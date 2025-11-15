Od nuklearnog oružja do dronova na pogon AI: Sofisticirana saudijska lista želja upućena Washingtonu

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman uspješno je sastavio svoju tehnološku listu želja od Izraela – i danas je selektivniji nego ikad.

Prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman želi odbrambeni sporazum koji će nadmašiti katarski, AI čipove i dronove pokretane vještačkom inteligencijom – pa čak i potencijalno stacioniranje američkog nuklearnog oružja u kraljevini.

Ova lista želja otkriva samopouzdanje lidera koji u ponedjeljak dolazi u Washington nakon što je izdržao pritiske da normalizira odnose s Izraelom usred njegovog genocida u Gazi. Tokom ljeta je, štaviše, izašao netaknut – ako ne i ojačan – odlučivši da ne učestvuje u direktnom ratu između Izraela i Irana.

Na drugoj strani stoji američki predsjednik spreman staviti krunske dragulje svoje zemlje na pregovarački sto: nuklearnu i AI tehnologiju.

Uspješnost posjete prijestolonasljednika bit će odraz instinkta Donalda Trumpa da zaobiđe zabrinutosti sigurnosnog aparata SAD-a o Kini i zaštiti američke tehnologije, u zamjenu za unosne strane poslove s jednom od rijetkih velikih ekonomija koja raspolaže gotovinom da troši veliko – uprkos budžetskim ograničenjima.

Nekada su bliskoistočni lideri u Bijelu kuću dolazili zbog poslova koji bi uglavnom držali Boeing i Lockheed Martin u pogonu. Iranski šah, sa svojim enciklopedijskim znanjem o oružanim sistemima, bio je poznat po takvim posjetama. No, stručnjaci kažu da sofisticirana lista kupovine Mohammeda bin Salmana odražava ambiciju mnogo zrelije i dalekovidnije kraljevine.

„MBS želi dugoročnu tehnološku i trgovinsku razmjenu“

„MBS ne traži saradnju u jednoj oblasti, nego jačanje američko-saudijske saradnje na duge staze. To je dvosmjeran protok tehnologije i trgovine“, rekao je Ayham Kamel, predsjednik za Bliski istok u Edelman Public and Government Affairs.

„Saudijska Arabija i dalje želi biti dio multipolarnog poretka, ali se okreće iskorištavanju bliskosti s Trumpom“, dodao je.

Nuklearno oružje i odbrambeni sporazum

Jedna od ključnih tačaka, kažu stručnjaci, jeste saudijska želja da bude uključena pod američki nuklearni kišobran. Samo nekoliko dana nakon što je Izrael napao pregovarače Hamasa u Kataru, Saudijska Arabija potpisala je odbrambeni pakt s Pakistanom – jedinom muslimanskom državom s nuklearnim arsenalom.

Procjenjuje se da Pakistan posjeduje oko 170 nuklearnih bojevih glava. Zvanični opisi sporazuma ukazuju da pokriva sve vojne opcije.

Američko-saudijski nuklearni razgovori vode se u strogoj tajnosti, ali jedan bivši američki obavještajni zvaničnik navodi da bi proširenje zaštite na Saudijsku Arabiju imalo politički smisao.

„To bi ih izvuklo iz pakistanskog nuklearnog kišobrana i učinilo da se osjećaju bolje u odnosu na Katar“, rekao je.

Stručnjaci očekuju formulaciju naredne sedmice koja bi ukazivala na neku vrstu povezivanja Rijada s američkim nuklearnim arsenalom.

MEE je ranije izvijestio da je Trumpova administracija odobrila izraelski napad na Katar – odluku koja je ozbiljno narušila višedecenijski kredibilitet SAD-a kao sigurnosnog garanta regiona.

Za Saudijsku Arabiju, pak, taj se kredibilitet počeo urušavati još 2019. kada je Iran napao Aramcova postrojenja, a Trumpova administracija odbila odgovoriti napadom na Iran ili njegove saveznike Hute.

„Sjećanje na septembar 2019. i dalje je snažno“, rekao je saudijski analitičar Hesham Alghannam na događaju u Washingtonu.

U pokušaju popravljanja odnosa s Dohom nakon izraelskog napada, Trump je potpisao izvršnu uredbu koja garantuje sigurnost Katara, ali takve uredbe buduća administracija može jednostavno povući.

Saudijska Arabija želi nešto čvršće – iako zna da Senat neće ratificirati formalni odbrambeni sporazum.

„Rijad ne traži simboličnu zaštitu. Želi kredibilan i jasan odbrambeni aranžman, ne memorandume bez akcije“, dodao je Alghannam.

Prije dolaska MBS-a, saudijski ministar odbrane Khalid bin Salman i savjetnik za nacionalnu sigurnost Musaad al-Aiban boravili su u Washingtonu kako bi finalizirali odbrambene garancije.

Odvajanje SAD–Saudija poslova od Izraela

Jedan od ključnih uspjeha saudijskog lidera, prema analitičarima, jeste što je odvojio bilateralne sporazume SAD–Saudijska Arabija od pitanja normalizacije s Izraelom.

Iako Trump tvrdi da će Rijad normalizirati odnose s Izraelom do kraja godine, zapadni i arapski diplomati kažu da Saudijska Arabija nema namjeru vraćati se tim razgovorima bez napretka prema palestinskoj državi – što Izrael odbija.

Može li Saudijska Arabija obogaćivati uran?

Razgovori o civilnom nuklearnom programu traju i dalje, čak i bez normalizacije s Izraelom. Američki sekretar za energiju Chris Wright posjetio je Rijad u proljeće radi dogovora o nuklearnoj tehnologiji.

Ključno pitanje: hoće li SAD dopustiti Saudijskoj Arabiji da obogaćuje uran?

Saudijci insistiraju da žele obogaćivanje – jer žele iskoristiti vlastite rezerve.

„Obogaćivat ćemo ga i prodavati, i raditi ‘yellowcake’“, rekao je saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Stručnjaci tvrde da bi odustajanje od obogaćivanja bilo ogromna ustupka – ne samo ekonomski, već i simbolički.

Neki smatraju da bi kompenzacija mogla biti – nuklearno oružje ili američki nuklearni sistem stacioniran u kraljevini.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Hoće li Saudijska Arabija dobiti F-35?

Saudijska delegacija broji 1.000 ljudi i dolazi na 18 aviona – najveći takav dolazak do sada.

F-35, najnapredniji američki borbeni avion, nalazi se na listi. MEE je otkrio da su uključeni u paket vrijednosti 142 milijarde dolara.

Izrael je jedina država u regionu koja posjeduje F-35 i brani tu prednost. Zbog toga su skeptični i neki američki zvaničnici.

Stručnjaci navode da bi eventualna isporuka Saudijcima bila pod strogim ograničenjima i „kill switch“ kontrolom SAD-a.

Dronovi i AI: Saudijski tehnološki prioritet

Pored F-35, važan fokus su dronovi i AI tehnologija.

Saudijska Arabija pregovara sa Shield AI, proizvođačem naprednih dronova poput V-Bata – korištenog u Ukrajini – te novog vertikalnog drona naoružanog za zračne i kopnene ciljeve.

Saudijci žele:

srednje dronove,

dronove koji prate borbene avione,

maritimne izviđačke dronove.

Utrka za američke AI čipove

Poput UAE, Saudijska Arabija pokušava kupiti najnaprednije Nvidia Blackwell čipove za AI kompaniju Humain, u vlasništvu saudijskog PIF-a.

Kraljevina se predstavlja kao globalni AI centar zbog jeftine električne energije za data centre.

Humain i Datavolt grade ogromne centre širom zemlje.

Međutim, isporuke AI čipova kasne zbog američkih briga da kineske kompanije, prisutne u Saudijskoj Arabiji, mogu doći do napredne tehnologije.

Prijestolonasljednik će snažno lobirati da se te prepreke uklone.

