Najskuplji stan na prodaji u BiH: Luksuz u Mostaru za 1,9 miliona KM

Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci bilježi izrazit i kontinuiran rast cijena, a taj trend posebno dolazi do izražaja na platformi OLX.ba, koja je već odavno, glavno mjesto za praćenje ponude. Upravo tamo trenutno je oglašen i najskuplji stan u državi, luksuzna nekretnina čija je cijena postavljena na čak 1,9 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja novi nivo prestiža i najavu sve snažnijeg rasta premium segmenta domaćeg tržišta.

Riječ je o nekretnini koja se nalazi u Mostaru. Sa korisnom površinom od 264 m2, posjeduje tri kupatila, terasu od 250m2 i dva garažna mjesta, koja su uključena u cijenu (ukupno 30 m2) i to sve sa najljepšim panoramskim pogledom na Mostar. Izgrađen je 2010. godine i predstavlja rijetku priliku na tržištu, dok galerija s 20 fotografija zaista sugeriše da je riječ o luksuznom prostoru.

Više o ovom oglasu možete pročitati na https://olx.ba/artikal/71903702

Druga najskuplja nekretnina na ovoj platformi jeste stan koji se prodaje u Sarajevu, a nalazi se u naselju Breka. Ova vrlo zanimljiva nekretnina, podijeljena je na dvije zasebne jedinice, a jednim zahvatom može postati kuća na dva sprata. Stan ima više od pet soba i kupatila, sa korisnom površinom od 261 kvadrata.

Više o ovom oglasu možete pročitati na https://olx.ba/artikal/71029530

Prema Izvješću o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH, za prvu polovinu 2025, ukupna ostvarena vrijednost nekretnina iz kupoprodajnih ugovora u prvoj polovini 2025. godine u Federaciji BiH iznosila je 867.598.995,00 KM, što je prema dostupnim podacima za 3% više u poređenju sa prvom polovinom 2024. godine.

Najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u prvoj polovini 2025. godine je na

području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 1.315.000,00 KM, a korisna

površina tog stana je 165 m2.

Ovi podaci su zanimljivi, jer predstavljaju ekstrem luksuza na bh. tržištu nekretnina, a njihova prodaja bi označila novi rekord prodaje najskupljeg stana do sada.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH