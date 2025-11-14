Izrael zarađuje milijarde na dijamantima, a nema ni jedan rudnik: Kako je to moguće

Regija jugoistočne obale Sredozemnog mora, u kojoj se nalazi država Izrael, nije bogata dijamantima. Izrael ne posjeduje ni jedan rudnik dijamanata, ali ima najveću industriju obrade i trgovinu dijamanta u centru Ramat Ganu, u blizi Tel Aviva.

Kako je moguć ovaj paradoks i odakle dolaze dijamanti?

Šest od deset najvećih zemalja proizvođača dijamanata nalaze se u Africi, na kojima je, tokom proteklih decenija, Izrael strateški proširio svoje prisutstvo kroz ulaganja i profitirao od afričkih rudnika dijamanata, prema navodima Trt World-a.

Kako ističe BDS, izraelske kompanije iz navedenih zemalja uvoze neobrađene dijamante za rezanje i poliranje, značajno povećavajući njihovu vrijednost, i izvoze ih globalno putem distributivnih centara u Antwerpenu, Londonu, Hong Kongu, New Yorku i Mumbaiju.

Kroz trgovanje vojnom opremom, izraelske kompanije koje su povezane sa vojskom, navodno su dobile pristup dijamantima i drugim mineralima po znatno nižim cijenama, što je pomoglo rastu njegove industrije dijamanata. Međutim, rastom ove industrije došlo je i do rasta patnje miliona ljudi, jer se pojavila trgovina “krvavim dijamantima”.

Termin “krvavi dijamant” uveden je u kontekstu globalnih kršenja ljudskih prava povezanih sa trgovinom dijamantima, posebno u ratom razorenim afričkim zemljama.

Foto: Reuters

Prema navodima Trt World-a, problem krvavih dijamanata i ilegalne eksploatacije minerala u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) godinama je dokumentovan, što je potvrdio Habibu Djuma iz Afričkog centra za koordinaciju i obuku (AKEM).

„Ovi minerali se vade u uslovima nasilja, a profit finansira naoružane grupe koje produžavaju sukobe,“ naveo je Djuma za Trt World.

DR Kongo se suočava s brojnim naoružanim frakcijama, posebno grupom M23 u istočnim provincijama, koje su poznate po teškim kršenjima ljudskih prava, uključujući ubistva civila i seksualno nasilje, kazao je Espoir Ngalukiye, politički aktivista iz DR Konga.

Krvavi dijamanti podstakli su građanske ratove i ogromnu patnju u zemljama poput SijeraLeonea, Angole i DR Konga. Uprkos naporima međunarodne zajednice kroz Kimberley Process, ilegalna trgovina i dalje traje.

Djuma je dodao da su Uganda i Ruanda bile uključene u krijumčarenje minerala iz DR Konga i da obje zemlje imaju bliske veze s Izraelom, čiji utjecaj se, prema njemu, najčešće odvija kroz privatne aktere i kompanije koje profitiraju od nestabilnosti u regiji.

Međutim, ovo nije nikakva novost. Još 2010. godine, Human Right Watch je u izraelskom The Marker/Haaretz upozoravao da se trgovina “krvavim dijamantima” dešava i u Zimbabveu.

Na njihovim poljima dijamanata su istraživači Human Rights Watcha 2009. godine intervjuisali desetine žrtava i svjedoka kršenja ljudskih prava. Dokumentovali su ubistva više od 200 ljudi, koje je navodno izvršila zimbabveanska vojska, kao i mučenje i korištenje prisilnog rada, što je uključivalo i djecu.

Nakon ovog otrkića, osnovan je Kimberley Process, međunarodna inicijativa koja prati trgovinu dijamantima kako bi spriječila ulazak krvavih dijamanata na tržište i zaštitila ljudska prava. Osnovan je nakon ratova u zapadnoj Africi, a u proces su uključene zemlje proizvođači i trgovci dijamantima, uključujući Izrael, SAD, Belgiju i Zimbabve, kao i nevladine organizacije.

Iako su istražitelji potvrdili ozbiljna kršenja ljudskih prava u zimbabveanskim poljima Marange, Kimberley Process je odbio suspendovati Zimbabve zbog tehničke definicije krvavih dijamanata. Izrael je vremenom započeo predsjedavanje procesa, a situacija je ostala uglavnom nepromijenjena, upozorio je Human Rights Watch.

Dijamantska industrija u krizi

Nissim Zuaretz, predsjednik Izraelske berze dijamanata, izjavio je da industrija suočava s “egzistencijalnom prijetnjom” nakon što su Sjedinjene Države ukinule tarife na dijamante iz Belgije i Evropske unije, ali ne i iz Izraela, javlja YNet Global.

“Vlada se mora probuditi,” rekao je Zuaretz. “Kada SAD ukinu tarife za Evropu, a Izrael izostave, to je kao da nam poručuju da više nismo relevantni. Izrael je jedna od četiri najveće berze dijamanata na svijetu. Ako Evropa dobije ukidanje tarifa, Izrael zaslužuje isto. Ovo nije samo ekonomsko pitanje, ovo je pitanje nacionalnog ponosa koji se ruši pred našim očima.”

Trenutno SAD nameću 15% carine na izraelske dijamante. Dijamanti uvezeni iz Evropske unije ulaze u SAD bez carine. Berza i predstavnici industrije pozivaju Ured premijera, Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomije da pregovaraju s Washingtonom o izuzeću za uvoz dijamanata, slično onom što je dodijeljeno Evropi. Također žele da strane kompanije koje posluju unutar Izraelske berze dijamanata budu oslobođene poreza na dobit kao dio predložene zone slobodne trgovine.

Foto: Reuters

Prema podacima berze, uvoz brušenih dijamanata pao je za 32,9% u posljednjih godinu dana, dok je izvoz pao za 35,7%. “Ovo nisu samo brojevi,” rekao je Zuaretz. “Oni predstavljaju 6.000 porodica na ivici gubitka egzistencije. Ovo je generacijska baština koja se raspada dok vlada ignoriše stvarnost.”

Šta dijamanti znače za Izrael

Industrija dijamanata u Izraelu doprinosi oko milijardu dolara godišnje Ministarstvu odbrane i predstavlja jedan od najvažnijih izvora finansiranja svih vojnih aktivnosti Izraela. Trgovina dijamantima i povezana industrija oružja omogućavaju Izraelu eksploataciju afričkih resursa i finansiranje vojnih i naseljeničkih projekata, što izaziva ozbiljne kritike.

Izrael je dugogodišnji centar globalne industrije dijamanata, fokusiran na rezanje, poliranje i trgovinu. Njegova berza dijamanata u Ramat Ganu igra ključnu ulogu u međunarodnoj trgovini, a industrija doprinosi značajnom dijelu ekonomije. Godine 2014, trgovina dijamantima dostigla je 9,2 milijarde dolara, dok je 2023. doprinos sektora „dragulja i plemenitih metala“ iznosio 12,3% ukupnog izvoza.

DR Kongo je četvrti najveći proizvođač dijamanata na svijetu, sa oko 12% globalne proizvodnje u 2023. godini, uglavnom kroz zanatsko rudarstvo. Iako nema čvrstih dokaza da su izraelski akteri direktno povezani s konfliktnim dijamantima, izvještaji sugeriraju da su neki profitirali koristeći veze u susjednim zemljama.

Kako navodi Trt World, Benny Steinmetz i Dan Gertler, istaknuti izraelski biznismeni, duboko su povezani s kontroverzama u afričkoj trgovini dijamantima. Steinmetz, osuđen 2021. u Švicarskoj za mito u Gvineji, upravljao je BSG Resources, kompanijom koja je profitirala od prirodnih resursa u DR Kongo i opskrbljivala Tiffany & Co., dok je navodno podržavala izraelsku vojsku.

Gertler, bliski saveznik bivšeg predsjednika DR Konga, monopolizirao je izvoz dijamanata kroz IDI-Congo, kontrolirajući 70% profita i koristeći sumnjive prakse, uključujući podmićivanje. Njegove aktivnosti dovele su do američkih sankcija zbog korupcije i destabilizacije Konga.

Izraelska dijamantna industrija, uključujući Berzu dijamanata, djelomično je povezana s financiranjem vojske i kontroverznim operacijama u Africi.

Reakcija UN-a

UN je reagovao na kršenje ljudskih prava u ovom postupku još 2009. godine, međutim Izrael je odbacio optužbe panela stručnjaka UN-a da bi mogao biti uključen u ilegalni izvoz i prodaju tzv. „krvavih dijamanata“ iz Obale Bjelokosti.

Izraelski kontrolor dijamanata Shmuel Mordechai izjavio je tada da je šokiran „lažnim optužbama“ iz izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a o međunarodnoj usklađenosti sa sankcijama UN-a uvedenim Obali Bjelokosti. Pored Izraela, panel je naveo i Ujedinjene Arapske Emirate, Libanon, Gvineju i Liberiju kao zemlje koje trebaju pojačati napore u provedbi četverogodišnjeg embarga UN-a na kupovinu sirovih dijamanata iz te zapadoafričke zemlje.

„Izrael nikada nije trgovao dijamantima s Obalom Bjelokosti,“ rekao je Mordechai u izjavi tada. „Šokirani smo ovim lažnim optužbama i potpuno ih odbacujemo.“

Od Vijeća sigurnosti se očekivalo da obnovi embargo na oružje i prodaju sirovih dijamanata te da uvede druge sankcije za Obalu Bjelokosti, koja se tada još uvijek oporavljala od građanskog rata. Izvještaj je preporučivao da Jeruzalem „temeljito istraži moguću umiješanost izraelskih državljana i kompanija u ilegalni izvoz sirovih dijamanata iz Obale Bjelokosti.“

Mordechai je tada rekao da su UN stručnjaci u posljednjih nekoliko godina dvaput posjetili Izrael i dobili „nedvosmislene dokaze“ da Izrael nikada nije trgovao sirovim dijamantima iz Obale Bjelokosti niti iz bilo koje druge zemlje koja nije član Kimberley procesa.



Amela Hasanbašić, Forbes BiH

