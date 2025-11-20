Ko je bio na večeri koju je Trump organizovao za saudijskog princa

Milijarderi Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang i fudbalska superzvijezda Cristiano Ronaldo bili su među brojnim visokim gostima na gala večeri koju je američki predsjednik Donald Trump priredio u utorak navečer za de facto vođu Saudijske Arabije, prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana.

Ovo je ujedno bio i prvi put da je Musk posjetio Bijelu kuću otkako je u maju napustio poziciju “specijalnog državnog službenika” na čelu Odjeljenja za efikasnost vlade (DOGE), nakon čega je ušao u otvoreni sukob s Trumpom.

Muskovo prisustvo na događaju je najnoviji znak otopljavanja odnosa između njega i Trumpa, budući da se čini da je Muskova prijetnja da će pokrenuti vlastitu političku platformu – “Američka stranka” – zastala.

Foto: Reuters/Tom Brenner

Pored Muska, prisutni su bili i Jensen Huang i Lisa Su, generalni direktori tehnoloških giganata Nvidije i AMD-a, nekoliko mjeseci nakon što su obje kompanije potpisale ugovore o isporuci naprednih AI čipova kompaniji Humain, u većinskom vlasništvu saudijskog državnog investicionog fonda PIF.

David Ellison, izvršni direktor Paramount Skydance Corporation, također se pojavio na večeri, u vrijeme kada mediji izvještavaju da bi saudijski PIF mogao djelimično finansirati njegovu ponudu za preuzimanje konkurentskog studija Warner Bros. Discovery.

Među gostima su bili i izvršni direktor kompanije Apple (Appl) Tim Cook, kao i milijarder i šef Dell Technologiesa Michael Dell (Michael Dell).

Kakve veze Ronaldo ima sa Saudijskom Arabijom?

Foto: Reuters/Tom Brenner

Cristiano Ronaldo, legendarni fudbaler i najbolji strijelac u historiji, također je prisustvovao događaju u Bijeloj kući. Ronaldo je prešao u saudijski klub Al-Nasr 2023. godine u rekordnom ugovoru vrijednom 200 miliona eura (231 milion dolara) godišnje, kao dio Rijadovog nastojanja da se pozicionira kao globalna sportska sila. Klub Al-Nasr je uglavnom u vlasništvu PIF-a, a saudijski prijestolonasljednik je ujedno i predsjednik tog fonda.

Ove godine, Ronaldo je također potpisao produženje ugovora, kojim će 40-godišnji nogometaš ostati u klubu do 2027. godine. Zauzeo je prvo mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih sportista svijeta za 2025. godinu, a ove godine se procjenjuje da će zaraditi oko 275 miliona dolara.

Šta je Trump rekao o Ronaldu?

U svom govoru na večeri, Trump je spomenuo Ronalda po imenu i rekao:

“Moj sin je veliki Ronaldov obožavatelj. A Barron (Barron Trump) ga je upoznao i mislim da me sada malo više poštuje – samo zato što sam upoznao tebe.”

Ko je još bio na događaju?

Foto: Reuters/Tom Brenner

Ronaldo nije bio jedina velika fudbalska zvijezda na svečanoj večeri, prisutan je bio i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Posljednjih godina izgradio je bliske odnose i s Trumpom i saudijskim prijestolonasljednikom. Infantino je branio svoj odnos s američkim predsjednikom, nazivajući ga “ključnim”, te je umanjio zabrinutost da će Trumpovo pooštravanje imigracijske politike utjecati na odaziv međunarodnih navijača na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u SAD-u.

Predsjednik FIFA-e je također branio odluku o dodjeli domaćinstva Svjetskog prvenstva 2034. godine Saudijskoj Arabiji, uprkos kritikama da FIFA doprinosi “sportskom ispiranju”.

Please enable JavaScript

