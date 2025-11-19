Zašto je Trumpov plan prodaje lovaca F-35 Saudijskoj Arabiji toliko kontroverzan

Izrael bi normalizovao odnose sa Saudijskom Arabijom, čime bi se otvorio put za veze s širom muslimanskom zajednicom. Zauzvrat, Saudijci bi dobili američki sigurnosni paket koji uključuje i F-35 lovce nevidljive za radar, avione pete generacije koji bi učvrstili odnose Rijada i Washingtona te označili novo poglavlje u odnosima sa Izraelom.

Ali, barem prema Trumpovim dosadašnjim javnim izjavama, samo će se polovina tog paketa vjerovatno ostvariti. U ponedjeljak je predsjednik Donald Trump u Ovalnom uredu najavio da će Saudijska Arabija dobiti lovce koje već dugo priželjkuje.

„To ćemo uraditi. Prodaćemo im F-35“, rekao je Trump nazvavši Saudijsku Arabiju „sjajnim saveznikom“. U potpunosti je izostao bilo kakav spomen Izraela.

Ovaj dogovor vjerovatno će promijeniti ravnotežu moći u regionu, jačajući Saudijsku Arabiju kao vodeću snagu na Bliskom istoku i prvu arapsku državu koja bi dobila najnapredniji američki borbeni avion. Prodaja i dalje zahtijeva reviziju američke vlade i nadzor Kongresa, ali Trumpova administracija može pokušati progurati proces tokom naredne tri godine, što bi moglo promijeniti vojnu ravnotežu u korist Rijada bez obzira na eventualne izraelske prigovore.

Više saudijskih izvora reklo je CNN-u da je Rijad uspio razdvojiti dva pitanja: prodaja F-35 nije zahtijevala normalizaciju s Izraelom, iako Trumpova administracija i dalje tvrdi da je to ključni cilj njihove vanjske politike. Dok je Trump jasno najavio prodaju lovaca, nije ponudio nikakve detalje uključujući to kakva je, ako ikakva, uvjerenja pružio Izraelu.

Prije rata u Gazi, Bidenova administracija vjerovala je da je blizu finalizacije sporazuma o normalizaciji između Izraela i Saudijske Arabije. Ali rat, zajedno s ponovljenim odbijanjem premijera Benjamina Netanyahua da prihvati palestinsku državu, srušio je dogovor. Njegovi krajnje desni koalicioni partneri onemogućili su mu da prizna i najmanju mogućnost palestinskog suvereniteta, čak ni u dalekoj budućnosti i pod izraelskim sigurnosnim uslovima.

Umjesto da forsira pitanje koje je zapelo, Trump je krenuo naprijed tamo gdje je mogao. Saudijska Arabija bila je spremna kupiti američko oružje, a Trump je bio spreman da proda čak i bez normalizacije.

„Trump je jasno stavio do znanja da odvaja ta dva procesa,“ rekao je Nawaf Obaid, viši saradnik Odjela za ratne studije na Kraljevskom koledžu u Londonu. „Nije želio gubiti vrijeme blokirajući prodaju oružja samo zbog Netanyahua.“

Saudijska Arabija godinama je najveći kupac američkog oružja, prema podacima SIPRI-ja. Obaid kaže da je prodaja F-35 bila neizbježna, prirodan korak u odbrambenim odnosima. Trump je samo dramatično ubrzao proces.

Saudijci ne isključuju normalizaciju u budućnosti, ali neće biti povezana s prodajom F-35. I sigurno se neće desiti sada.

„Treba vam nova vlada (u Izraelu) i nepovratan put ka palestinskoj državi,“ rekao je Obaid za CNN.

Izraelski sigurnosni izvor rekao je da je za vojsku „veoma zabrinjavajuće“ što će Rijad dobiti borbene avione pete generacije. „Godinama smo brižljivo osiguravali da niko u regionu Bliskog istoka ne dobije isti tip aviona i iste sposobnosti kao Izrael,“ rekao je izvor, misleći na F-35. „Ozbiljnost situacije nije prenaglašena. Ovo nije dobro (za Izrael).“

U posljednjim mjesecima Trumpovog prvog mandata, SAD su se složile da prodaju F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dogovor koji bi UAE učinio prvom arapskom državom koja posjeduje ove avione. Zauzvrat, UAE su postale prva arapska država u 26 godina koja je normalizovala odnose s Izraelom, a Izrael je odobrio prodaju, dajući Trumpu veliki uspjeh u vanjskoj politici.

Ali dogovor je propao tokom Bidenove administracije zbog zabrinutosti oko rastuće vojne saradnje UAE s Kinom. SAD nisu željele riskirati da tehnologija najnaprednijeg američkog aviona dospije u ruke Pekinga, a UAE nisu bile spremne prihvatiti ono što je jedan zvaničnik nazvao američkim „suverenim operativnim ograničenjima“.

Daniel Shapiro, bivši američki ambasador u Izraelu koji je učestvovao u pregovorima s UAE, kaže da se isti problemi odnose i na Rijad.

„Još uvijek nije jasno hoće li Saudijska Arabija preuzeti iste obaveze u pogledu ograničavanja svoje vojne saradnje s Kinom. Po mom mišljenju, to je neophodno da bi program F-35 bio u potpunosti u skladu s američkim sigurnosnim interesima,“ rekao je Shapiro za CNN.

Cinzia Bianco, saradnica za istraživanja Zaljeva u Evropskom savjetu za međunarodne odnose, kaže da će UAE biti „prilično razočarane“ saudijskim dogovorom, ali bi mogle pokušati „iskoristiti momentum“ i tražiti od Trumpa da preispita uslove koje je Bidenova administracija nametnula njihovom dogovoru.

SAD su također zakonom obavezne održavati izraelsku kvalitativnu vojnu prednost (QME) nad drugim državama u regionu i procijeniti da li bi prodaja napredne vojne opreme narušila tu prednost. Shapiro upozorava da bi Trump, u žurbi da zaključi veliku prodaju oružja bogatom stranom partneru, mogao preskočiti dio procesa revizije, posebno kada je riječ o saudijskom prestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu.

„On ima bližu naklonost prema zaljevskim državama nego ijedan prethodni predsjednik, možda čak i veću nego prema Izraelu,“ rekao je Shapiro.

Bivši izraelski načelnik generalštaba Gadi Eisenkot žestoko je kritikovao dogovor i nesposobnost Netanyahua koji se često hvali svojim odnosom s Trumpom da spriječi prodaju.

„Netanyahu je izgubio sposobnost da brani izraelske nacionalne interese,“ rekao je Eisenkot, koji je bio opozicioni zastupnik prije nego što je ranije ove godine podnio ostavku.

Ali Trump ovaj potez ne doživljava kao veliku odluku u vanjskoj politici, kaže Mark Cancian, stručnjak za sigurnost i odbranu iz Centra za strateške i međunarodne studije.

„Trump oduvijek posmatra prodaju oružja prvenstveno kao pitanje zapošljavanja i industrijske proizvodnje, a ne kao pitanje vanjske politike,“ rekao je Cancian. To ga čini otvorenijim prema prodaji oružja nego njegove prethodnike. Ipak, Cancian kaže da je „iznenađujuće“ što Trump ide naprijed bez izraelske saglasnosti, „s obzirom na to da bi to umanjilo izraelsku kvalitativnu prednost nad susjedima.“

SAD će i dalje imati poluge utjecaja na saudijsko oružje zbog velike američke tehničke podrške potrebne za njegovo funkcionisanje. To bi moglo otkloniti većinu američkih briga, uključujući i one vezane za F-35, kaže Cancian, ali vjerovatno neće biti dovoljno za Izrael, državu koja je dugo bila najbliži američki saveznik u regionu.

