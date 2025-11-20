Thaksin Shinawatra mora platiti 542 miliona dolara poreza

Vrhovni sud Tajlanda u ponedjeljak je naredio zatvorenom milijarderu Thaksinu Shinawatri da plati 17,6 milijardi bahta (542 miliona dolara) poreza i kazni povezanih s prodajom njegove kompanije Shin Corp. singapurskoj državnoj investicijskoj firmi Temasek, prije gotovo dvije decenije, prema lokalnim medijima.

Vrhovni sud je poništio ranije presude Centralnog poreskog suda i Specijalnog apelacionog suda, kojima je ranije poništena procjena Poreske uprave. To je najnoviji udarac bivšem premijeru, kojem je Vrhovni sud u septembru naredio da odsluži godinu dana zatvora kako bi odslužio kaznu izrečenu 2023. godine po optužbama za korupciju i zloupotrebu položaja.

Šinavatra također ima državljanstvo Crne Gore i jedini je zvanični milijarder s crnogorskim pasošem.

Thaksin je 2006. godine prodao 49% Shin Corp. kompaniji Temasek za 73,3 milijarde bahta, samo nekoliko dana nakon što je vlada povećala ograničenje stranog vlasništva u telekomunikacijskim kompanijama sa 25% na 49%. Transakcija, koja je provedena bez plaćanja poreza, izazvala je masovne ulične proteste koji su doveli do Thaksinovog svrgavanja u vojnom udaru dok je prisustvovao sastanku Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Ovaj biznismen je među najbogatijima u Tajlandu, s neto vrijednošću od 2,1 milijarde dolara. Veći dio svog više od desetljeća samonametnutog egzila proveo je u Dubaiju nakon svrgavanja vlasti.

Po povratku u zemlju 2023. godine, osuđen je na osam godina zatvora, ali je dobio kraljevsko pomilovanje kojim je kazna smanjena na jednu godinu. Zatim je proveo šest mjeseci u bolnici prije nego što je pušten na uslovnu slobodu. Međutim, u septembru ove godine sud je utvrdio da boravak bivšeg premijera u policijskoj bolnici zbog navodne teške bolesti nije bio zakonit i da se ne može računati kao izvršenje prethodne zatvorske kazne.

Šinavatra je 2008. godine dobio crnogorsko državljanstvo u zamjenu za obećane investicije u zemlji. Preko kompanije Global TS Montenegro kupio je tri hektara zemlje na ostrvu Sveti Nikola kod Budve, popularnom na Havajima.

Global TS Montenegro je u aprilu 2017. godine zaključio kupoprodajni ugovor sa podgoričkom kompanijom San investments, iza koje je stajao srbijanski biznismen Stanko Subotić Cane, čime je postao vlasnik 37.000 kvadratnih metara zemljišta na ostrvu Sveti Nikola. Šinavatra je za taj vrijedni komad najvećeg crnogorskog ostrva platio 24 miliona eura.

Yessar Rosendar, Forbes

