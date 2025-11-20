Ruski špijunski brod ušao u britanske vode i usmjerio lasere na vojne pilote, tvrdi Velika Britanija

Ruski špijunski brod ušao je u britanske vode i usmjerio lasere prema vojnim pilotima, izjavio je u srijedu ministar odbrane Velike Britanije, upozoravajući da se zemlja suočava s „novom erom prijetnji“ od neprijateljskih aktera.

Tokom govora u Londonu, John Healey rekao je da se špijunski brod Yantar trenutno nalazi na rubu britanskih voda, sjeverno od Škotske, te da je dizajniran za „prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranje britanskih podmorskih kablova.“

Naveo je da je avion Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) Poseidon-8 raspoređen kako bi „pratio svaki pokret ovog plovila“ te da su piloti prijavili kako su bili meta laserskog zračenja.

„Ova ruska akcija izuzetno je opasna“, rekao je Healey. „Moja poruka Rusiji i (predsjedniku Vladimiru) Putinu glasi: ‘Vidimo vas, znamo šta radite, i ako Yantar ove sedmice krene prema jugu, spremni smo.’“

Ruska ambasada u Londonu oštro je reagovala na, kako su nazvali, „najnovije provokativne izjave“ ministra Healeyja, tvrdeći da je Yantar „okeanografsko istraživačko plovilo“ koje djeluje u međunarodnim vodama. U saopćenju su negirali da ciljaju britanske podmorske komunikacije ili ugrožavaju sigurnost zemlje.

„Rusofobni kurs Londona i raspirivanje militarističke histerije doprinose daljnjoj degradaciji evropske sigurnosti, stvarajući uslove za nove opasne situacije“, navela je ambasada.

Yantar je ušao u britansku isključivu ekonomsku zonu, koja se proteže do 200 nautičkih milja od obale, ali se zadržao na samoj granici teritorijalnih voda Velike Britanije, definisanih kao 12 nautičkih milja od obale, izvijestila je britanska agencija PA Media.

Healey je poručio da ruske aktivnosti neće odvratiti Britaniju od podrške Ukrajini i da će vlada ostati budna „kao što smo bili i tokom upada u zračni prostor NATO-a, kao što smo sada dok identifikujemo ruski špijunski brod u britanskim vodama, i kao što smo bili u odgovoru na prijetnje sabotažama širom više evropskih zemalja.“

Healeyjeva izvanredna izjava označila je drugi put ove godine da je Velika Britanija javno prozvala aktivnosti Yantara. Vlada tvrdi da brod mapira podmorske kablove koje koriste Britanija i njeni NATO saveznici za energiju i komunikacije te da je dio ruske tajnovite dubokomorske jedinice GUGI. No, Healey je naglasio da je ovo prvi put da je Rusija direktno usmjerila lasere na britinske vojne avione.

TOM WHITE/Pool via REUTERS

„Shvatamo to izuzetno ozbiljno“, rekao je. „Promijenio sam pravila angažovanja za mornaricu kako bismo mogli pratiti i nadzirati aktivnosti Yantara znatno bliže kada se nalazi u našim širim vodama.“ Ministar odbrane istakao je da Britanija ima „spremne vojne opcije, ukoliko Yantar promijeni kurs.“

Velika Britanija najnoviji upad Yantara u vode svoje ekonomske zone vidi kao dio obrasca sve nepromišljenijih ruskih poteza na teritoriju NATO-a, dok Moskva nastoji pokazati Evropi da postoji cijena za podršku Ukrajini.

Posljednjih mjeseci dronovi su više puta ušli iz Rusije u zračni prostor NATO-a, uz druge akte sabotaže. Ove sedmice poljski zvaničnici optužili su Rusiju za eksploziju na ključnoj željezničkoj pruzi između Poljske i Ukrajine, nazvavši to „neviđenim činom sabotaže.“ Tokom noći na srijedu, NATO je ponovo podigao borbene avione iznad Poljske i Rumunije nakon što su ruski zračni napadi pogodili zapadnu Ukrajinu.

„Ovo je nova era prijetnji“, zaključio je Healey.

