji 310 milijardera s bogatstvom većim od 10 milijardi dolara. Od njih su 122 Amerikanci.

Mary Withfil Roelfs, Forbes

