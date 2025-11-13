Ruski blitzkrieg na jugu: Dok svi gledaju Pokrovsk, Rusija probija ukrajinski front u Zaporožju

Dok svjetska pažnja ostaje usmjerena na dramatične borbe oko Pokrovska, Rusija tiho, ali brzo napreduje na jugu i istoku Ukrajine, posebno u dijelovima Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, gdje ukrajinska odbrana slabi.

Na dan kada su ruske trupe snimljene kako ulaze u Pokrovsk, ukrajinska vojska je potvrdila povlačenje iz pet sela sjeverno od grada Huljajpola u Zaporoškoj oblasti. Ovo je dio šireg ruskog napredovanja koje traje od zime 2024/2025. godine, a koje sada dobija na intenzitetu.

REUTERS/Mykola Synelnykov

Prema ukrajinskoj analitičkoj platformi Deep State, čak 69% svih ruskih teritorijalnih dobitaka u oktobru ostvareno je upravo u ovom području, iako se tamo vodi samo 16% ukupnih ruskih napada. Ovi podaci pokazuju koliko je linija odbrane Kijeva u ovom sektoru oslabljena.

Huljajpole, nekada stabilan sektor fronta, sada je ponovo pod prijetnjom. Ako Rusija uspije da napreduje sa sjevera, mogla bi ugroziti cijelu zaporošku liniju odbrane, jednu od najvažnijih i najstabilnijih od početka invazije.

Istovremeno, ruske snage se približavaju gradu Pokrovske u Dnjepropetrovskoj oblasti, čime dodatno komplikuju situaciju. Ukrajinska vojska, suočena s manjkom ljudstva i iscrpljenim rezervama, prisiljena je da pravi teške izbore, gdje i koliko još može da brani.

REUTERS/Thomas Peter

Iako je osvajanje samog grada Zaporožja malo vjerovatno, već i njegovo dovođenje u domet ruskih dronova predstavljalo bi ozbiljan udarac za Ukrajinu.

Ulazak u 2026. godinu mogao bi označiti novu, ključnu fazu rata u regiji koja se od davnina zove „divlje polje“, a koja ponovo postaje poprište odlučujućih sukoba za budućnost Ukrajine.