Kako se riješiti opsjednutosti društvenim mrežama

Ono čemu posvećujete najviše vremena određuje ko ćete postati i ko zaista jeste. Taj koncept posebno važi kada je riječ o društvenim mrežama. Ako cijeli dan provodite u beskonačnom skrolanju i gledanju ekstremnih stavova, vjerovatno ćete s vremenom početi prihvatati te iste stavove. Ipak, teško je isključiti se. Opsjednutost društvenim mrežama može dovesti do depresije, anksioznosti i drugih problema s mentalnim zdravljem, a da ne spominjemo narušene odnose.

U razgovoru za Forbes, J.D. Greear, pastor i autor podijelio je nekoliko mudrih savjeta o tome kako se boriti protiv opsjednutosti društvenim mrežama.

On kaže da društvene mreže ne bi trebale biti mjesto gdje razvijamo svoju suštinu i provodimo većinu vremena, već platforma na kojoj dijelimo ono što smo doživjeli u stvarnom životu i u lokalnim zajednicama.

To su pravovremene riječi, jer statistike o ovom problemu zaista iznenađuju. Deloitte je objavio studiju koja pokazuje da Generacija Z i milenijalci provode više od šest sati dnevno konzumirajući digitalni sadržaj, a više od jednog sata tog vremena (oko 1,4 sata za Gen Z) odlazi na društvene mreže. Pew Research navodi da korištenje društvenih mreža, posebno aplikacija poput Facebooka i TikToka, raste čak i od pandemije.

Kako se boriti protiv ovog problema

Greear je istakao da ljudima ne savjetuje brisanje aplikacija niti prestanak korištenja društvenih mreža kao način borbe protiv doomscrollinga.

“To je kao da kažete ljudima da prestanu disati zrak ili da više ne voze po cestama,” našalio se. Umjesto toga, njegov pristup fokusira se na to gdje provodimo najviše vremena i šta nam je fokus u životu. Posebno ga brine Generacija Z zbog vremena koje provodi na aplikacijama. Deloitteova istraživanja to potvrđuju: oni provode gotovo 90 minuta dnevno na društvenim mrežama, najviše od svih generacija. Zbog ogromne polarizacije na društvenim mrežama, može se steći osjećaj da je svijet u ideološkom ratu, što kod mlađih generacija stvara dodatnu anksioznost.

“Postoji razlog zašto ljudi kažu da društvene mreže nisu stvarni svijet. To je mali dio ljudi koji su u sukobu na društvenim mrežama,” kaže on. “Ono što se dešava na društvenim mrežama ima efekat prelijevanja jer pretpostavljamo da je to stvarni svijet, pa potom tu podjelu unosimo nazad u naše zajednice. To je poput samoispunjavajućeg proročanstva.”

Rješavanje problema opsjednutosti društvenim mrežama

Greear kaže da ipak postoji rješenje. Društvene mreže ne moraju biti toliko opijajuće i sveobuhvatne, posebno za one koji više ulažu u odnose, upoznavanje ljudi na ličnom nivou i pomaganje u zajednici.

“Nije poenta da se povučemo s društvenih mreža, već da imamo veću prisutnost u našoj lokalnoj zajednici,” kaže Greear.

“Kada vam je čitav život na društvenim mrežama, on će biti iskrivljen. Ako su društvene mreže ukras, ako jednostavno proizlaze iz vaše oduševljene zajednice i iskustava stvarnog života, onda mogu biti zdrave i korisne.”

Riječ “oduševljene” (ensouled) vrijedi zapamtiti. Tehnička definicija podrazumijeva da imamo svijest, volju i svrhu. Društvene mreže kao digitalna platforma nemaju dušu, ali mogu biti ispravno i zdravo mjesto gdje se dijele ljudske ideje i razgovori.

Za Greeara je suština u tome gdje “imamo svoje državljanstvo” i gdje ulažemo najviše truda. Ako je to digitalni svijet, vjerovatno ćemo se osjećati odvojeno i pomalo bez duše. Statistike to potvrđuju. Konstantna upotreba društvenih mreža vodi ka anksioznosti zbog propuštenih iskustava i gubitka stvarnih odnosa.

“Važno je da imate toliko toga u svom životu, toliko bogatih odnosa, da ne želite oduzeti od toga da biste večeras proveli još tri sata u doomscrollingu,” kaže Greear.

“Obogatite svoj život tako da želja za boravkom na društvenim mrežama ne dolazi iz mjesta usamljenosti ili praznine. Koristite ih kao alat, a ne kao život. Aplikacije poput Instagrama su sjajan alat, ali kada alat postane suština i vaš život, postali ste građanin pogrešnog mjesta.”

To su mudre riječi za sve koji se bore s opsjednutošću društvenim mrežama. Kada su naši odnosi i lični život toliko ispunjeni, nema potrebe za stalnim skrolanjem. Možemo se fokusirati na stvarni život umjesto toga.

John Brandon