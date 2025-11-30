„Game of Thrones“ telefon ima poleđinu koja mijenja boju i odličnu bateriju

Realmeov novi telefon dolazi s impresivnim hardverom, a možda još impresivnije, izuzetnim pakovanjem.

Kineski brend mobilne tehnologije Realme najpoznatiji je po dvije stvari: pristupačnim telefonima koji nude odlične specifikacije za tu cijenu i uređajima posebnih izdanja. Njihov dizajn inspirisan je poznatim franšizama. Ranije smo vidjeli saradnje s brendovima poput Coca-Cole, Dragonballa i Naruta, a sada stiže najnovije izdanje – Realme 15 Pro Game of Thrones Edition.

Izuzetno isplativ telefon

Čak i bez posebnog brendiranja, “redovna verzija” Realme 15 Pro je izuzetno pristupačan telefon. Donosi Qualcommov Snapdragon 7 Gen 4 čip, 6,8-inčni AMOLED ekran sa brzinom osvježavanja od 144Hz. Kamere od 50 megapiksela i ogromnu bateriju od 7.000 mAh. Poređenja radi, najveći i najnoviji iPhone ima bateriju od 4.823 mAh. Sve ovo u paketu koji košta oko 400 dolara.

Fotografija: Ben Sin

Ali ovo izdanje Igre prijestolja donosi iste specifikacije s dodatnom premium i jedinstvenom ambalažom. Sigurno će privući ljubitelje serije ili kolekcionare neobičnih telefona.

Kartonsko pakovanje se otvara i otkriva postolje na koje telefon “sjedi”. Sa svake strane se nalazi poklopac. Desni otkriva sam telefon, a lijevi pribor.

Dodatna oprema

Fotografija: Ben Sin

Dodaci uključuju punjač od 80 vati, USB-C kabel, futrolu od umjetne kože i svitak sa skrivenom porukom koja se otkriva na sunčevoj svjetlosti.

Ovaj specijalni model telefona ima drugačiji dizajn zadnje strane u poređenju sa standardnom verzijom. Stražnja strana je napravljena od umjetne kože s aluminijskim gravurama simbola kuće Targaryen. Modul kamere također nosi logo Igre prijestolja, s dodatnim ugraviranim detaljima.

Crna kožna podloga mijenja boju u crvenu kada je izložena temperaturama iznad 44°C. Za test smo polili telefon vrućom vodom. Uređaj ima IP68 vodootporni certifikat za vrhunske modele i materijal je odmah promijenio boju u crvenu.

Fotografija: Ben Sin

Korisnički interfejs telefona također ima dvije prilagođene teme inspirisane serijalom Igra prijestolja – jednu za vatru i jednu za led.

Verzija telefona iz Igre prijestolja prodaje se po cijeni od 510 dolara, što je, s obzirom na specifikacije i pakovanje, dobra vrijednost za fanove serije.

Ben Sin, saradnik Forbesa

