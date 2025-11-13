Bin Salman spreman lobirati kod Trumpa protiv uloge UAE u Sudanu

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman planira lobirati kod američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv podrške Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) paravojnim Brzim snagama za podršku (RSF) u Sudanu, kada se dvojica lidera sastanu sljedeće sedmice u Bijeloj kući, reklo je više arapskih i zapadnih zvaničnika za Middle East Eye (MEE).

Ovaj potez, koji slijedi nakon telefonskog razgovora prošle sedmice između Bin Salmana i komandanta Sudanskih oružanih snaga (SAF), generala Abdela Fattaha al-Burhana, predstavlja rijedak direktan angažman saudijskog vladara i Trumpa u vezi sa Sudanom.

Do sada je sukob koji bijesni od aprila 2023. bio u diplomatskom zapećku, zasjenjen izraelskim genocidom u Gazi, tenzijama s Iranom i povratkom Sirije u američki blok.

Međutim, RSF-ovo preuzimanje El-Fašera, glavnog grada Sjevernog Darfura, gdje su njihovi borci počinili silovanja i masakre, ponovno je usmjerilo pažnju svijeta na sudanski rat.

UAE su tokom cijelog rata podržavale RSF putem lanaca snabdijevanja koji prolaze kroz jugoistočnu Libiju, Čad i sve više preko luke Bosaso na obali somalijskog Puntlanda. Abu Dhabi te optužbe i dalje negira.

Informacioni rat između Rijada i Abu Dhabija

Više izvora koji prate rat reklo je MEE-u da njihovi interni izvještaji pokazuju kako je već u toku informacioni rat između naloga na društvenim mrežama povezanih sa Saudijskom Arabijom i UAE-om.

Nalozi povezani s Emiratima pokušavaju diskreditovati novinare i organizacije koje izvještavaju o zločinima RSF-a, dok saudijski nalozi pojačavaju upravo te izvještaje.

Sudanski izvor upoznat s razgovorom Bin Salmana i Burhana rekao je da je general rekao prijestolonasljedniku kako rat u Sudanu ne može završiti bez američkog pritiska na UAE. Prema istom izvoru, Bin Salman je Burhanu obećao da će to pitanje iznijeti pred Trumpa.

Diplomata iz regije potvrdio je za MEE da Abu Dhabi očekuje upravo takav pritisak nakon saudijske posjete Washingtonu.

“On [saudijski prijestolonasljednik] vidi priliku da unese razdor između Trumpa i MBZ-a”, rekao je jedan zapadni zvaničnik, misleći na emiratskog predsjednika Mohammeda bin Zayeda Al Nahyana.

Saudijska Arabija i UAE: Raskol zbog Sudana?

Vladar UAE-a (64) i saudijski prijestolonasljednik (40) nekada su bili izuzetno bliski. Obojica vode monarhije koje su ključni sigurnosni i ekonomski partneri SAD-a, a njihove porodice — Al Saud i Al Nahyan — imaju direktne veze s Trumpom i njegovim zetom Jaredom Kushnerom, koji ima i poslovne interese u Kataru.

Prije skoro deceniju, UAE i Saudijska Arabija zajedno su organizovali blokadu Katara i intervenirali u građanskom ratu u Jemenu. Sudanski borci, većinom iz RSF-a, borili su se u koaliciji predvođenoj Rijadom i Abu Dhabijem. Sudanski izvori tvrde da manji broj tih boraca i dalje boravi u Saudijskoj Arabiji, blizu granice s Jemenom.

Diplomate u regiji kažu da su danas Saudijska Arabija i UAE rivali u Jemenu, gdje Emirati podržavaju separatističku vladu na jugu, koja je u sukobu s međunarodno priznatom, saudijski podržanom vladom.

Nakon što je Rijad propustio svrgnuti Hutije, čiji su napadi na brodove u Crvenom moru povećali njihovu popularnost, Saudijci su pokušali postići kompromis s njima.

Rijad koristi priliku – Abu Dhabi u izolaciji

Iako zaljevske monarhije rijetko iznose međusobne razmirice u Bijeloj kući, ovaj slučaj mogao bi biti izuzetak. Trumpova administracija, poznata po nepovjerenju prema američkoj diplomatiji, više cijeni lične kontakte.

Saudijski potez da direktno angažuje Trumpa o Sudanu odražava razumijevanje kako njegova administracija funkcioniše, ali i sve veću izolaciju UAE-a u vezi s ratom, tvrde analitičari.

Egipat, inače blizak saveznik Emirata, sada povećava vojnu podršku sudanskoj vojsci, uz Tursku, kako je ranije izvijestio MEE.

“Kada se Egipat i Saudijska Arabija slože oko nečega, to praktično znači arapski konsenzus,” rekao je Hussein Ibish iz Instituta za arapske države Zaljeva u Washingtonu. “U slučaju Sudana, UAE ide protiv tog konsenzusa.”

Ibish dodaje da Rijad i Abu Dhabi sada slobodnije iskazuju razlike jer se manje boje Irana, pa se osjećaju slobodnim da međusobno takmiče.

Saudijska Arabija – posrednik s interesom

Sudan se nalazi neposredno preko Crvenog mora od Saudijske Arabije, ali su Emirati bili daleko aktivniji na terenu.

MEE je u januaru 2024. izvijestio da UAE opskrbljuju RSF oružjem kroz mrežu koja se proteže preko Libije, Čada i Ugande, te da imaju dvije baze unutar Sudana. Također koriste Bosaso u Somaliji kao dio svojih ruta snabdijevanja.

Rat u Sudanu izbio je u aprilu 2023. kada su dugogodišnje tenzije između SAF-a, kojim komanduje Burhan, i RSF-a, koji predvodi bivši zapovjednik Džandžavida Mohamed Hamdan Dagalo – Hemedti, bliski saveznik UAE-a, prerasle u otvoreni sukob.

Rijad se tada pozicionirao kao posrednik u sukobu, pokušavajući popraviti svoj međunarodni imidž nakon krvave intervencije u Jemenu.

Toliko su bili ljuti zbog uloge UAE-a da su u početku blokirali ulazak Abu Dhabija u tzv. Kvartet (SAD, Egipat, Saudijska Arabija, UAE) koji posreduje u okončanju rata – sve dok Washington nije izvršio pritisak da ih prime.

Tokom svog razgovora s Bin Salmanom, Burhan je opisao RSF kao “mašinu za ubijanje” koja ne bi mogla djelovati bez podrške UAE-a. Iako su i SAF i RSF optuženi za ratne zločine, Burhan je insistirao da rat nije “sukob dvojice generala”, već borba protiv sistema zločina i genocida.

Iako će teme poput prodaje oružja, umjetne inteligencije i nuklearne energije vjerovatno dominirati Bin Salmanovom posjetom Washingtonu, pitanje Sudana bi, prema izvorima, moglo igrati ključnu političku ulogu iza zatvorenih vrata.

Rat je do sada odnio desetine hiljada života i raselio najmanje 13 miliona ljudi. RSF je optužen za masovne pokolje i genocid u Darfuru, dok su i vladine snage počinile teške zločine.

