Skims učvrstio tržišnu poziciju: Kompanija Kim Kardashian sada vrijedi 5 milijardi dolara

Kim Kardashian je bogatija nego ikad. U srijedu je njena modna kompanija Skims objavila da je prikupila 225 miliona dolara u novom krugu finansiranja, čime je ukupna vrijednost firme porasla na 5 milijardi dolara, čime se bogatstvo Kardashian povećalo za 200 miliona dolara.

Prema procjenama časopisa Forbes, Kim K sada vrijedi 1,9 milijardi dolara, što je porast za 1,7 milijardi prije nove runde finansiranja, koju je predvodio Goldman Sachs Alternatives, uz učešće milijardera Byrona Trotta i njegovog fonda BDT & MSD Partners. Kompanija, koja se s početnog asortimana steznika proširila na sve, od majica i pidžama do jakni i muških dukserica, posljednji put je bila procijenjena na 4 milijarde dolara tokom prikupljanja kapitala 2023. godine.

„Ovaj uspjeh odražava trajno povjerenje u našu dugoročnu viziju, a zajedno s discipliniranom realizacijom, pozicionira Skims za otključavanje sljedeće faze rasta,“ rekao je Jens Grede, suosnivač i direktor kompanije, u saopštenju za medije.

Pokrenut 2019. godine, u saradnji sa Kardashian, Gredeta i Emme Grede kao online brend direktno usmjeren na potrošače, Skims je izrastao u uspješnu maloprodajnu mrežu sa 20 prodavnica širom SAD-a i Meksika. Brend navodi da se u narednim godinama nada postati „pretežno fizički biznis“, te planira upotrijebiti novo investitorsko finansiranje za otvaranje novih radnji i lansiranje novih proizvoda. U februaru je pokrenuta saradnja sa sportskim gigantom Nike pod nazivom NikeSkims, kolekcija aktivne odjeće za žene. Partneri u četvrtak lansiraju novu NikeSkims liniju, koja uključuje čarape, torbice za struk i rukavice za trening.

„Ne možemo dočekati da Skims podignemo na viši nivo dok nastavljamo s inovacijama i postavljanjem standarda u našoj industriji,“ rekla je Kardashian, koja obavlja funkciju glavne kreativne direktorice, u saopštenju objavljenom u srijedu.

Skims se također upušta u sektor ljepote. U martu je kompanija otkupila 20% udjela koji je francuski kozmetički gigant Coty posjedovao u liniji SKKN by Kim, brendu za njegu kože Kim Kardashian, za neobjavljenu sumu. Coty je taj udio 2021. platio 200 miliona dolara, ali su partneri zatvorili posao u junu, nakon što je 2022, linija SKKN zamijenila raniji brend KKW Beauty. Ranije ovog mjeseca, Skims je angažovao Diarrhu N’Diaye, osnivačicu kozmetičke kompanije Ami Colé, da vodi njihov novi sektor ljepote i parfema.

Uprkos poznatoj porodici i značajnim prihodima od TV emisija Keeping Up With The Kardashians na E! mreži i The Kardashians na Hulu platformi, Kim je najveći dio svog bogatstva stekla zahvaljujući Skimsu. Procjenjuje se da posjeduje nešto manje od jedne trećine kompanije nakon najnovijeg finansiranja. Gredeovi, koji zajedno drže nešto manje od 14% udjela u Skimsu, sada su bogatiji za 150 miliona dolara. Kompanija očekuje da će ove godine ostvariti milijardu dolara neto prodaje, što je porast u odnosu na 750 miliona kada je posljednji put prikupljala kapital.

„Radim sve, od dizajna do odabira kampanja,“ rekla je Kardashian, koja također studira pravo i priprema se za polaganje pravosudnog ispita, što je izjavila u emisiji The Graham Norton Show ranije ovog mjeseca. „To je moj svakodnevni posao.“

Chase Peterson-Withorn, Forbes