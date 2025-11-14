Ovo su poslovi sa visokom zaradom koji će preživjeti vještačku inteligenciju i automatizaciju

U eri u kojoj vještačka inteligencija (AI) i automatizacija mijenjaju čitave profesije, odabir karijere koja može izdržati te promjene važniji je nego ikad. Nedavna analiza je otkrila da poslovi koji uključuju visok nivo ljudske interakcije i prosuđivanja imaju najmanji rizik od automatizacije.

Zato je razumijevanje koje su uloge najotpornije i kako se za njih pripremiti ključno ako želite osigurati svoju budućnost na tržištu rada.

U nastavku donosimo pet visoko plaćenih karijernih puteva koji razvijaju vještine koje umjetna inteligencija teško može imitirati, zajedno s praktičnim koracima kako im se približiti.

Zdravstvene profesije koje zahtijevaju empatiju

Zdravstvene profesije poput doktora, medicinskih sestara, terapeuta i savjetnika i dalje su među onima koje pružaju najveći otpor automatizaciji. To uključuje nepredvidive ljudske potrebe, emocionalnu složenost i etičko donošenje odluka – područja u kojima algoritmi i dalje značajno zaostaju.

Ako ste zainteresirani za ovaj put, počnite tako što ćete identificirati uloge u zdravstvu koje najbolje odgovaraju vašim sposobnostima. Volontirajte ili radite honorarno u kliničkom okruženju kako biste produbili svoje razumijevanje njege pacijenata. Izgradite temelje međuljudskih vještina kroz podršku pacijentima ili mentorstvo.

Kako budete sticali formalne kvalifikacije, razvijajte emocionalnu inteligenciju, kulturnu svijest i komunikacijske vještine – osobine koje poslodavci u zdravstvu visoko cijene.

Fotografija: Shutterstock

Profesionalni zanati koji zavise od praktičnih vještina

Zanatske profesije poput električara, vodoinstalatera, tehničara za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i nadzornika gradnje kombiniraju fizičku spretnost sa sposobnošću rješavanja problema. Mašinama je teško imitirati adaptivni ručni rad u različitim okruženjima. Prema Američkom institutu za karijeru, mnoge kvalificirane profesije imaju gotovo nikakav rizik od automatizacije i značajne projekcije rasta u budućnosti.

Ako razmišljate o zanatu, istražite programe pripravništva ili tehničke certifikate dostupne u vašoj oblasti. Steknite praktično iskustvo što je ranije moguće – kroz rad vikendom ili rad s mentorom.

Fokusirajte se na razvoj dijagnostičkih vještina, kritičkog razmišljanja i vještina komunikacije s klijentima. Kako stječete iskustvo, gradite reputaciju pouzdanosti i stručnosti. Takav ugled stvara dugoročnu vrijednost koja nadilazi samu satnicu.

Liderske i strateške menadžerske pozicije

Liderske i strateške uloge je i dalje teško automatizirati jer zahtijevaju postavljanje vizije, snalaženje u složenim međuljudskim odnosima i uticanje na ljude unutar organizacije.

Ove pozicije se oslanjaju na emocionalnu inteligenciju, vještine donošenja odluka i komunikaciju – sve stvari koje tehnologija još uvijek ne može oponašati.

Ako želite krenuti ovim putem, počnite širiti svoju perspektivu već sada. Volontirajte, vodite projekte ili timove, čak i male. Povjerenje ćete steći postizanjem rezultata i jasnom komunikacijom.

Razvijajte strateško razmišljanje proučavajući poslovne rezultate, tržišne trendove i principe liderstva. Iskoristite svaku priliku da budete mentori drugima i gradite odnose između različitih odjela.

Kada se pozicionirate kao osoba koja vodi druge i određuje smjer, postaje vas mnogo teže zamijeniti.

Fotografija: Shutterstock

Kreativne karijere koje se oslanjaju na originalno razmišljanje

Kreativnost, pripovijedanje, inovativni dizajn i razvoj strategije brenda su područja u kojima mašine i dalje imaju ograničenja. Umjetna inteligencija može pomoći, ali iskra originalnog ljudskog uvida ostaje jedinstveno ljudska. Karijere u kreativnim industrijama postaju sve otpornije, prema brojnim analizama rizika automatizacije.

Ako vas privlači kreativni rad, izgradite portfolio koji ističe vašu originalnost i utjecaj. Pišite studije slučaja koje pokazuju kako ste rješavali probleme na neočekivane načine.

Pratite moderne alate i trendove, ali zadržite fokus na svom jedinstvenom izrazu i stilu. Tražite uloge koje podstiču međudisciplinarnu saradnju – kreativnost najviše cvjeta kada je povezana sa strategijom i svrhom. Vremenom, vaš lični brend postaje ljudski kapital koji vještačka inteligencija ne može kopirati.

Tehnološke uloge usmjerene na upravljanje AI sistemima

Iako vještačka inteligencija može zamijeniti određene poslove, ona također stvara nove – posebno u oblasti izgradnje, upravljanja i praćenja sistema vještačke inteligencije.

Vještine u oblasti vještačke inteligencije, mašinskog učenja, inženjerstva podataka i integracije čovjeka i mašine su veoma tražene i relativno otporne na automatizaciju. Studija iz 2024. godine pokazala je značajan rast u poslovima gdje se vještačka inteligencija i ljudske vještine međusobno dopunjuju, a ne isključuju.

Ako želite ići ovim putem, odaberite tehničku oblast koja vam se sviđa i počnite graditi osnovne vještine – programiranje, strukture podataka ili računarstvo u oblaku.

Upišite se na online kurseve ili bootcampove usmjerene na AI inženjering ili analitiku. Radite na praktičnim projektima koje možete prikazati u svom portfoliju.

Paralelno s tim, razvijati “meke” vještine: etiku u vještačkoj inteligenciji, komunikaciju između timova i prilagodljivost. Poslodavci sve više cijene IT stručnjake koji mogu prevesti mogućnosti vještačke inteligencije u stvarne poslovne performanse.

Odabir karijere koja će preživjeti umjetnu inteligenciju i automatizaciju

Odabir karijere otporne na umjetnu inteligenciju ne znači juriti za “sigurnim poslovima”. To znači odabir uloga u kojima vaše ljudske snage dolaze do izražaja. Bez obzira da li vas privlači zdravstvo, zanatske profesije, liderstvo, kreativne inovacije ili razvoj tehnologija umjetne inteligencije – možete izgraditi karijeru koja je otporna na promjene.

Počnite danas odabirom zanimanja koje vam najbolje odgovara i planiranjem prvih koraka: istraživanje, učenje novih vještina, umrežavanje i praktično iskustvo.

Vaša sposobnost prilagođavanja i povezivanja ljudskih snaga s novim tehnologijama bit će vaša najveća prednost na dugi rok.

Na tebi je da oblikuješ budućnost – zato hrabro koračaj naprijed. Možeš ti to!

Sho Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

