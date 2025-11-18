CNN ekskluziv – Kineski kockari i novac kartela: Tajni tok prljavog novca kroz Las vegas

Godinama je kroz raskošne sale Las Vegasa tekao novac koji nije mirisao na glamur, već na fentanil, prostituciju i trgovinu ljudima. I dok su svjetla kazina zasljepljivala turiste, u pozadini se odvijala globalna operacija pranja novca koja je povezivala bogate kineske kockare, meksičke narko-karte­le i neke od najprestižnijih američkih kockarnica.

U srcu priče stoji Lei Zhang, čovjek koji je u hotele ulazio noseći torbe pune gotovine. Bio je samo jedan od ključnih igrača kineske podzemne bankarske mreže koja je bogatim igračima iz Kine omogućavala ogromne količine američke gotovine, dok su prave porijeklo tog novca skrivali karteli. Kineski državljani, ograničeni pravilima Pekinga o iznošenju novca iz zemlje, tražili su način da zaobiđu limit od 50.000 dolara godišnje. Podzemni bankari nudili su im rješenje: karteli su davali vreće gotovine u SAD-u, a zauzvrat dobijali uplate preko kineskih računa daleko od očiju američkih regulatora.

Kazina su u tu priču ulazila gotovo prirodno. Visoki kineski kockari predstavljali su zlatnu koku svakog resorta u Vegasu. A Wynn Las Vegas, jedan od najprestižnijih, našao se u središtu jedne od najvećih finansijskih afera u historiji američke industrije kockanja. Istraga je otkrila da su pojedini zaposlenici Wynna pomagali posrednicima poput Zhanga u diskretnim predajama keša u hotelskim sobama, automobilima, pa čak i u toaletima sve kako bi njihovi VIP gosti imali gotovinu da igraju.

Iako kasino nije priznao da je znao da novac potječe od kartela, pristao je platiti 130 miliona dolara u historijski najvećem poravnanju u američkoj istoriji kazina. Još 5,5 miliona platio je državnim regulatorima. Slučajevi protiv četiri posrednika koji su godinama omogućavali pristup gotovini kineskim igračima otkrili su razmjere problema: tužioci su procijenili da je samo kroz Las Vegas godišnje prolazilo i do stotinu miliona dolara prljavog novca.

Istraga je počela gotovo slučajno, kada je osoblje jednog drugog kazina primijetilo muškarce koji dolaze s torbama, sastaju se s hostovima i odlaze bez da odigraju ijednu ruku. Policija je brzo otkrila da su Zhang i još trojica sunarodnjaka svakodnevno komunicirali s Wynnovim hostovima. Surveillance snimci pokazali su da su se u kazinu pojavljivali gotovo svakog dana, susrećući se s visokim kockarima u diskretnim predajama.

Posao je tekao glatko, karteli su preko kineskih posrednika dobivali čiste bankovne transfere, kineski igrači dobijali su keš za stolove, kazina su profitirala na ulozima, a podzemni bankari uzimali provizije. Sve je funkcionisalo dok federalni agenti nisu izveli seriju prikrivenih operacija 2019. godine. Zhang je pao u klopku kad se pojavio u hotelskoj sobi s torbom u kojoj su bila četiri “cigle” novca dio pripadao ženi koja je vodila prostitucijski lanac. Ubrzo su uhapšena i ostala trojica.

Kazne za četvoricu posrednika bile su relativno blage, jer je teško bilo dokazati da su znali porijeklo novca. No ono što su agenti otkrili bilo je daleko ozbiljnije. Telefon­ski podaci povezivali su ih ne samo s Wynn hostovima nego i sa operativcima meksičkih kartela. Unutrašnji dokumenti DEA-e upozoravali su da kineski podzemni bankari postaju glavni perači novca najvećih narkokartela na Zapadnoj hemisferi, posebno onih uključenih u trgovinu fentanilom, najpogubnijom drogom današnjice.

Ovaj slučaj samo je dio daleko šire slike. Stručnjaci tvrde da je u posljednjih osam godina došlo do eksplozije kineskih mreža za pranje novca širom SAD-a, Meksika i Evrope. Kazina u Australiji i Kanadi već su plaćala basnoslovne kazne za slične šeme. I dok globalna industrija kockanja užurbano pokušava podići nivo kontrole, kazina i dalje ostaju idealne “mašine” za ispiranje kriminalnog novca prepune keša, VIP klijenata i prostora za diskretne transakcije.

No iza glamuroznih stolova i luksuznih apartmana krije se mnogo mračnija posljedica. DEA upozorava da je novac koji je prolazio kroz Vegas često bio rezultat trgovine fentanilom, drogom koja godišnje ubije više od 100.000 Amerikanaca. Na kraju, dok svjetla Las Vegasa i dalje sjaje, u njihovoj sjeni ostaje podsjetnik da novac koji prolazi kroz kockarnice može nositi mnogo više od sreće može nositi i smrt.

