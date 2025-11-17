Šta bi pad Pokrovska značio za Ukrajinu

Dok Rusija baca ogromne snage na Pokrovsk kako bi konačno zauzela ovaj istočni rudarski grad, sve je više pitanja o tome šta će uslijediti i da li je Ukrajina spremna.

Iskorištavajući maglovito vrijeme koje ometa dronove, ruske trupe pokušavaju okončati bitku koja traje više od godinu dana.

Prema Pasiju Paroinenu, analitičaru finske organizacije za analizu otvorenih izvora Black Bird Group, nakon što zauzmu ono što je ostalo od Pokrovska, ruske snage bi vjerovatno krenule prema sjeveru, ka gradu Dobropillja.

Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS

Paroinen kaže da bi Rusija nastojala da prodre i dublje u susjednu Dnjipropetrovsku oblast, prema gradu Mežova na zapadu, ali da bi glavni fokus i dalje ostao na Donjeckoj oblasti. Vjeruje da bi ruske trupe pokušale ponovo zauzeti područja istočno od Dobropillje koja su držale tokom augustovskog prodora, ali su ih izgubile usljed ukrajinskih kontraofanziva.

Međutim, bez obzira na borbenu sposobnost Rusije nakon pada Pokrovska i vjerovatne kratke operativne pauze koja bi uslijedila, stanje ukrajinskih jedinica raspoređenih na tom području odrediće tempo budućih bitaka, naglašava Paroinen.

„Mnogo će zavisiti od toga u kakvom su stanju ukrajinske snage nakon Pokrovska i Mirnohrada“, rekao je Paroinen za Kyiv Independent. „Mislim da je ključno pitanje: Da li se isplatilo držati ova mjesta koja je sada izuzetno teško braniti?“

Ruske trupe se približavaju ukrajinskom džepu, ostavljajući tek oko 10 kilometara širok koridor kojim Ukrajina još može dopremati trupe i opremu u Pokrovsk i Mirnohrad, prema ukrajinskoj grupi za praćenje bojišta DeepState. Rusija se tradicionalno oslanja na taktiku opkoljavanja kako bi na kraju primorala ukrajinske snage na povlačenje.