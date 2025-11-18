Kad se ruši imidž Izraela: Američki milijarderi u ofanzivi da uguše svaku kritiku

Javno mnijenje u Sjedinjenim Državama o Izraelu palo je na historijski najniži nivo.

Gallupova anketa iz jula pokazala je da 32 posto Amerikanaca odobrava izraelsku kampanju u Gazi, dok je 60 posto ne odobrava pad podrške od 10 posto u odnosu na prethodni septembar.

Istraživanje Pew Research Centra pokazalo je da trećina odraslih Amerikanaca (33 posto) smatra da zemlja šalje Izraelu previše vojne pomoći, što je veći udio od onih koji smatraju da SAD šalje odgovarajuću količinu (23 posto) ili premalo (8 posto).

Većina Amerikanaca ima negativno mišljenje o Izraelu te navodi da su „izrazito“ ili „vrlo“ zabrinuti zbog ubijanja palestinskih civila u izraelskim napadima, kao i zbog gladi među Palestincima u Gazi.

Anketa New York Times/Siena pokazala je da je broj Amerikanaca koji simpatiziraju Palestince nešto veći od onih koji simpatiziraju Izrael.

Popularnost Izraela posebno je slaba među mladim Amerikancima: samo devet posto osoba od 18 do 34 godine podržava izraelske vojne akcije u Pojasu Gaze. Četrdeset dva posto onih od 18 do 29 godina smatra da SAD daje Izraelu previše vojne pomoći, naspram 21 posto koji misle da je količina adekvatna ili nedovoljna.

Utjecajne figure – od Hillary Clinton do bogatih tehnoloških investitora i članova Kongresa – pripisale su ovaj preokret TikToku, kao da mladi Amerikanci nisu sposobni samostalno zaključiti da je pogrešno više puta zapaliti šatore pune raseljenih ljudi.

Dok opadaju simpatije prema Izraelu što je faktički isto što i pad podrške američkom imperijalizmu na Bliskom istoku i šire američka vladajuća klasa agresivno uspostavlja kontrolu nad ključnim medijskim platformama.

Kontrola narativa

Dana 25. septembra predsjednik Donald Trump izdao je izvršnu uredbu kojom se nalaže da TikTok može nastaviti raditi u SAD-u samo ako jednu ili više većinskih vlasničkih pozicija preuzmu Amerikanci.

Vrijedi napomenuti da je Trump time nastavio politiku Bidenove administracije, koja je također zahtijevala američku kontrolu nad aplikacijom – stav s dvostranačkom podrškom u Kongresu.

Shodno tome, grupa investitora iz SAD-a predvođena softverskom kompanijom Oracle preuzima 65 posto TikToka.

Oracle će nadzirati TikTokove operacije u SAD-u, pružati cloud usluge za pohranu podataka i dobiti licencu za upravljanje algoritmom.

Osnivač Oraclea, Larry Ellison, jedan je od najvećih donatora organizacije Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), američke neprofitne organizacije koja efektivno subvencionira izraelsku vojsku. Izjavio je da osjeća „duboku emotivnu povezanost s Državom Izrael“ i da će „mi“ referirajući se, čini se, na Oracle – „učiniti sve što možemo da podržimo Izrael“.

Sličan proces odvija se i u tradicionalnim medijima. U augustu je medijska kompanija porodice Ellison, Skydance koju finansijski podržava Larry Ellison, a vodi njegov sin David – preuzela Paramount, filmski studio koji posjeduje CBS i niz kablovskih kanala.

Bari Weiss, beskrupulozna ulizica i doušnica poznata po protivljenju slobodi govora i palestinskim pravima, imenovana je glavnom urednicom CBS Newsa.

Porodica Ellison sada je usmjerena i na Warner Bros Discovery, koji posjeduje HBO, TBS i CNN.

Medijski zahvat

Iako TikTok pruža značajan prostor za pronalaženje pro-palestinskih sadržaja, tradicionalni mediji poput CBS-a ionako nemaju historiju podrške palestinskom oslobođenju.

CBS, kao i svi veliki korporativni mediji u SAD-u, mnogo češće objavljuje sadržaj koji ide u prilog američko-izraelskim ciljevima na Bliskom istoku.

Primjera radi, u protekloj godini CBS News objavio je 2.575 tekstova koji spominju Gazu, ali samo 388 njih sadrži riječ „genocid“.

Drugim riječima, u periodu koji uglavnom prethodi Ellison-Weiss eri, samo je 15 posto izvještaja o Gazi spomenulo genocid iako je broj respektabilnih izvora koji zaključuju da je Izrael počinio genocid sve veći.

CBS je već imao historiju onoga što sam ranije nazvao „negiranjem genocida kroz izostavljanje“, medijske distorzije koja omogućava nastavak genocida jer smanjuje vjerovatnost da dovoljno Amerikanaca shvati da njihova vlada učestvuje u kampanji istrebljenja.

CNN je, sa svoje strane, aktivno proizvodio pristanak na genocid u Gazi tako što je pro-izraelsku propagandu pretvorio u zvaničnu uredničku politiku. Ovi najnoviji medijski zahvati predstavljaju, kao i mnogo toga u eri Trumpa, prelazak na vulgarnu, otvorenu demonstraciju sirove moći, bez inače licemjernih i praznih pretvaranja o otvorenom i demokratskom društvu.

Gubitak legitimiteta

Američka država i milijarderi kojima služi znaju da ne mogu dobiti debatu o Palestini i Izraelu; vide da njihov kolonijalni ispostava ubrzano gubi legitimitet.

Pokušaji gušenja sadržaja koji prikazuju Izrael i SAD u negativnom svjetlu, dajući povremeno publici tek parcijalni uvid u američko-cionističku brutalnost znak su očaja, a ne snage.

Ova strategija neće uspjeti. Mediji ne djeluju u vakuumu, a ljudi nisu prazne posude koje se mogu ispuniti bilo kakvim sadržajem.

Slika Izraela se ne može obnoviti, niti se može obnoviti ugled američke vladajuće klase, posebno među mladima koji neće zaboraviti da su njihovi vršnjaci suspendovani, izbačeni ili predati mašineriji deportacija.

Neće zaboraviti koledže koji su slali interventnu policiju na njih ili postavljali snajperiste na krovove tokom studentskih protesta za Palestinu. Neće zaboraviti kako su im mainstream mediji lagali dok su palestinski novinari prikazivali roditelje koji oplakuju djecu ubijenu uz finansijsku podršku Zapada, naročito SAD-a.

Ako se „primirje“ u Gazi održi, međunarodni pokret solidarnosti s Palestinom bi mogao izgubiti nešto svoje energije na Zapadu.

Ipak, čak i ako masovni protesti oslabe, organizacije i savezi nastali nakon 7. oktobra neće nestati.

Mnoge od tih struktura postojale su i prije 2023. pokret BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) gradio je globalne mreže i postigao mnoge uspjehe od svog osnivanja 2005.

To institucionalno pamćenje ne može se izbrisati medijskom manipulacijom, kao što se ne mogu izbrisati iskustvo, organizacijske vještine i samopouzdanje koje su pro-palestinski aktivisti stekli kroz 20 godina BDS-a ili dvije godine pružanja otpora genocidu.