Zlatna WC šolja prodata za 12 miliona dolara, ko je kupac?

Zlatna WC šolja s neobičnom vezom s predsjednikom Donaldom Trumpom prodata je sinoć za 12,1 milion dolara na aukcijskoj kući Sotheby's. Zajedno s nekoliko drugih vrijednih umjetničkih djela ponuđenih ove sedmice, uprkos padu prodaje u segmentu umjetnina više klase .



Nadmetanje za WC šolju – umjetničko djelo pod nazivom “Amerika” italijanskog konceptualnog umjetnika Maurizija Cattelana, koristeći više od 100 kilograma 18-karatnog zlata – počelo je od 10 miliona dolara.

Ogromne sume za Klimtova djela

Na aukciji je prodata i slika Gustava Klimta “Portret Elizabeth Ledera”. To je jedan od samo dva kompletna Klimtova portreta koja su još uvijek u privatnom vlasništvu. Prodat je za 236,3 miliona dolara kao dio lične kolekcije pokojnog kozmetičkog milijardera Leonarda Laudera.



Aukcija Lauderove kolekcije uključivala je i prodaju slika “Blumenwize” za 86 miliona dolara i “Waldabhang bei Unterach am Attersee” za 70,6 miliona dolara, oba od Klimta.



U ponedjeljak je apstraktna slika Marka Rothka prodata za 62,1 milion dolara, iznad procjene od 50 miliona dolara. Bila je dio kolekcije od 18 djela pokojnog predsjednika Weis Marketa, Roberta F. Weissa, i njegove supruge Patricie. Ukupno je dostigla 218 miliona dolara.



Autoportret Fride Kahlo, procijenjen na između 40 i 60 miliona dolara, bit će ponuđen na prodaju u četvrtak u Sotheby'su.

Sjedište aukcijske kuće; Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Značaj zlatnog pehara

Funkcionalni zlatni toalet nazvan Amerika nastao je 2016. godine kao komentar na “rastuću nejednakost između bogatih i siromašnih” u SAD-u, prema Muzeju Guggenheim. Umjetničko djelo, koje je u potpunosti upotrebljivo, navodno je kupio milijarder, menadžer hedge fonda i vlasnik bejzbol tima New York Mets, Steve Cohen.



Blizanac aukcijskog WC-a od 18-karatnog zlata bio je izložen u Muzeju Guggenheim u New Yorku i navodno je ponuđen Donaldu Trumpu tokom njegovog prvog mandata u Bijeloj kući. Bijela kuća je zamolila da posudi jednu od muzejskih slika Vincenta van Gogha za Trumpove privatne odaje. Guggenheim je odbio zahtjev, ali je umjesto toga ponudio da mu posudi zlatni WC. To je shvaćeno kao podrugljiv ili barem ciničan odgovor. Nije poznato da li je Bijela kuća odgovorila na ponudu. Taj WC je kasnije posuđen dvorcu Blenheim u Engleskoj, rodnom mjestu Winstona Churchilla, odakle je ukraden 2019. godine. Četiri osobe su kasnije optužene, a dvije su osuđene u maju. WC nikada nije pronađen.

Ko je umjetnik?

REUTERS/Eduardo Muñoz

Umjetnik iza toaleta, Catelan, isti je onaj koji je stvorio čuvenu “zalijepljenu bananu”. Prošle godine ju je Sotheby's prodao za 6,2 miliona dolara. Trumpu naklonjeni kriptomilijarder Justin Sun kupio je djelo i kasnije pojeo bananu.



Aukcije djela Cattelana, Klimta, Rothka i drugih umjetnika ove sedmice poslužile su kao svojevrsni test za tržište luksuzne umjetnosti, koje je godinama u padu. Globalna prodaja umjetnina procijenjena je na 57,5 ​​milijardi dolara u 2024. godini – što je pad od 12% u odnosu na prošlu godinu. To pokazuje izvještaj UBS-a i Art Basela. Primarni razlog je pad prodaje najskupljih djela.

Bilo je 39% manje prodaje iznad 10 miliona dolara nego 2023. godine. Čak i te godine, ovaj segment je pao za 28% u poređenju sa 2022. Čak su i najveće aukcijske kuće pogođene padom, prema New York Timesu, uključujući Sotheby's, koji je tražio milijardu dolara od suverenog fonda Abu Dhabija za pokrivanje svojih dugova, kao i Christie's, koji je ukinuo svoj specijalni odjel za digitalnu umjetnost. Times je pad pripisao rastućim troškovima, zabrinutosti zbog Trumpove trgovinske politike i globalnim sukobima.

Mary Whitfield Roloffs, novinarka Forbesa

Please enable JavaScript

