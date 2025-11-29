Tri skrivena straha koja dovode do odbijanja za posao i kako ih prevazići

Nakon višemjesečne potrage za poslom, Erin je nekoliko puta prepravljala svoj CV, prijavljivala se na desetine pozicija i prošla kroz intervjue koji nisu doveli ni do čega. Većinu dana njen inbox je pun automatskih odbijenica. Njena borba odražava tržište rada koje je teže nego što je bilo godinama.

Zapošljavanje u privatnom sektoru usporilo se sa oko 200.000 novih radnih mjesta mjesečno krajem 2024. na samo 19.000 u junu 2025. Svaki korporativni oglas može privući stotine prijava, a samo oko 3% kandidata dobije poziv za intervju. Do 20% oglasa su “fantomski poslovi”, pozicije koje se objavljuju bez stvarne namjere zapošljavanja bilo koga. U međuvremenu, prema platformi Indeed, do 50% američkih radnika brine se da bi mogli izgubiti posao, što je dramatičan porast u odnosu na prošlu godinu.

Nije iznenađujuće da se mnogi tražioci posla osjećaju pesimistično ili čak paralizirano strahom. Ali ljudi ipak dobiju posao. Razlika nije samo u talentu ili životopisu, već i u hrabrosti da se djeluje uprkos strahu na izuzetno konkurentnom tržištu. Strah od odbijanja, strah od umrežavanja i strah od vještačke inteligencije mogu izbaciti iz kolosijeka čak i najbolje kandidate, osim ako im se ne odgovori hrabro.

Strah broj 1: Odbacivanje

Odbijanje nije izuzetak, već pravilo. Konkurencija je žestoka. U 2025. godini, prosječni kandidat podnosi 42 prijave da bi dobio jedan intervju, a samo oko 3% njih stigne do te faze. Ta realnost vrlo brzo uništava samopouzdanje.

Ali odbijanje je ujedno i dokaz truda – pokazatelj da učestvujete u igri dok drugi ostaju po strani. Hrabrost znači da odbijanje posmatramo kao informaciju, a ne kao osudu. Svaka odbijena prijava pruža trag: na koje oglase odgovaraju? Koji CV izaziva interes? Šta se može poboljšati?

Prava hrabrost je nastaviti primjenjivati ​​čak i kada proces povrijedi ego. To je povratak u igru ​​kada želiš odustati. Hrabrost je poslati još jednu prijavu kada drugi odustanu. Možda će baš ta sljedeća prijava biti posao koji ćeš dobiti.

Strah broj 2: Umrežavanje

Umrežavanje je neugodno za mnoge ljude. Može se činiti čudnim inicirati kontakt, ranjivim tražiti pomoć i obeshrabrujuće kada poruke ostanu bez odgovora. Upravo je to razlog zašto ga mnogi izbjegavaju. Na ovako konkurentnom tržištu, preskakanje umrežavanja jedna je od najskupljih grešaka.

U jednoj analizi više od 15.000 prijava za posao, samo 6% je došlo putem preporuka, ali te preporuke su činile čak 37% svih zapošljavanja. Obrazac je isti u svim industrijama: preporuke višestruko nadmašuju “hladne” prijave.

Umrežavanje bi trebalo biti navika, a ne haotičan napor u zadnji čas. To znači pridruživanje alumni grupama, pojavljivanje na događajima u industriji, povremeno provjeravanje s bivšim kolegama. Najbolje prilike često dolaze iz slabih veza – poznanstava koja otvaraju vrata pozicijama koje nikada ne biste pronašli putem oglasa.

Hrabrost ovdje znači prihvatanje nelagode umjesto njenog izbjegavanja. Razmišljajte o mikro-hrabrosti: kontaktirajte tri osobe dnevno, zatražite 15-minutni poziv ili prisustvujte jednom događaju tokom mjeseca. Bit će odbijanja, ali će biti i povezanosti.

Ako preskočite umrežavanje, propuštate svoju najveću šansu za zapošljavanje. Jedan hrabar poziv danas mogao bi biti veza koja će vam otvoriti vrata za sljedeću ulogu.

Strah broj 3: Umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija postala je i alat i izvor anksioznosti za one koji traže posao. Mnogi se boje da će ih zamijeniti mašine, dok se drugi osjećaju paralizirano pokušavajući se takmičiti s algoritmima koje ne razumiju.

Taj strah nije neosnovan. Istraživači sa Stanforda izvještavaju da je vještačka inteligencija već smanjila broj pozicija mlađih programera za 20% do 2022. godine, što pokazuje da su poslovi početnog nivoa najranjiviji na automatizaciju. Istovremeno, Gartner procjenjuje da do 80% kompanija sa Fortune 500 liste koristi softver za pregled aplikacija zasnovan na vještačkoj inteligenciji.

To znači da slanje generičkog CV-ja praktično predstavlja samosabotažu karijere. Hrabar potez nije ignorisati vještačku inteligenciju, već se direktno suočiti s tim. Koristite alate umjetne inteligencije da biste usavršili svoj CV, prilagodili ga ključnim riječima ili simulirali pripremu za intervju. Ali zadržite ga autentičnim: Menadžeri za zapošljavanje u roku od nekoliko sekundi prepoznaju prijavu koju je u potpunosti generirala vještačka inteligencija i većina kaže da će je odbiti.

Hrabrost ovdje znači eksperimentiranje s novim alatima prije nego što se osjećate spremni i prilagođavanje brže od konkurencije. Kandidati koji kombiniraju ljudsku kreativnost i vještine umjetne inteligencije bit će oni koji će predvoditi put. Pobjednici će biti oni koji surađuju s umjetnom inteligencijom, a ne oni koji je se boje. Pametnija priprema s umjetnom inteligencijom mogla bi biti upravo ono što vam donosi posao.

Hrabrost je prednost koja vam je potrebna u potrazi za poslom

Erininu frustraciju dijele milioni ljudi širom svijeta. Tržište rada je nesumnjivo teško: sporo zapošljavanje, pretrpani otvoreni poslovi i vještačka inteligencija koja mijenja procese. Ali strah koji se ne kontroliše samo vodi do paralize.

Ljudi koji dobiju posao nisu uvijek najkvalifikovaniji. To su oni koji su spremni djelovati hrabro: nastaviti se prijavljivati ​​nakon odbijanja, tražiti pomoć čak i kada je to neugodno i prilagoditi se novim tehnologijama umjesto da bježe od njih.

Hrabrost ne znači biti bez straha. Hrabrost znači djelovati uprkos strahu. Na današnjem tržištu rada, hrabrost nije opcija – ona je vaša ključna konkurentska prednost.

