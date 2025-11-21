Ronaldo na udaru kritika nakon susreta s Trumpom na večeri u Bijeloj kući

Fudbalerova pojava na visokoprofilnoj američko-saudijskoj večeri izazvala je žestoku raspravu o njegovim političkim vezama.

Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo suočava se s valom kritika nakon što se pridružio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na večeri u Bijeloj kući, organiziranoj za saudijsku delegaciju.

Napadač Al-Nassra putovao je kao dio pratnje saudijskog prestolonasljednika Mohammeda bin Salmana tokom prve državne posjete Kraljevine Washingtonu od ubistva novinara Middle East Eyea Jamala Khashoggija 2018. godine.

Ronaldo je postao istaknuta figura u naporima Saudijske Arabije da podigne profil svoje fudbalske lige. Kao kapiten kluba kojim upravlja državni investicijski fond, smatra se dijelom šire strategije modernizacije imidža sporta u zemlji, iako ga neki kritičari optužuju da pomaže “sportsko ispiranje” saudijskog dosjea o ljudskim pravima.

DavidSacks via X/via REUTERS

Tokom večere, Ronaldo je fotografiran dok pozdravlja zvanice i snima selfije s brojnim visokoprofilnim ličnostima, uključujući tehnološkog milijardera Elona Muska.

Nakon susreta, Ronaldo je objavio fotografiju iz Ovalnog ureda s predsjednikom Trumpom, zahvalivši mu na “toploj dobrodošlici” i izrazivši nadu da će “inspirirati nove generacije da grade budućnost obilježenu hrabrošću, odgovornošću i trajnim mirom”.

Iako je objava djelovala kao lični i diplomatski gest, mnogim je navijačima upravo ta slika bila “kap koja je prelila čašu”, jer su se osjećali zatečenima njegovim zbližavanjem s političkom figurom naširoko povezivanom s oštrom imigracijskom politikom i snažnom podrškom Izraelu.

Sportska novinarka Leyla Hamed među prvima je postavila pitanje Ronaldovog izbora: „Znači, sad je sasvim u redu objavljivati videa s ratnim zločincima, @Cristiano?“

U drugoj objavi podijelila je fotografiju Kareema Abu Houlija, 13-godišnjeg palestinskog dječaka kojem je abdomen “raznesen” dok je igrao fudbal u Ronaldovom dresu, nakon što je izraelski zračni napad pogodio kuću njegovog susjeda u Gazi 2024. godine.

Na Instagramu su se nizale reakcije nevjerice.

„Brate, šta ti radiš tamo,“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: „Unfollowao sam CR7 u sekundi.“

Neki su izražavali dublje razočaranje, sugerirajući da je za njih Ronaldov susret s Trumpom narušio njegovu reputaciju “GOAT-a”, nadimka koji mu mnogi daju kao “najboljem svih vremena”.

Jedan navijač je poručio ispod objave zvaničnog profila Bijele kuće: „Da postigneš milion golova, ne bi promijenilo ništa. Čestitam što si uništio svoju ostavštinu“, dok je drugi susret opisao kao „L ove veličine“ – značajan gubitak – kakav nikad ranije nije vidio od njega.

Drugi su isticali širi uticaj Ronaldove platforme, naglašavajući da susreti javnih ličnosti s aktuelnim šefovima država nose veliku pažnju i težinu.

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

„Možda ovo ne djeluje veliko, ali Ronaldo je jedan od najutjecajnijih ljudi na planeti. To što Trump dobija javno prihvatanje od sportista i poznatih ličnosti itekako utiče na percepciju javnosti i uklanja stigmu oko podržavanja Trumpa,“ napisao je jedan korisnik.

Susret dolazi samo mjesec nakon što je Ronaldo Piersu Morganu rekao da se divi Trumpu i da se nada upoznati ga, iako je istovremeno izrazio zabrinutost za Gazu. „On je neko koga zaista volim,“ rekao je. „Želim da taj rat krene putem mira.“

Ipak, nisu sve reakcije bile negativne. Neki su susret vidjeli kao značajan gest, podsjećajući da je Ronaldo ime dobio po bivšem predsjedniku SAD-a Ronaldu Reaganu i opisujući posjetu Bijeloj kući kao lični uspjeh.

Drugi su tvrdili da su kritike pretjerane, insisting da susret s Trumpom ne znači da je Ronaldo “odabrao stranu” i da prisustvo državnim događajima ne mora odražavati podršku politikama zemlje domaćina.

Manja grupa posmatrala je situaciju s dozom humora, šaleći se online akronimima poput “Potus i Gotus”, predsjednik i najveći svih vremena.