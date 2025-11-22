Zašto su se najbogatiji čovjek na svijetu i izvršni direktor najvrijednije kompanije susreli sa saudijskim dužnosnicima

Donald Trump i saudijski princ Mohamed bin Salman susreli su se u SAD-u s liderima IT kompanija i dogovorili saradnju. Ona uključuje saudijsku investiciju u SAD tešku bilion dolara.

Saudijska Arabija jača svoje veze s američkim kompanijama za umjetnu inteligenciju, najavljujući niz novih zajedničkih ulaganja vrijednih milijarde dolara. Kako pojašnjava CNN, zemlja nastoji ostaviti svoj trag u industriji umjetne inteligencije dok njezin de facto vođa, prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, prvi put nakon godina posjećuje Sjedinjene Američke Države.

Humain, tvrtka za umjetnu inteligenciju koju podupire saudijski državni investicijski fond, objavila je niz partnerstava s istaknutim američkim tehnološkim kompanijama, uključujući xAI, Cisco, AMD i Qualcomm, tokom američko-saudijskog investicijskog foruma u Washingtonu u srijedu.

Šta Saudijska Arabija nudi?



Saudijska Arabija pokušava dodatno učvrstiti odnose sa Sjedinjenim Državama i preusmjeriti svoje gospodarstvo s nafte. Za američke kompanije, zemlja Bliskog istoka nudi rješenja za tri hitna problema širenja umjetne inteligencije: financiranje, prostor i jeftinu energiju.

Elon Musk je na događaju u srijedu najavio da će xAI, njegova tvrtka za umjetnu inteligenciju, razviti veliki podatkovni centar u Saudijskoj Arabiji u suradnji s Humainom. Planirani podatkovni centar snage 500 megavata bio bi prvi xAI-jev veliki centar izvan Sjedinjenih Država, a partnerstvo predviđa i korištenje xAI-jevog chatbota Grok širom Saudijske Arabije.

“Budućnost inteligencije bit će izgrađena kroz golemu i učinkovitu računalnu snagu u kombinaciji sa najnaprednijim AI modelima”, rekao je Musk u srijedu u priopćenju.

Centar će pokretati čipovi tvrtke Nvidia, čiji je osnivač Jensen Huang sjedio uz Muska i saudijskog ministra komunikacija i informacijske tehnologije Abdullaha Alswahaa na panelu u srijedu. Nisu otkriveni daljnji detalji o partnerstvu.

Podatkovni centri i čipovi

“Ovako u Saudijskoj Arabiji pretvaramo riječi u djela u partnerstvu sa SAD-om,” rekao je Alswaha. “Jučer su predsjednik i njegova kraljevska visost objavili strateški okvir i partnerstvo za umjetnu inteligenciju. Danas idemo veliko s Elonom i Jensenom, pa vam zahvaljujem na tim prilikama.”

Bloomberg je u srijedu najavio da će Sjedinjene Države odobriti prvu prodaju naprednih AI čipova kompaniji Humain.

Na događaju je Alswaha najavio i podatkovni centar snage 100 megavata za Amazon Web Services “s ambicijom dosezanja jednog gigavata”, koji će također koristiti Nvidijinu infrastrukturu. AWS je u priopćenju naveo da planira “osigurati, implementirati i upravljati s do 150.000 AI akceleratora” u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije.

Kako se kompanije za umjetnu inteligenciju šire, njihovi veliki podatkovni centri trebaju prostor i goleme izvore energije. Mnogi se grade u Sjedinjenim Državama, uključujući xAI-jev centar Colossus u Memphisu. Međutim, postoji strah da će Kina nadmašiti Sjedinjene Države kada je riječ o proizvodnji energije potrebne za pogon AI sistema. Saudijska Arabija bi u tome mogla pomoći, jer ima puno lakši pristup prostoru i energiji potrebnoj za pogon ovih golemih projekata.

Od neprijatelja i ubice do partnera

Saudijska ulaganja igraju i važnu ulogu u rehabilitaciji ugleda princa bin Salmana u Sjedinjenim Državama nakon što ga je predsjednik Joe Biden označio “parijom” zbog njegove uloge u ubistvu kolumnista Washington Posta Jamala Khashoggija.

Tijekom posjeta Ovalnom uredu u srijedu, princ bin Salman izjavio je da će zemlja uložiti bilion dolara u Sjedinjene Države, što je znatno povećanje u odnosu na ranije najavljenih 600 milijardi dolara u maju. Ta je izjava iznenadila čak i predsjednika Donalda Trumpa, iako vremenski okvir tih ulaganja nije jasan.

“Kažete mi sada da će 600 milijardi biti bilion?” rekao je Trump princu bin Salmanu u Ovalnom uredu. “Dobro. To mi se jako sviđa.”