Forbes Bosna i Hercegovina: Dvije godine rasta, uticaja i priča koje prave razliku

Forbes Bosna i Hercegovina drugi rođendan obilježava kao premium poslovni medij sa snažnim regionalnim uticajem i pozicijom jednog od ključnih izvora informacija — ne samo za poslovnu zajednicu, već i za cjelokupnu javnost.

Dvije godine nakon lansiranja regionalnih izdanja u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, Forbes je postao nezaobilazna referenca za sve koji donose poslovne odluke, okupljajući lidere, menadžere i preduzetnike kroz dnevne analize, ekskluzivne priče i događaje od međunarodnog značaja. Sa 1,5 miliona prosječnih mjesečnih korisnika u 2025. godini i više od 20% regionalnog tržišnog dosega, Forbes Adria potvrđuje svoju poziciju najuticajnijeg poslovnog medijskog brenda u regionu.

„Misija Forbesa od prvog dana dolaska na tržište je pružiti čitateljima relevantne informacije i priče iz svijeta biznisa, ekonomije i inovacija. Danas, dvije godine kasnije, s ponosom možemo reći da smo na domaćem tržištu postali pouzdan izvor informacija za poduzetnike, menadžere i sve one koji žele razumjeti dinamiku tržišta, ekonomije i biznisa, ali i ekskluzivni medijski partner strateškog dijaloga poslovnih lidera o budućnosti regionalnog finansijskog sektora”, istakla je urednica Forbesa Bosna i Hercegovina Amela Keserović Polić.

Kako ističe, u drugoj godini, tim Forbes BiH značajno je stavio u fokus investicijske procese i izazove u BiH, razvoj umjetne inteligencije i proces digitalne transformacije koji stoji pred BiH. Kroz intervjue sa priznatim bh. stručnjacima od Singapura, preko Australije do BiH, ponudio je, kroz članke na portalu ali i TV emisiju Forbes Magazin, uvid u najnovija AI dostignuća, i njihov utiecaj na domaće tržište i poslovnu zajednicu.

Osim tema koje pokreću ekonomiju i društvo, Forbes BiH u proteklom periodu je bio platforma kroz koju su ispričane brojne inspirativne priče domaćih poduzetnika i lidera čiji biznisi ostvaruju globalni uspjeh, kao i mladih poduzetnika iz svih krajeva BiH, pred kojima je svijetla poslovna budućnost.

“Druga godišnjica, nije samo prilika za slavlje, već i za zahvalnost svim autorima i sagovornicima koji su kroz stručne analize pomogli da prezentiramo širu i kvalitetnu sliku ekonomskih kretanja u BiH, sa osvrtom na globalne tokove, kao i čitateljima koji su prepoznali našu misiju”, istakla je urednica Forbesa BiH.

Sa samo dvije godine iza nas, pokazali smo kako izgleda kada kvalitet, integritet i hrabro novinarstvo stoje rame uz rame. Nastavljamo da rastemo, da postavljamo standarde i da gradimo medij koji mijenja tržište, odlučnije, ambicioznije i snažnije nego ikad.

