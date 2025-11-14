eBay-ov veliki povratak: Kako 30-godišnji gigant ponovo osvaja tržište uz pomoć AI



Kada je Jamie Iannone preuzeo funkciju izvršnog direktora eBaya početkom 2020. godine, kompanija je prolazila kroz velike promjene u rukovodstvu i pod pritiskom aktivističkih investitora rasprodavala dijelove poslovanja. Jedan od prvih internet-šoping sajtova upravo je izgubio poziciju druge najveće e-commerce platforme pretekao ga je Walmart, a eBay je polako gubio na relevantnosti.

Pandemija mu je, međutim, donijela neočekivan vjetar u leđa. A sada, kompanija želi nastaviti taj zamah ulaganjem u vještačku inteligenciju. Samo ove godine, eBay je predstavio pet novih AI funkcija, uključujući procjene vremena dostave koje pokreće AI, razgovorni šoping-bot i partnerstvo s OpenAI-jem, kreatorom ChatGPT-a.

Investitori djeluju optimistično. Od 2020. godine vrijednost eBayovih dionica porasla je 75%; ove godine, porasle su više nego dionice tehnoloških giganata poput Microsofta, Mete i Amazona.

Ipak, reinvencija online tržišta starog 30 godina nije lak zadatak, posebno uz konkurenciju koja dolazi sa svih strana, od Amazona i Sheina do Etsyja i Poshmarka. eBay se i dalje ubraja među najveće e-commerce platforme u SAD-u, ali njegov tržišni udio opada: sa više od 7% u 2016. na manje od 3% ove godine, prema podacima Emarketera.

Štaviše, gotovo svaki online trgovac trenutno pokušava privući kupce novim AI alatima.

Iannone tvrdi da je starost eBaya zapravo prednost u AI eri: ima decenije podataka, listinga i interakcija kupaca na kojima može trenirati modele vještačke inteligencije, uz 2,4 milijarde aktivnih oglasa.

“Imamo zaista jedinstvene podatke, samo pomislite na sve kategorije u kojima poslujemo. Imamo 134 miliona kupaca na platformi”, rekao je Iannone za CNN.

AI za prodavače

Pandemija je stvorila mnogo “slučajnih preduzetnika” ljudi koji su, provodeći više vremena kod kuće, shvatili da imaju gomilu stvari koje mogu prodati na eBayu. Sada eBay koristi AI kako bi tim amaterima olakšao kreiranje oglasa.

Njegov alat “magical listing” automatski ispunjava opis proizvoda i detalje kada prodavač fotografiše predmet koji želi oglasiti. AI tehnologija također može uljepšati fotografije učiniti da lutka koju ste uslikali na prašnjavoj polici izgleda kao da stoji na čistom, osvijetljenom stolu.

U augustu je eBay predstavio i AI asistenta za prodavače u SAD-u i UK-u, koji može odgovarati na česta pitanja kupaca, poput opcija dostave, koristeći informacije iz opisa proizvoda.

Procjene eBaya pokazuju da prosječan Amerikanac ima između 3.000 i 4.000 dolara vrijednih nekorištenih predmeta koji bi se mogli prodati.

REUTERS/Beck Diefenbach

“Ovo je veliki izazov za cijelu industriju preprodaje,” kaže analitičarka Emarketera Sky Canaves. “Prosječni potrošači u SAD-u imaju mnogo stvari koje ne koriste i koje propadaju doniraju ih ili bacaju.”

Ako eBay uvjeri ljude da ih prodaju, mogao bi znatno povećati svoj GMV (ukupnu vrijednost transakcija). Najnoviji kvartal pokazao je rast GMV-a od 10% na godišnjem nivou.

Analitičari Barclaysa u oktobru su napisali da se čini da AI funkcije “dobijaju pravi zamah” među kupcima i prodavačima.

Prihodi eBaya porasli su 9% na 2,8 milijardi dolara u trećem kvartalu brže nego Walmartovi i Etsyjevi, i u rangu s Amazonovim rastom u Sjevernoj Americi. No, iako AI doprinosi rastu, uspjeh i dalje najviše proizlazi iz fokusiranja na glavne kategorije poput auto-dijelova, patika i torbi.

AI za kupce

Pronalaženje veoma specifičnih predmeta na eBayu oduvijek je bila vještina rezervisana za posebne entuzijaste. Oko 70% transakcija dolazi upravo od takvih korisnika, koji “platformu znaju pretraživati do savršenstva,” kaže Iannone.

On vjeruje da će novi AI šoping agent olakšati proces novim ili povremenim kupcima. Pomoću alata “eBay.ai” kupci mogu opisati šta traže prirodnim jezikom, a bot će preporučiti proizvode na osnovu razgovora.

Ovakvi AI alati mogli bi eBayu donijeti prednost naročito jer se platforma razlikuje od velikih trgovaca po tome što nudi jedinstvene kolekcionarske i povoljne predmete, kaže Canaves.

Njihov asortiman je “vrlo specifičan i jedinstven, što predstavlja izazov, ali i prostor u kojem AI može značajno poboljšati iskustvo,” dodaje ona.

Alat je trenutno dostupan samo manjem broju korisnika, a eBay još nije objavio kada će biti široko lansiran. U međuvremenu, suočava se s konkurentskim proizvodima od Googlea, OpenAI-ja i startupa kao što je Daydream. Amazonov šoping bot ide prema tome da donese dodatnih 10 milijardi dolara godišnje prodaje, prema riječima CEO-a Andyja Jassyja.

Ipak, Iannone vjeruje da i eBay može profitirati od tih trećih strana. Nagovijestio je da bi kompanija mogla pristupiti OpenAI-jevom programu instant naplate u ChatGPT-u, želeći eBay listinge učiniti lako pretraživim “na i izvan eBaya.”

Iako kompanija forsira AI, i dalje želi zadržati ljudski element. U septembru je preuzela norvešku platformu Tise, društvenu mrežu za prodaju polovnih stvari, gdje korisnici mogu pratiti i komunicirati s prodavačima kao s influencerima.

“Interakcija čovjeka s čovjekom je veoma važna,” kaže Iannone. “Ne želimo da AI ukloni onaj osjećaj povezivanja s nevjerovatnim prodavačima i jedinstvenim proizvodima koje samo oni nude.”

