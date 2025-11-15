Bitcoin na najnižem nivou u posljednjih šest mjeseci, nastavljen pad na berzi

Tesla i Intel predvodili su širi pad tehnoloških dionica na otvaranju trgovanja danas. To je bio nastavak pada glavnih indeksa dan nakon što su tržišta zabilježila svoje najgore gubitke u više od mjesec dana. Tržište kriptovaluta također je pogođeno rasprodajom. Bitcoin je pao ispod 96.000 dolara prvi put u šest mjeseci prije nego što je djelimično oporavio ranije gubitke.



Dow Jones je pao za oko 550 bodova (1,1%), dok je S&P 500 pao za 0,3%. Nasdaq je pao za 1,1% na otvaranju, nakon što su indeksi jučer pali za 1,6%, 1,6% i 2,2%. To je bio njihov najveći jednodnevni gubitak od oktobra.

Tehnološke kompanije

Dionice Tesle pale su na oko 392 dolara nakon gubitka od 2,4%. To je dodatak gubicima Nasdaq indeksa koji su se već dogodili zbog Intela (2,9%), AMD-a (3%), Alphabeta (1,5%), Palantira (1,2%), Nvidije (0,4%) i Broadcoma (1,2%), između ostalih.



Goldman Sachs je predvodio gubitke na Dow Jonesu, s padom dionica od 2,4%. Uslijedili su Nike (2,2%), Walmart (1,5%), JPMorgan Chase (1,1%), Apple (0,8%) i IBM (0,7%).



Dionice drugih velikih proizvođača poluprovodnika također su pogođene rasprodajom prije otvaranja tržišta. AMD, Broadcom, Qualcomm i Intel pali su za 2,39%, 1,12%, 1,43% i 2,51% respektivno.



Velike kompanije poput Mete, Amazona i Microsofta također su zabilježile pad od 1,5%, 1% i 0,3% respektivno.

Kriptovalute

Tržište kriptovaluta je također pogođeno rasprodajom, a cijena bitcoina pala je ispod 96.000 dolara prvi put u šest mjeseci. Najvrjednija kriptovaluta na svijetu pala je za više od 6,3% u posljednja 24 sata, na oko 96.466 dolara. Prije toga, pala je na najnižih 94.592 dolara. To je najniži nivo za vodeću kriptovalutu od maja.

Ether, token s drugom najvećom tržišnom kapitalizacijom, pao je na 3.130 dolara. To predstavlja pad od više od 10,3% u posljednja 24 sata. Ostale glavne kriptovalute, uključujući XRP, Solanin SOL i BNB, pale su za 8,8%, 10,5% i 6,2% respektivno. Dionice povezane s kriptovalutama također su pale, uključujući MicroStrategy (pad od 3,9%) i Coinbase (pad od 1,3%).

Fotografija: Reuters/Jeenah Moon

Uzroci pada

Nervoznost na tržištu uzrokovana je sumnjama u mogućnost da će Federalne rezerve provesti još jedan krug smanjenja kamatnih stopa usred neizvjesnosti oko inflacije. Alat Fedwatch kompanije CME Group, koji prati volatilnost promjena kamatnih stopa centralne banke, smanjio je vjerovatnoću još jednog smanjenja kamatne stope u decembru ispod 50%, u odnosu na 95% prije mjesec dana.

Posljednjih dana, nekoliko zvaničnika centralne banke izrazilo je skepticizam u pogledu potrebe za još jednim smanjenjem kamatnih stopa. Wall Street također čeka objavljivanje podataka o američkoj ekonomiji, što je odgođeno zbog zatvaranja vlade.

Siladitya Ray, Ty Roush, Forbes

