Pinterest se okreće AI tehnologiji, čime gubi najodanije korisnike

Sve veći broj korisnika Pinteresta smanjuje svoje korištenje aplikacije, nezadovoljan količinom AI-generisanog sadržaja koji zamjenjuje onaj koji je stvoren “ljudskom rukom”. Dok neki prelaze na nove aplikacije poput Cosmos-a, drugi se vraćaju starijim platformama poput Tumblr-a, izražavajući nostalgiju za autentičnim i kreativnim sadržajem, prenosi CNN.

Prisustvo generativnog AI-a pogodilo je kreativnu zajednicu Pinterest-a, a korisnici su za CNN rekli da se osjećaju ignorisano dok se rukovodstvo kompanije potpuno okreće rastućoj tehnologiji.

„Navodi me da ostavim telefon i radim nešto drugo,“ rekla je Wendling, koja također koristi Instagram i TikTok. „Rekla bih da Pinterest trenutno ima najviše AI-generisanih fotografija i videa od svih društvenih mreža koje koristim … Moram sve pregledavati pod mikroskopom“, izjavila je korisnica Pinteresta.

Potpuno fokusiranje na AI prioritet je za izvršnog direktora Pinterest-a, Billa Readyja, koji je preuzeo kompaniju 2022. godine. Nekadašnji lider Venmo-a i Braintree-a preoblikovao je Pinterest „s platforme za virtuelno razgledanje“ u „AI-pokretanog vizuelnog asistenta za kupovinu“, kako je istaknuo tokom najnovijeg financijskog izvještaja ovog mjeseca. Pinterest se pridružuje gigantima poput Google-a, OpenAI-a i Amazon-a u pokušaju da AI unaprijedi iskustvo online kupovine.

Pinterest bilježi 600 miliona mjesečnih aktivnih korisnika širom svijeta, od kojih je polovina Generacija Z, a mnogi ga koriste za inspiraciju prilikom kupovine. Prihodi u trećem kvartalu nedavno su porasli za 17% u odnosu na prošlu godinu, na milijardu dolara.

Umjetna inteligencija, tehnologija koju Silicijska dolina nastoji brzo primijeniti i unovčiti, „je u srcu Pinterest iskustva“, rekao je Ready.

Za korisnike, to znači stres zbog navigacije kroz AI sadržaj, više reklama i manje sadržaja koji zaista žele vidjeti, rekli su korisnici CNN-u.

„Želim vidjeti umjetnost u koju je čovjek uložio vrijeme i trud, a ne nešto što je neko bacio u generator slika sa par upisanih riječi,“ rekla je Amber Thurman, 41-godišnja korisnica iz Illinoisa.

Foto/Pixabay

Tokom protekle godine, Pinterest je reagovao na pritužbe korisnika. Prošlog mjeseca je lansirao „tuner“ za podešavanje količine AI sadržaja koji korisnici žele vidjeti i bio je među prvima koji su označavali slike generisane AI-jem na svojoj platformi ranije ove godine.

„Iako mnogi uživaju u GenAI sadržaju na Pinterestu, znamo da neki žele vidjeti manje toga,“ rekla je glasnogovornica Pinterest-a u e-mailu CNN-u, dodajući: „Pinterest prioritet daje kvalitetnom sadržaju i onome što inspiriše naše korisnike, bilo da je AI-generisano ili ne.“

Međutim, korisnici Pinterest-a koji su razgovarali s CNN-om rekli su da više ne prepoznaju aplikaciju za koju su se prijavili i tvrde da platforma ne može pratiti svakodnevni val AI sadržaja. Alati za ograničavanje AI sadržaja, tvrde oni, nisu dovoljni.

„Ne postoji precizna mogućnost da bilo koja platforma uhvati 100% onoga što je AI-generisano,“ rekao je Ready tokom financijskog izvještaja.

Pinterest je nekada bio utočište od brzih komentara na TikToku, životnih ažuriranja bivših školskih kolega na Instagramu i rodbinskih prepirki o politici na Facebooku. Osnivač Ben Silbermann rekao je CNN-u 2019. da je primarni cilj platforme inspirisati korisnike. Korisnici su kreirali mood boardove i stavljali recepte za kolače. Kreativci i umjetnici dolazili su na aplikaciju kako bi pronašli inspiraciju u stvarnom svijetu.

Ali 2025. godine, tehnološki giganti se utrkuju da iskoriste tehnologiju koju neki nazivaju jednako uticajnom kao pametni telefon ili internet, uključujući i pronalaženje novih načina za monetizaciju. Na primjer, AI.Meta će uskoro koristiti korisničke razgovore sa svojim AI asistentom kako bi kreirao ciljane reklame.

Za Pinterest, budućnost se oslanja na AI-pokretanu kupovinu. Algoritam identifikuje proizvode za korisnike na osnovu njihovih pretraga u aplikaciji.

Korisnici razočarani

Međutim, neki dugogodišnji korisnici nisu spremni prihvatiti Pinterest kao platformu za kupovinu.

Hailey Cole, 31-godišnja kreativna direktorica iz Kalifornije, nedavno je počela koristiti konkurentsku platformu Cosmos za dizajnersku inspiraciju. Rekla je da nikada nije ništa kupila putem Pinterest-a i brine se da AI sadržaj krade intelektualno vlasništvo, što joj se, tvrdi, već dogodilo. Politika Pinterest-a kaže da će ukloniti naloge koji ponavljano krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo.

„Čula sam da je izvršni direktor rekao da je Pinterest aplikacija za kupovinu; ne znam odakle mu ta ideja… Mislim da je to više njegova vizija ili manifestacija,“ rekla je Cole.

Wendling je rekla da brine za autentičnost sadržaja na Pinterestu. S obzirom na ogroman broj lažnog sadržaja, čak i ako vidi nešto što joj se sviđa, otići će na drugu stranicu da to kupi.

AI sadržaj će najvjerovatnije ostati

Korisnici će se morati „naviknuti na oba“ i na AI sadržaj i na nove tehnologije, dok kompanije nastoje unovčiti tehnologiju, rekao je Jose Marichal, profesor političkih nauka.

Pinterestovo rukovodstvo predviđa da će gotovo svaki sadržaj na platformi u budućnosti biti u nekoj mjeri uređen AI-jem, upozoravajući da taj pristup može ugroziti autentičnost koja je privukla korisnike.

Objave generisane AI-jem često vode na web stranice koje zarađuju na affiliate marketingu, dok korisnici jedino mogu kontrolisati vlastitu interakciju sa sadržajem. Medijska pismenost postaje ključna, jer je potrebno prepoznati lažni sadržaj.

„Ove platforme žele kratkoročne metrike, ali narušavaju iskustvo korisnika i dugoročno povjerenje,“ rekao je Tony Sampson, viši akademik na University of Essex.

Forbes BiH