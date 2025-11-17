Elektrifikacija podstiče potrebu za češćom provjerom baterija zbog bezbjednosti

Kako se elektrifikacija vozila povećava, kako kod benzinsko-električnih hibrida tako i kod potpuno električnih vozila, potreba za provjerom baterija može se povećati.

„Proizvođači i dobavljači automobila potcijenili su potrebu za testiranjem baterija“, kaže Thomas Parker, menadžer prodaje automobilske industrije u kompaniji Inficon.

Vlaga i električna energija ne idu zajedno. Hibridi kombiniraju tradicionalne motore s unutrašnjim sagorijevanjem s električnom energijom, dok se potpuno električna vozila oslanjaju isključivo na električnu energiju.

Kompanije poput Inficona provjeravaju ima li curenja u baterijama koje propuštaju litijum-jonski ili natrijum-jonski elektrolit. Može se zapaliti ako dođe u kontakt s vodom.

Fotografija: Shutterstock

„Sve se svodi na to šta se dešava kada nešto krene po zlu“, kaže izvršni direktor Inficona.

Inficon ima kupce u raznim industrijama, uključujući medicinske uređaje i sisteme za skladištenje električne energije.

Elektrifikacija i šta se dešava kada sistemi zakažu?

„Uvlače nas i u druga područja“, kaže Parker. „Imao sam kompaniju koja je proizvodila pejsmejkere.“

„Svi naši klijenti žele biti sigurni u svoja mjerenja“, dodaje. „Žele imati više povjerenja u ono što rade.“

Proizvođači koji se oslanjaju na električnu energiju suočavaju se s potencijalnim tužbama kada električni sistemi zakažu.

“Mnoge poslovne prilike koje imamo pokreću advokati”, kaže Parker. “Sve se svodi na to šta se dešava kada nešto krene po zlu.”

U SAD-u, Trumpova administracija je ublažila entuzijazam za električna vozila koji se pojavio tokom Bidenove administracije. Poreski kredit od 7.500 dolara za električna vozila je istekao.

Međutim, elektrifikacija, uključujući električna i hibridna vozila, nastavlja se širiti, iako sporijim tempom.

Kompanija Volvo Cars je objavila da će u svoju fabriku u Reedsvilleu, blizu Charlestona u Južnoj Karolini, dodati “hibridni model sljedeće generacije”.

Izvan SAD-a, Kina nastavlja širiti svoju ponudu električnih vozila. Kineski proizvođači automobila također su skratili vrijeme razvoja novih vozila.

Prema polugodišnjem izvještaju, američki potrošači su otvoreni za kupovinu jeftinijih električnih vozila od kineskih proizvođača.

Dave Cantin Group je ranije ove godine saopštio da američki potrošači i trgovci očekuju da će kineske kompanije prodrijeti na američko tržište jer su takva vozila pristupačnija.

Koliko brzo će se to dogoditi zavisiće od američkih tarifa na robu iz Kine.

Bill Koenig, saradnik Forbesa

