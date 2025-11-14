Trump razmatra vojne opcije za Venecuelu: Tajni brifing u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump ove sedmice je dobio detaljan brifing o mogućim vojnim operacijama unutar Venecuele, dok i dalje razmatra naredne korake u toj zemlji, reklo je za CNN četiri izvora upoznata sa situacijom.

Prema riječima izvora, Trump još uvijek nije donio odluku i nastavlja da odmjerava rizike i koristi potencijalne proširene vojne kampanje. I ranije je izražavao sumnje u efikasnost vojne intervencije s ciljem svrgavanja Nicolása Madura.

Jedan od sagovornika rekao je da ažurirani izbori opcija predstavljeni u srijedu ne znače da je predsjednik bliže konačnoj odluci. Drugi izvor upoznat sa brifingom rekao je da su opcije slične onima o kojima se već sedmicama raspravlja u Pentagonu, neke i javno.

REUTERS/Gaby Oraa

Operacija “SOUTHERN SPEAR”

Mete koje su trenutno u razmatranju, za koje Komanda Južnog krila SAD (SOUTHCOM) već formira planerske timove, dio su operacije nazvane “SOUTHERN SPEAR”, prema navodima visokog američkog zvaničnika upoznatog s planiranjem. Opcije su predstavljene Trumpu od strane vrha nacionalne sigurnosti, uključujući ministra odbrane Petea Hegsetha i predsjednika Združenog štaba generala Dana Cainea.

Hegseth je u četvrtak navečer objavio operaciju na platformi X, bez otkrivanja detalja.

“Pod vodstvom Združenog operativnog štaba Southern Spear i @SOUTHCOM, ova misija štiti našu domovinu, uklanja narko-teroriste iz našeg hemisferičkog susjedstva i štiti SAD od droga koje ubijaju naš narod. Zapadna hemisfera je američko susjedstvo i mi ćemo ga štititi,” napisao je Hegseth.

SOUTHCOM je već u januaru najavio operaciju pod istim nazivom, navodeći da će se u borbi protiv narkotika koristiti „dugotrajna robotska plovila, mala robotska presretačka plovila i robotske letjelice s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem“.

Pentagon nije komentarisao najnovije detalje operacije, a ni Bijela kuća nije dala izjavu o brifingu.

Ogroman vojni angažman u Karibima

Nosač aviona USS Gerald R. Ford, koji američka mornarica opisuje kao „najmoćniju i najsmrtonosniju borbenu platformu na svijetu“, stigao je ove sedmice u Karibe usred velikog povećanja američkih vojnih kapaciteta u regionu.

Trumpu je predstavljen širok spektar opcija – od zračnih udara na vojne i državne objekte te rute za krijumčarenje droge, pa do direktnijeg pokušaja da se eliminiše Maduro. CNN je ranije izvještavao da predsjednik razmatra napade na objekte za proizvodnju kokaina i krijumčarske puteve unutar Venecuele.

Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Ipak, moguće je da na kraju ne naredi nikakvu akciju. Zvaničnici administracije rekli su prošle sedmice članovima Kongresa da SAD trenutno nemaju čvrsto pravno uporište za napade na ciljeve na kopnu iako bi se, ako bude potrebno, moglo pronaći pravno tumačenje.

Trump je nedavno izjavio u emisiji CBS-a „60 Minutes“ da ne razmatra udare unutar Venecuele, iako je ranije ostavljao mogućnost otvorenom.

Prema riječima osoba upoznatih sa situacijom, predsjednik je u internim sastancima pokazivao oprez prema naredbama koje bi mogle završiti neuspjehom ili dovesti američke vojnike u opasnost.

