Zimske olimpijske igre 2026: Italija ulaže 3,5 milijardi eura u spektakl sa dva domaćina

Zimske olimpijske igre 2026. godine održat će se od 6. do 22. februara u Italiji, obilježavajući njihovo 25. izdanje. Po prvi put Igre će imati dva domaćina, Milano i Cortinu d'Ampezzo na Alpama, dok će ukupno 15 lokacija širom sjevernog i sjeveroistočnog dijela zemlje ugostiti različite sportske discipline. Paraolimpijske igre slijede mjesec dana kasnije, obećavajući novu dozu sportskog spektakla.

Zamjenik premijera Matteo Salvini rekao je na ceremoniji u Milanu da Italija ulaže oko 3,5 milijardi eura (3,6 milijardi dolara) u projekte povezane s Igrama i da uspijeva pridobiti skeptike.

“Na ovim Zimskim olimpijskim igrama biće ponuđen nezaboravan spoj sporta te italijanskog šarma i sofisticiranosti,” rekao je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach na ceremoniji u Milanu, zvanično pozivajući sportiste da učestvuju na događaju.

Milano i Cortina udaljeni su više od 400 km, a događaji će se održavati i na još pet drugih lokacija, uključujući Bormio, gdje će biti održane muške trke u alpskom skijanju.

Većina događaja na ledu u zatvorenom prostoru, poput umjetničkog klizanja i hokeja na ledu, održat će se u Milanu. Sa druge strane, Cortina d'Ampezzo, koja je ugostila Olimpijske igre 1956, biti će domaćin snježnih i klizačkih događaja poput alpskog skijanja, bobsleigha i sanjkanja.

Više od 3.500 sportista iz 93 zemlje takmičit će se za 195 medalja u 16 olimpijskih disciplina i šest paraolimpijskih sportova. Ukupno 116 disciplina u osam sportova trenutno je planirano da se održi tokom 19 dana takmičenja.

Skijaško planinarenje će debitovati kao jedini novi sport u olimpijskom programu, sa nizom novih disciplina.

Olimpijske medalje

Foto/Reuters

Medalje imaju tradicionalni olimpijski simbol s pet prstenova na jednoj strani, dok se na poleđini nalazi natpis koji opisuje disciplinu i obilježava mjesto održavanja. Isti format korišten je i za Paraolimpijske igre, koje imaju svoj vlastiti, prepoznatljiv simbol.

“Svaka medalja, bilo olimpijska ili paraolimpijska, priča je ugravirana u metal: govori o trudu, odlučnosti, žrtvi i nadama onih koji su živjeli da bi stigli do pobjedničkog postolja,” rekao je Giovanni Malagò, predsjednik Fondacije Milano–Cortina 2026.

Medalje je proizvela IPZS, državna kovnica novca, koja je u vlasništvu ministarstva ekonomije.

Ukupno 245 zlatnih, 245 srebrenih i 245 bronzanih medalja biće dodijeljeno tokom Zimskih olimpijskih igara. Na Paraolimpijskim igrama biće dodijeljeno po 137 medalja u svakoj od tri kategorije.



Olimpijske maskote

Foto/Reuters

Zvanična maskota Olimpijskih igara je bijeli hermelin po imenu Tina. Pored Tine, tu je i njen mlađi brat Milo, sa svojim tamnijim krznom, on je zaštitno lice Zimskih paraolimpijskih igara.

Dizajnirala su ih školska djeca iz jedne od regija domaćina. Njihova imena su inspirisana gradovima domaćinima – Tina iz Cortine d'Ampezzo i Milo iz Milana.

Nove sportske discipline

Na Zimskim olimpijskim igrama sljedeće godine debitovat će jedan novi sport. Skijaško planinarenje, poznato i kao skraćeno skimo, uključuje sportiste koji se utrkuju gore-dolje po stazi i mogu naizmjenično biti na skijama i pješice.

Medalje u skimu bit će dodijeljene u muškim i ženskim sprintovima i u mješovitoj štafeti. Neki novi događaji će se također prvi put pojaviti na Igrama u Milanu Cortino. To uključuje ženski dvojac u sanjkanju, žensku veliku skakaonicu u skijaškim skokovima, skeleton mješoviti timski događaj, muški i ženski duel mogul u skijanju slobodnim stilom i ekipnu kombinaciju u alpskom skijanju.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH