Orbán tvrdi da će mu Trump pomoći ako mađarska valuta postane meta “spekulativnog napada”

Mađarski premijer Viktor Orbán izjavio je u petak da je Trumpova administracija spremna podržati mađarsku valutu, forintu, ako bude napadnuta od strane špekulanata, dok desničarski lider nastavlja da se hvali ekonomskom podrškom svog saveznika, predsjednika Donalda Trumpa, dok povećava državnu potrošnju uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj sljedeće godine.

U intervjuu za državne medije u petak, Orbán – koji se prošle sedmice sastao s Trumpom u Bijeloj kući – pohvalio se “finansijskim štitom” koji je, kako tvrdi, osigurao od američke vlade.

Orbán je rekao da se ovaj navodni štit zasniva na “četiri ili pet međunarodno poznatih, transparentnih i vidljivih” finansijskih instrumenata, koji bi se aktivirali samo ako zemlja zapadne u ekonomske poteškoće.

On također tvrdi da je mađarska forinta “redovno” pod napadom špekulanata, ne nudeći nikakve dokaze, te dodaje da će se u takvom slučaju aktivirati podrška koju su obećale SAD.

Sastanak u Bijeloj kući

Orbanove tvrdnje dolaze uprkos činjenici da je mađarska valuta stabilna i da je ojačala u odnosu na euro ove godine. Forinta je ove sedmice samo neznatno oslabila nakon što je Mađarska povećala cilj budžetskog deficita na pet posto kako bi omogućila povećanje državne potrošnje uoči izbora u aprilu sljedeće godine.

Bijela kuća još nije javno komentarisala Orbánove tvrdnje o “finansijskom štitu”. Prošle sedmice, Orbán je također dobio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija u Bijeloj kući zbog korištenja ruske nafte i plina. Prošlog mjeseca, Trumpova administracija uvela je novi paket sankcija usmjerenih na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, i zaprijetila dodatnim mjerama ako Moskva ne pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini. Prije sastanka, Orbán – dugogodišnji Trumpov saveznik – tvrdio je da je pristup ruskoj nafti i plinu ključan za mađarsku ekonomiju.

„Mrzi rat i ne želi nauditi Mađarskoj“

Govoreći u petak o posebnom izuzeću, Orbán je rekao: “Sve dok se predsjednik Sjedinjenih Država zove Donald Trump i sve dok Mađarska ima nacionalnu vladu, smanjenje troškova [računa za energiju] će se nastaviti.”

Dodao je da je to bio “međusobni dogovor” između dva lidera i da birokrati rade na tome da ga stave na papir, ali da to “nije toliko važno”. Orbán je pohvalio Trumpa, rekavši da je on osoba koja mrzi rat i “želi izvršiti pritisak na Ruse, ali ne želi naštetiti Mađarskoj”.

