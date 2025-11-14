Trumpova historija s Jeffreyjem Epsteinom: Kompletna hronologija svih događaja

Američki predsjednik Donald Trump “znao je za djevojke” i “proveo je sate” s jednom od žrtava Jeffreyja Epsteina u svom domu, tvrdio je Epstein u jednom od brojnih nedavno objavljenih e-mailova iz 2011. do 2019. godine – koje je Bijela kuća odbacila kao dio Epsteinove “obmane”. Ovo je najnoviji dokument koji potvrđuje dugogodišnju vezu između dvojice muškaraca.

Hronologija veza

Trump i Epstein su se upoznali otprilike u vrijeme kada je Trump kupio Mar-a-Lago 1985. godine

, dok je Epstein također živio u Palm Beachu. Godine 2002. Trump je za časopis New York rekao da poznaje Epsteina “oko 15 godina”, nazvavši ga “sjajnim momkom” i dodavši: “Čak kažu da voli lijepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su vrlo mlade.”



Prema snimku NBC-a otkrivenom 2019. godine, Trump i Epstein su snimljeni kako se zajedno smiju na zabavi koju je Trump priredio u Mar-a-Lagu 1992. godine .

Godine 1992,

na zabavi “djevojke iz kalendara” u Mar-a-Lagu, na koju je Trump pozvao samo još dva gosta – poduzetnika iz Floride Georgea Houraneyja i Epsteina – Houraneyjeva tadašnja djevojka, Jill Harth, rekla je da ju je Trump na silu poljubio, dodirnuo i spriječio da izađe iz sobe. Također je rekla da je Trump spavao s drugom 22-godišnjom ženom, prema tužbi iz 1997. koja je kasnije riješena (Trump je negirao optužbe), izvijestio je The New York Times.



Prema zapisima o letovima objavljenim tokom suđenja Ghislaine Maxwell, Trump je 1993. godine četiri puta letio Epsteinovim privatnim avionima, izvještava New York Times.

Godine 1993.,

fotografije koje je objavio CNN pokazuju da je Epstein prisustvovao Trumpovom vjenčanju s Marlom Maples u hotelu Plaza u New Yorku. Nekoliko mjeseci prije vjenčanja, druga fotografija prikazuje Trumpa i Epsteina zajedno na otvaranju Harley Davidson kafića u New Yorku.

Godine 1993.,

manekenka Stacey Williams je u intervjuu za The New York Times 2024. godine tvrdila da ju je Trump neprimjereno dodirivao kada ju je Epstein doveo u Trump Tower (Trumpova kampanja je optužbe nazvala “apsolutno lažnim” i politički motiviranim).

Prema evidenciji leta, Trump je 1994. godine

još jednom letio Epsteinovim avionom.

Epstein je 1995. godine

navodno pozvao Mariju Farmer – koja ga je optužila za seksualni napad – u svoju kancelariju u New Yorku kasno noću, gdje je Trump stigao, “počeo je kružiti” i “zuriti u njene gole noge”, prije nego što je Epstein rekao: “Ne, ne. Ona nije ovdje zbog tebe”, prema Farmerovom svjedočenju FBI-u, koje je prenio New York Times.

Godine 1995,

Trump je ponovo letio Epsteinovim avionom.

Godine 1997,

Trump je napisao posvetu Epsteinu u primjerku svoje knjige Trump: Umjetnost povratka: “Jeffu ​​- Ti si najbolji!”, prema pisanju New York Timesa.

Trump je 1997. godine

sedmi put letio jednim od Epsteinovih aviona.



Prema Gettyjevoj fotografiji na kojoj Trump pozira s manekenkom Ingrid Seynhaeve, Trump i Epstein su 1997. godine fotografisani kako stoje jedan pored drugog na zabavi Victoria's Secreta “Anđeli”, dok se Epstein vidi u pozadini.

1999.

Video koji je objavio CNN prikazuje Trumpa i Epsteina kako razgovaraju i smiju se na još jednom događaju Victoria's Secreta.

Fotografija: Shutterstock

Virginia Giuffre, jedna od Epsteinovih žrtava, radila je 2000. godine

u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago, gdje ju je Guyslain Maxwell regrutovao kao Epsteinovu ličnu maserku i upoznao je s krugom žena koje su pružale seksualne usluge Epsteinu i njegovim bogatim prijateljima, prema njenom svjedočenju iz 2019. godine.

Prema izvještaju Wall Street Journala iz jula 2025. godine

, Trump je navodno poslao Epsteinu rođendansku čestitku s porukom “neka svaki dan bude još jedna lijepa tajna”, što je Trump demantovao i tužio novine; The New York Times je kasnije izvijestio da je Trump bio na listi onih koji su doprinijeli knjizi rođendanskih čestitki.

Prema pisanju Washington Posta, Trump i Epstein su se 2004. godine

posvađali kada je Trump nadmašio Epsteina u ponudi za kupovinu vile u Palm Beachu.

Prije 2006. godine,

Trump i Epstein se pojavljuju na fotografiji s pjevačem Jamesom Brownom, izvještava New York Times (fotografija je bez datuma, Brown je umro 2006. godine).

U 2010. godini,

u ponovo objavljenom videu koji je na društvenim mrežama objavila progresivna platforma MeidasTouch, Epstein potvrđuje da je izlazio s Trumpom, ali odbija odgovoriti na pitanje da li se ikada ljubio s njim “u prisustvu žena mlađih od 18 godina”.

Epstein je 2011. godine

u e-poruci upućenoj Guyslainu Maxwellu napisao da je Trump “proveo sate u njegovoj kući” s neimenovanom žrtvom i opisao ga kao “psa koji ne laje”, dodajući da Trump “nikada nije spomenut”.

Trumpovo ime se 2015. godine

pojavilo zaokruženo u Epsteinovoj “maloj crnoj knjižici” sa 1.571 kontaktom – listi koja sadrži 97 stranica imena, brojeva i adresa Epsteinovih poznanika, uključujući princa Andrewa i Ehuda Baraka, čija su imena također bila zaokružena, prema kopiji dokumenta koju je Gawker objavio 2015. godine.

Novinar Michael Wolff je 2015. godine

u e-poruci upućenoj Epsteinu predložio da ucjenjuje Trumpa ako se javno složi oko njihove veze ili da ga “spasi stvaranjem duga” ako njihova veza dođe pod lupu javnosti.

Epstein je 2017. godine

u e-poruci tadašnjem ministru finansija Larryju Summersu napisao da “vaš svijet ne razumije koliko je [Trump] zapravo glup”, raspravljajući o tome koliko je Trumpovom advokatu Marcu Kasowitzu bilo teško pronaći advokatske firme koje su spremne da sarađuju s njim.

Kathy Ruemmler, bivša savjetnica predsjednika Baracka Obame, napisala je 2017. godine

Epsteinu da je “Trump odvratan”, na što je Epstein odgovorio: “On je još gori uživo i izbliza”.

U januaru 2019. godine,

Epstein je rekao Wolfeu: “Naravno da [Trump] zna za djevojke jer ga je Geislein zamolila da prestane”, sugerirajući da je Trump znao za Epsteinovo zlostavljanje žena, ali nije bio direktno uključen. Također je rekao: “Trump me zamolio da dam ostavku” u svom klubu Mar-a-Lago, ali je dodao da “nikada nije bio član”.

Epstein i bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon su 2019. godine

razgovarali o Trumpovom sastanku s princom Andrewom u Ujedinjenom Kraljevstvu; Epstein je napisao da mu je to “previše smiješno”, dok je Bannon rekao da “ne može vjerovati da niko ne povezuje tačke” u vezi s Epsteinom.

Zašto su novi e-mailovi objavljeni sada?

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma u srijedu su objavile više od desetak e-mailova koje je dostavio upravitelj Epsteinove imovine, samo nekoliko sati prije nego što bi zastupnica iz Arizone Adelita Grijalva mogla pokrenuti glasanje u Predstavničkom domu o objavljivanju saveznih dokumenata vezanih za Epsteina nakon što konačno položi zakletvu. Očekuje se da će Grijalva dati posljednji potreban potpis kako bi se glasanje o prijedlogu zakona moglo održati. Međutim, zakon bi potom morao odobriti Senat, a predsjednik Trump bi ga morao potpisati prije nego što dokumenti budu javno objavljeni.

Odvraćanje pažnje ili…

Sekretarica za štampu Bijele kuće Caroline Leavitt optužila je demokrate u Predstavničkom domu da su “selektivno” odavali e-mailove “liberalnim medijima” kako bi stvorili “lažnu naraciju za ocrnjivanje predsjednika Trumpa”.

Trump je optužio demokrate da “pokušavaju ponovo oživjeti Epsteinovu prevaru jer će učiniti sve da odvrate pažnju od vlastitih neuspjeha u zatvaranju vlade”, misleći na rekordno dugo zatvaranje saveznih službi, koje je u srijedu ušlo u svoj 43. dan.

Teorija zavjere

Jeffrey Epstein je 2019. godine izvršio samoubistvo u ćeliji na Manhattanu dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu maloljetnicima radi seksualnog iskorištavanja svojih bogatih prijatelja i saradnika.

Trump je bio na dugoj listi Epsteinovih utjecajnih poznanika, među kojima su bili milijarder Les Wexner, princ Andrew i bivši predsjednik Bill Clinton.

Mnogi Trumpovi saveznici iz MAGA-e godinama šire teorije zavjere o Epsteinu – među njima je i ona da je ubijen, a ne da je počinio samoubistvo, te da je navodno imao listu klijenata iz visokog društva. Ministarstvo pravde je više puta objavilo da takva lista ne postoji i potvrdilo da je Epstein zaista počinio samoubistvo.

Sarah Dorn, Forbes

Please enable JavaScript

