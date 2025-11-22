Forbesova lista: Najvrijedniji F1 timovi u 2025. godini

Kada je prošle sedmice objavljena vijest da je Toto Wolff, milijarder i šef tima Mercedes Formule 1, u odmaklim pregovorima da proda manjinski udio milijarderu Georgeu Kurtzu, suosnivaču CrowdStrikea, to je bio najjasniji znak do sada da je sport pronašao novu finansijsku brzinu.

Cijena u Wolffovom dogovoru, otprilike 6 milijardi dolara, predstavlja skok od 58% u odnosu na Forbesovu valuaciju prije dvije godine i svrstava Mercedes među najvrednije timove na svijetu, u bilo kojem sportu. “Srebrne strijele” sada se rangiraju više od osam NFL franšiza, 24 NBA tima, 28 MLB timova i svih 32 NHL ekipe, a da ne spominjemo sve evropske fudbalske klubove osim Real Madrida i Manchester Uniteda.

A Mercedes čak ni ne drži vodeću poziciju u Formuli 1. To je Ferrari, najlegendarniji tim u sportu, procijenjen na 6,5 milijardi dolara, prema Forbesu, zahvaljujući svom jedinstvenom statusu u F1.

Širom poretka, svih deset F1 timova sada vrijedi najmanje 1,5 milijardi dolara, prag koji su prije dvije godine prelazile samo četiri ekipe, a prosječna vrijednost porasla je na 3,6 milijardi dolara, što je rast od 89% od 2023. godine.

Ovaj porast odražava ubrzanje poslovanja u Formuli 1, pri čemu je prosječan prihod deset timova prošle godine dosegao procijenjenih 430 miliona dolara, nastavljajući višegodišnji period dvocifrenog godišnjeg rasta. Mercedesov prihod od 799 miliona dolara u 2024. godini, najbolji u seriji, svrstava ga na deseto mjesto među sportskim timovima na svijetu u ekvivalentnoj sezoni.

Ali, ubrzani rast valuacija ima još više veze sa promjenom profitabilnosti nakon uvođenja budžetskog ograničenja 2021. godine. Sistem, koji ograničava potrošnju timova u mnogim oblastima vezanim za dizajn i konstrukciju bolida na otprilike 170 miliona dolara ove sezone, trebao je izjednačiti uslove nakon što je utrka u potrošnji dovela do toga da budžeti najvećih timova premaše 400 miliona dolara.

Sa velikim potrošačima koji su zaštićeni od svojih najgorih nagona, šest timova je prošle godine poslovalo profitabilno, prema Forbesovim procjenama, a oni koji još uvijek gube novac su “jedno, dva ili tri sponzorstva udaljeni, niko nije daleko od profitabilnosti”, kazao je insajder iz Formule 1.

McLaren, koji je 2018. imao gubitak od 137 miliona dolara, ostvario je operativni profit od 61 milion u 2024. Mercedes je bio na 202 miliona, što ga čini jednim od najprofitabilnijih sportskih timova na svijetu.

Kao rezultat toga, investitori žure da uđu u sport u kojem finansijska stabilnost nije bila zagarantovana ni prije pet godina. Proizvođač energetskih pića Red Bull, koji kontroliše dva F1 tima, Red Bull Racing i Racing Bulls, navodno je dobio i odbio ponudu od 2,3 milijarde dolara za svoj juniorski tim.

U međuvremenu, očekivana prodaja udjela u Mercedesu bila je oko 7,1 puta veća od prihoda iz prethodne sezone, a tri druga nedavna F1 dogovora nosila su slične visoke multiplikatore.

U septembru su vlasnici McLaren Racinga, grupe koja obuhvata McLaren F1 tim, kao i nastupe u drugim motosport kategorijama poput IndyCara, otkupili svoje manjinske dioničare prema valuaciji od oko 4,5 milijardi dolara, odnosno 6,4 puta većoj od grupnog prihoda iz 2024. (Forbes procjenjuje da F1 tim sam vrijedi 4,4 milijarde).

Ta kupovina uslijedila je nakon dva dogovora koji uključuju Aston Martin: prodaje manjinskog udjela prošle godine po vrijednosti od oko 2,3 milijarde dolara, 7,4 puta većoj od prihoda iz prethodne sezone i dogovora iz jula ove godine po procjeni od 3,2 milijarde dolara, što je 8,6 puta veći multiplikator.

U 2023. godini, Aston Martin je prodao drugi manjinski udio za oko 1,2 milijarde dolara, što je 5,3 puta više od godišnjeg prihoda tima.

Za usporedbu, Alpine je iste godine prodao manjinski udio za oko 900 miliona dolara, što je 2,8 puta više od njegovog godišnjeg prihoda. Najnovije procjene vrijednosti deset F1 timova sada su otprilike 8 puta veće od njihovog prosječnog prihoda iz prethodne godine, dok su 2019. bile 2,3 puta, a 2023. 4,9 puta veće.

“To je ogroman porast valuacija, ali to je jednostavno ono što se dešava,” kaže jedan F1 investitor. “U nekom trenutku moraš jednostavno prihvatiti realnost.”

Ipak, taj nivo multiplikatora i dalje je ispod prosjeka u NFL-u (10,7x) i NBA-u (12,9x), a postoje i razlozi za skepticizam. Kao prvo, vlasnici timova Formule 1 u konačnici ne kontrolišu seriju niti njenu intelektualnu svojinu, Liberty Media Corporation je vlasnik F1 od 2017. godine.

Većina u sportu također priznaje da, iako je serija spremna za dalji rast, on neće biti toliko brz kao prethodnih godina, zbog čega se neki investitori pitaju jesu li timovi sada precijenjeni. Timovi u donjoj polovini finansijske ljestvice svakako još ne opravdavaju svoje visoke valuacije svojim poslovanjem i možda su godinama udaljeni od profitabilnosti, posebno jer će budžetsko ograničenje sljedeće sezone porasti na 215 miliona dolara.

Tu je i pitanje “inventara”. Kalendar Formule 1 sadrži 24 Grand Prix utrke, znatno manje događaja za ponuditi emiterima u poređenju s NFL-ovih 272 utakmice regularne sezone ili NBA-ovih 1.230, te manje prilika za prodaju premium ulaznica, a na šasiji bolida postoji samo ograničen prostor za sponzorske naljepnice. Štaviše, prema tehničkim pravilima za sljedeću godinu, F1 bolidi će postati manji.

Kao dodatni izazov, iako će Apple TV postati ekskluzivni dom Formule 1 u Sjedinjenim Državama kroz petogodišnji ugovor vrijedan navodno oko 140 miliona dolara godišnje, zamjenjujući ESPN-ov ugovor vrijedan oko 85 miliona godišnje, serija još uvijek nije probila najlukrativnije medijsko tržište na svijetu. U prosjeku je 1,4 miliona američkih gledalaca pratilo utrke ove godine do septembra, otprilike pola prosječne NASCAR publike.

Ali, insajderi Formule 1 vjeruju da je “pod” valuacija značajno podignut s obzirom na to da Cadillac plaća više od 1 milijarde dolara (uključujući početne troškove i 450 miliona dolara antidilutivne naknade) kako bi se sljedeće sezone pridružio seriji kao 11. tim. Neki su i oprezno optimistični da bi tim s američkim brendom mogao dodatno razviti američku bazu navijača, koja je već porasla zahvaljujući Netflixovoj seriji Drive to Survive i nadolazećem blockbuster filmu F1 iz 2025. godine, sa Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

Postoje i druge zemlje širom svijeta koje bi mogle donijeti poslovni zamah, ne samo kroz televizijska prava već i kroz spremnost da plate visoke naknade za domaćinstvo utrka. (Na primjer, Džeda je navodno pristala plaćati 55 miliona dolara godišnje za domaćinstvo Velike nagrade Saudijske Arabije, što se smatra više nego dvostruko većim iznosom od onoga što plaćaju neke evropske utrke.)

Najveća prednost serije, međutim, može biti njena oskudica, s obzirom na to da će nakon proširenja s Cadillacom na gridu biti samo 11 timova, dok je red investitora koji žele ući i dalje veoma dug. “Mislim da je greška pokušavati ovdje primijeniti previše kompleksnu finansijsku analizu,” rekao je jedan F1 investitor. “Kad su tržišni uslovi ovakvi, sva pravila padaju u vodu.”

I naravno, tu su i profitne brojke Mercedesa, McLarena i ostalih vodećih timova.

“U F1 ste nekada imali imovinu sličnu određenim bejzbol timovima, gubili su ogromne količine novca svake godine,” kazao je drugi insajder iz serije. “Sada imate imovinu koja, ako bih uporedio prosječne MLB, NBA, NHL i NFL timove, najbliža je NFL-u. Dakle, sada imate imovinu, u vrhunskim timovima Formule 1, koja je strukturno profitabilna. Nevjerovatno.”

U nastavku donosimo Forbesovu listu najvrijednijih F1 timova u 2025. godini.

1. Ferrari – 6,5 milijardi dolara

Prihod: 670 miliona dolara | Operativni profit: 80 miliona dolara | Šef tima: Frédéric Vasseur

Ova sezona donijela je prelazak najuspješnijeg vozača u historiji Formule 1, Lewisa Hamiltona, koji ima rekordnih sedam titula svjetskog prvaka, u najlegendarniji tim u sportu, Ferrari, koji je osvojio rekordnih 16 konstruktorskih titula od svog prvog nastupa u F1 1950. godine. Međutim, ovaj tim nije bio na vrhu pobjedničkog postolja od 2008., a Hamilton ima frustrirajući debi u crvenom nakon što je prethodnih 12 sezona proveo u Mercedesu.

Foto: Reuters

“Razlika između sna o vožnji za ovaj nevjerovatni tim i noćne more rezultata koje imamo, usponi i padovi – izazovno je,” rekao je Hamilton, koji je šesti u poretku vozača, za Sky Sports ovog mjeseca.

Navijači, međutim, ne odustaju. Angažman Ferrarija na društvenim mrežama 31% je veći od bilo kojeg drugog F1 tima, prema firmi za analitiku sponzorstava Blinkfire, a medijska vrijednost koju je Ferrari generisao za svoje sponzore bila je 44% veća nego kod bilo kojeg drugog tima.

2. Mercedes – 6 milijardi dolara

Prihod: 799 miliona dolara | Operativni profit: 202 miliona dolara | Šef tima: Toto Wolff

Foto: Reuters

Mercedes je okrenuo novu stranicu nakon ere legendarnog Lewisa Hamiltona tako što je upario italijanskog tinejdžerskog talenta Kimija Antonellija s Georgeom Russellom, a rezultati su obećavajući: Russell je četvrti u poretku vozača, a Antonelli sedmi, odmah iza samog Hamiltona. Duo će se vratiti i sljedeće sezone, nakon što su Srebrne strijele u oktobru produžile njihove ugovore.

Dok Mercedes, drugi u poretku konstruktora, nastoji da se vrati na pobjedničke staze koje su mu donijele osam uzastopnih titula od 2014. do 2021. godine, interes sponzora nimalo ne jenjava. U januaru je Adidas potpisao višegodišnji ugovor kao partner za timsku opremu, navodno vrijedan oko 30 miliona dolara godišnje.

3. McLaren – 4,4 milijarde dolara

Prihod: 614 miliona dolara | Operativni profit: 61 milion dolara | Šef tima: Andrea Stella

Foto: Reuters

Prije pet godina, McLaren se nalazio u teškoj situaciji, izbjegavajući insolventnost podizanjem kredita od otprilike 185 miliona dolara i prodajom manjinskog udjela. Sada se tim vratio jačajući svoju ostavštinu u Formuli 1 kao dvostruki pobjednik konstruktorskog prvenstva, dok je Lando Norris u odličnoj poziciji da osvoji titulu vozača kako sezona ulazi u završnicu.

Poslovanje tima je također ubrzano pod komercijalno orijentiranim CEO-om McLaren Racinga, Zakom Brownom, koji je prošle sezone zaradio ukupno 50 miliona dolara dok je prihod F1 tima dosegao 614 miliona dolara, što je porast od 26% u odnosu na prethodnu godinu. Još jedan skok se očekuje u 2026. godini, kada će Mastercard postati glavni sponzor tima za navodnih 100 miliona dolara godišnje — “najveće partnerstvo koje je McLaren ikada sklopio,” kazao je Brown za Forbes.

4. Red Bull Racing – 4,35 milijarde dolara

Prihod: 618 miliona dolara | Operativni profit: 26 miliona dolara | Šef tima: Laurent Mekies

Foto: Reuters

Red Bull, prvak konstruktora 2022. i 2023. godine, ove godine ima težu sezonu. Adrian Newey, talentovani dizajner bolida koji je u timu bio od 2006. godine, prešao je u Aston Martin, a nakon samo dvije utrke vozač Liam Lawson je prebačen u sestrinski tim Red Bulla, Racing Bulls. Zatim je Christian Horner, koji je bio šef tima od 2005. godine, otpušten u julu, a kasnije je dogovorio otpremninu navodno vrijednu 105 miliona dolara.

Ipak, Red Bull i dalje zapošljava Maxa Verstappena, pobjednika posljednje četiri vozačke titule, i sama ta činjenica čini tim vrlo privlačnim za sponzore. U septembru je objavljen novi dogovor s investicijskom firmom Carlyle, čiji će logo biti istaknut na bolidu, odijelima vozača, zidu boksova i garaži tima.

5. Aston Martin – 3,2 milijarde dolara

Prihod: 353 miliona dolara | Operativni profit: -18 miliona dolara | Šef tima: Andy Cowell

Foto: Reuters

Aston Martin je ove sezone na razočaravajućem sedmom mjestu u poretku konstruktora, ali tim gleda u budućnost s Adrianom Neweyjem na mjestu tehničkog direktora i kontinuiranim ulaganjima predsjednika Lawrencea Strolla, koji je dijelom stekao procijenjeno bogatstvo od 3,8 milijardi dolara vodeći IPO kompanije Michael Kors 2011. godine, a sada posjeduje značajan udio u luksuznom proizvođaču automobila Aston Martin.

Tim Formule 1 istog imena također bilježi brz rast kroz partnerstva, uključujući novi dogovor ove godine s brendom za njegu kože Elemis, koji pomaže u stvaranju nove kategorije sponzora dok sport teži privlačenju većeg broja ženskih fanova.

6. Williams – 2,5 milijardi dolara

Prihod: 245 miliona dolara | Operativni profit: -36 miliona dolara | Šef tima: James Vowles

Foto: Reuters

Kada je James Vowles preuzeo mjesto šefa tima Williamsa 2023. godine, njegove su prostorije bile “zastarjele 20 godina,” rekao je novinarima. Ali Dorilton, američka privatna investicijska firma koja je kupila tim 2020. godine, bila je spremna ulagati u organizaciju, uz pomoć Vowlesovog uspješnog lobiranja da se manjim F1 timovima dozvoli povećanje kapitalnih izdataka iznad budžetskog ograničenja.

Sada Vowles ima dugoročno produženje ugovora kako bi mogao sprovesti viziju dok se organizacija rebrendira u Atlassian Williams F1 Team i zamjenjuje svoj logo reinterpretacijom “Forward W” koji je uveden u godini osnivanja 1977.

7. Alpine – 2,45 milijarde dolara

Prihod: 300 miliona dolara | Operativni profit: -13 miliona dolara | Šef tima: Flavio Briatore

Foto: Reuters

Alpine je imao katastrofalnu sezonu na stazi i trenutno se nalazi na posljednjem mjestu u poretku konstruktora, 40 bodova iza Saubera na devetom mjestu. Ali zvijezda tima, Pierre Gasly, obnovio je ugovor s timom u septembru potpisavši produženje ugovora koje traje do 2028. godine, a Alpine, u vlasništvu francuskog proizvođača automobila Renault Group, daje prioritet američkom tržištu za svoj komercijalni rast.

To bi uskoro moglo poslužiti kao test slučaj za vrijednosti F1 timova: privatna investicijska firma Otro Capital, koja je uložila u Alpine 2023. godine pri procijenjenoj vrijednosti od oko 900 miliona dolara, navodno razmatra izlazak iz investicije.

8. Sauber – 2,4 milijarde dolara

Prihod: 240 miliona dolara | Operativni profit: -25 miliona dolara | Šef tima: Jonathan Wheatley

Foto: Reuters

Ekipa koja se ove sezone zvanično natječe kao Stake F1 Team Kick Sauber, a poznata je bila kao Alfa Romeo od 2018. do 2023., postat će Audi 2026. godine nakon što je njemački proizvođač automobila kupio švicarski tim kroz niz sporazuma u posljednje tri godine.

Audi će također početi proizvoditi motore za tim, koji je prethodnih 16 godina koristio Ferrari motore, a rebranding će uključivati novog partnera za prava naziva, fintech kompaniju Revolut, kao i druga nova partnerstva, uključujući ugovor o opremi s Adidasom.

9. Racing Bulls – 2,3 milijarde dolara

Prihod: 318 miliona dolara | Operativni profit: 5 miliona dolara | Šef tima: Alan Permane

Foto: Reuters

Drugi tim Formule 1 u vlasništvu proizvođača energetskih pića Red Bull sada je, na sreću, poznat kao Racing Bulls, nakon što je 2024. godine nastupao pod, kako je motorsports portal The Race nazvao, “najgorim imenom u historiji F1”: Visa Cash App RB, ili VCARB.

Značajnije promjene se očekuju 2026. godine, kada će tim, zajedno sa svojim partnerom Red Bull Racing, zamijeniti Honda motore motorima razvijenim u partnerstvu s Fordom, koji se vraća u sport prvi put od 2004. godine. Dva tima u vlasništvu Red Bulla također će predstaviti svoje nove dizajne bolida za sljedeću sezonu na događaju u januaru u Detroitu, što je još jedno priznanje saradnji s Fordom.

10. Haas – 1,5 milijardi dolara

Prihod: 150 miliona dolara | Operativni profit: 9 miliona dolara | Šef tima: Ayao Komat

Foto: Reuters

Haas, daleko najmanji tim u Formuli 1, povremeno je bio predmet spekulacija o tome da li je vlasnik Gene Haas zaista posvećen ostanku u sportu, ali Ayao Komatsu, koji je u organizaciji od njenog ulaska u F1 2016. godine i koji je u januaru 2024. unaprijeđen u šefa tima, nedavno je novinarima rekao da njegov šef postaje iritiran nepoželjnim ponudama investitora.

“U posljednjih 18 mjeseci imao je brojne ponude da kupi tim, nije zainteresovan,” rekao je Komatsu. “Ušao je u sport u vrijeme kada F1 nije bila ovakva. Bio je uz nas tokom veoma teškog perioda Covida. Sada uživa u tome.”

Jedan razlog za slavlje: novajlija Oliver Bearman završio je četvrti na Velikoj nagradi Meksika u oktobru, čime je izjednačio najbolji rezultat ikada postignut od strane vozača Haasa. Sa šestim mjestom na sljedećoj utrci u Brazilu, Bearman je također postao prvi vozač Haasa koji je osvojio bodove u četiri uzastopne utrke.

Forbesove procjene vrijednosti timova Formule 1 za 2025. godinu sastavljene su na osnovu informacija iz javnih izvještaja i privatnih dokumenata, poput procjena vrijednosti timova koje su izradile banke, kao i na osnovu intervjua s izvršnim direktorima u industriji, analitičarima, bankarima i investitorima.

Procjene prihoda zasnivaju se na poslovanju Formule 1 u 2024. godini i ne uključuju pomoćne djelatnosti, poput prodaje motora. Procjene operativnog profita predstavljaju dobit prije kamata i poreza za 2024. godinu. Vrijednosti timova su prikazane kao enterprise value (vrijednost kapitala plus neto dug). Cadillac, koji će sljedeće sezone postati 11. tim Formule 1, nije uključen u ove procjene.

Brett Knight