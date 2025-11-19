Banka Engleske najavila kraj rasta inflacije, ali zadržava oprez

Banka Engleske je u svojoj najnovijoj odluci o monetarnoj politici zadržala kamatne stope na 4%, istovremeno signalizirajući da je inflacija potrošačkih cijena (CPI) u Velikoj Britaniji dostigla vrhunac. Inflacija je u julu, augustu i septembru zabilježena na 3,8%, a Banka izražava uvjerenje da proces smanjenja inflacije, poznat kao disinflacija, još nije završen, javlja The Guardian.

U svom najnovijem Izvještaju o monetarnoj politici, Banka predviđa da će inflacija početkom naredne godine pasti blizu 3%, a zatim se postepeno približiti ciljanoj vrijednosti od 2% tokom sljedeće godine. Prema procjeni Banke, temeljna disinflacija je potpomognuta umjerenim ekonomskim rastom, povećanim viškom kapaciteta na tržištu rada i restriktivnom monetarnom politikom koja usporava rast plata i cijena usluga.

Odluka o zadržavanju kamatnih stopa donesena je tijesnom većinom od pet na prema četiri glasa. Guverner Banke, Andrew Bailey, koji ima odlučujući glas, istakao je potrebu za dodatnim podacima prije nego što se pristupi bilo kakvom smanjenju kamata.

“Danas smo zadržali kamatne stope na 4%. Još uvijek mislimo da se stope kreću postepeno naniže, ali moramo biti sigurni da je inflacija na putu da se vrati cilju od 2% prije nego što ih ponovo smanjimo”, naglasio je Bailey.

Prema njegovim riječima, Banka će pažljivo pratiti hoće li inflacioni pritisci nastaviti slabiti i kakav će utjecaj imati predstojeći budžet kanclerke Rachel Reeves. Analitičari naglašavaju da predviđanje da je inflacija dostigla vrhunac može otvoriti vrata za moguće smanjenje kamatnih stopa u decembru, zavisno od ekonomskog utjecaja budžeta.

Tržišta su reagovala mješovito. Na američkom tržištu dionica, S&P 500 indeks je pao za 1%, Nasdaq za 1,6%, dok je Dow Jones zabilježio pad od 0,7%, što je uglavnom uzrokovano slabijim rezultatima kompanija kao što su Salesforce.com i Amazon.com. Investitori i ekonomisti zabrinuti su zbog potencijalnog usporavanja rasta kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom, što je dodatno povećalo volatilnost na tržištima.

Stručnjaci iz investicijske kompanije Rathbones ovu odluku Banke opisali su kao „dovish hold“, što znači zadržavanje labavog pristupa monetarnoj politici. Iako su rizici od inflacije sada procijenjeni kao uravnoteženiji zahvaljujući povoljnijim ekonomskim podacima, stručnjaci ističu da će se dodatna smanjenja kamatnih stopa vjerovatno dogoditi u narednom periodu, osim u slučaju neočekivanih ekonomskih šokova.

Sve u svemu, Banka Engleske pokušava balansirati između očuvanja ekonomske stabilnosti i postepenog vraćanja inflacije na ciljanu razinu, pokazujući oprez i spremnost da prilagodi politiku u skladu s kretanjima na tržištu i efektima nadolazećeg budžeta.