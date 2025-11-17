Američka potraga za ključnim sirovinama u Ukrajini dobila je novi zamah

Američko-ukrajinski fond, namijenjen američkim ulaganjima u projekte rijetkih zemalja u Ukrajini, angažovao je konsultantsku kompaniju Alvarez & Marsal da pomogne u pronalaženju i procjeni investicijskih mogućnosti.

Conor Coleman (Conor Coleman), direktor investicija i šef kabineta u američkoj vladinoj agenciji DFC (Međunarodna korporacija za finansije razvoja), objasnio je da će finansijska savjetodavna kuća Alvarez & Marsal pružiti “podršku investicionim procesima fonda” i pomoći u provođenju dubinskih analiza i finansijskih procjena, prenosi Reuters.

Već u septembru, američki DFC je poslao tim u Ukrajinu, čiji je zadatak bio da identifikuje potencijalne projekte pogodne za investiranje. Ukrajinski ministar ekonomije Oleksiy Sobolev tada je izjavio da će ukrajinska vlada u narednih 18 mjeseci odabrati najmanje tri pilot projekta u tu svrhu.

SAD su već investirale 75 miliona dolara

Američko-ukrajinski investicijski fond osnovan je kao dio sporazuma o rijetkim zemnim metalima između SAD-a i Ukrajine, koji su dvije zemlje, nakon nekoliko odlaganja, potpisale u maju. Sporazum daje SAD-u prioritetni pristup novim rudarskim projektima u Ukrajini, u zamjenu za vojnu pomoć Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Prema sporazumu, ukrajinska vlada ulaže polovinu prihoda od novoiskopanih minerala u zajednički investicioni fond. Profit se dijeli između Washingtona i Kijeva, a sav profit će se reinvestirati isključivo u Ukrajini.

Američka vladina agencija DFC zadužena je za nadzor fonda. Već je uložila 75 miliona dolara u fond kao početno finansiranje ključnih projekata u oblasti minerala, energije i infrastrukture.

