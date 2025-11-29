Velika tužba protiv Mete, TikToka, YouTubea i Snapchata: Znali su da djecu čine ovisnima, ali su ih svejedno ciljano mamili

Skupina školskih okruga i državnih tužilaca u SAD-u, uz stotine pojedinačnih tužitelja, podnijela je veliku tužbu protiv Mete, TikToka, YouTubea i Snapchata. Optužuju ih da su svjesno kreirali platforme koje izazivaju ovisnost kod mladih, a zatim ih sistematski i namjerno usmjeravali prema tinejdžerima kako bi povećali profit, bez obzira na posljedice po njihovo mentalno zdravlje. Novoobjavljeni sudski dokumenti, koji uključuju interne prepiske i izvještaje zaposlenika, prikazuju priznanja iz samog vrha tehnoloških divova: istraživači Mete u jednom internom chatu Instagram opisuju kao „drogu“, navodeći da se kompanija ponaša kao diler. TikTokovi interni materijali upozoravaju da djeca nemaju dovoljno razvijene mentalne funkcije da kontrolišu vrijeme provedeno pred ekranom, dok Snap i YouTube bilježe kako konstantno korištenje platformi postaje centralni dio života mladih korisnika, ostavljajući malo prostora za bilo šta drugo.

Tužitelji tvrde da su ove platforme svjesno oblikovale digitalna okruženja tako da podstiču duže korištenje. Ističu da su beskonačno skrolanje, automatska reprodukcija videa, vizualni filteri koji mijenjaju izgled i kasnonoćne notifikacije osmišljeni tako da zadrže tinejdžere što duže na ekranima, iako su kompanije bile upoznate s negativnim efektima takvog ponašanja. U dokumentima se navodi i interni projekt Mete iz 2019. godine, tokom kojeg su testovi pokazali da korisnici, nakon samo sedmicu pauze s Facebooka, prijavljuju manje depresije, anksioznosti i osjećaja usamljenosti. Ipak, istraživanje je, prema tužbi, prekinuto prije objave rezultata. Jedan zaposlenik Mete tada je upozorio da bi prikrivanje takvih podataka moglo izgledati kao potez duhanskih korporacija koje su znale štetnost svog proizvoda, ali su to tajile.

Sve četiri kompanije negiraju optužbe i tvrde da se izneseni navodi pogrešno interpretiraju te da sudski dokumenti selektivno izdvajaju izjave iz konteksta. Predstavnici Mete, TikToka i Snapa navode da ulažu u sigurnosne funkcije, roditeljske kontrole i zaštitne mehanizme, te ističu da danas postoje alati za ograničavanje vremena u aplikaciji, filtriranje sadržaja i nadzor maloljetnika. Ipak, dio internih komunikacija navedenih u tužbi pokazuje da su zaposlenici svjesni da je učinkovitost tih mjera ograničena, jer tinejdžeri lako pronalaze načine da ih zaobiđu. Paralelno s time, prema navodima tužitelja, odbijane su interne inicijative koje bi mogle smanjiti vrijeme korištenja aplikacija, budući da bi to smanjilo i prihod od oglašavanja.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sudski proces, koji bi se mogao pretvoriti u historijsku prekretnicu u regulaciji digitalnih platformi, razmotrit će dilemu koja godinama lebdi iznad tehnološkog sektora: jesu li profiti stavljeni iznad mentalnog zdravlja djece. Tužitelji smatraju da jesu i traže suđenje pred porotom, vjerujući da je javnost spremna čuti razmjere onoga što opisuju kao „digitalnu smetnju“ koja je zahvatila škole, porodice i generacije mladih. Advokat Lexi Hazam naglašava da je vrijeme da tehnološki divovi odgovaraju za posljedice koje su, prema navodima tužbe, godinama prešućivali.

Please enable JavaScript

