Prijateljski sastanak u Bijeloj kući: Trumpu ne smeta što ga Mamdani smatra fašistom

Predsjednik Donald Trump pohvalio je izabranog gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija tokom prijateljskog sastanka u Ovalnom uredu u petak, istakavši da mu ne smeta ako ga Mamdani smatra fašistom, nekoliko sedmica nakon što su se međusobno oštro kritikovali uoči gradonačelničkih izbora.

Tokom sastanka u Bijeloj kući u petak, novinar je upitao Mamdanija potvrđuje li raniju izjavu da je Trump fašista. Kada je Mamdani počeo odgovarati, Trump ga je prekinuo, smiješeći se, i rekao: „U redu je, samo reci da. Tako je lakše.“

Mamdani je pokazao prema novinaru, smiješeći se i rekavši „da“ prije nego što je Trump dodao: „Lakše je nego objašnjavati. Meni ne smeta,“ tapšući izabranog gradonačelnika po ruci.

Trump i Mamdani, koji su imali nesuglasica uoči izbora za gradonačelnika New Yorka, sastali su se u Bijeloj kući prije nego što su razgovarali s novinarima i složili se „o mnogo više stvari nego što sam očekivao“, rekao je Trump.

Mamdani je sastanak opisao kao „produktivan“, rekavši da su on i Trump fokusirani na New York i „potrebu da se Newyorčanima omogući pristupačnost“.

Trump, koji je jednom predložio da bi povukao savezna sredstva iz New Yorka pod Mamdanijevim vodstvom, rekao je da očekuje da „pomaže“ izabranom gradonačelniku, „a ne da mu šteti“.

Na pitanje o nedavnoj izjavi u kojoj je Trumpa nazvao „despotom“, Mamdani je rekao da su on i Trump „obojica vrlo jasni u svojim stavovima i pogledima“ prije nego što je Trump dodao: „Zvali su me mnogo gorim stvarima od despota, tako da to nije toliko uvredljivo.“

Trump je odbacio komentar predstavnice Elise Stefanik, R-N.Y., o Mamdaniju iz oktobra, kada ga je nazvala “kandidatom džihadistom”. Na pitanje vjeruje li da sjedi pored “džihadiste”, Trump je rekao: „Ne, ne vjerujem.“ Predsjednik je dodao: „Ponekad se tokom kampanje kažu stvari,“ napominjući: „Sreo sam čovjeka koji je vrlo racionalan.“

Antonio Pequeño IV, Forbes