Napster je tvrdio da je prikupio tri milijarde dolara od misterioznog investitora: Sada su i “investitor” i “novac” nestali

Forbes je doveo u pitanje masovni investicijski ciklus koji je kompanija za transformaciju metaverzuma putem umjetne inteligencije predstavljala kao gotovu stvar još u januaru. Kompanija je sada priznala da novac nikada neće stići.

Dana 20. novembra, oko 16 sati po istočnom vremenu, Napster je održao online sastanak za svoje dioničare; prisustvovalo je procijenjenih 700 od otprilike 1.500 dioničara, uključujući zaposlenike, bivše zaposlenike i male investitore. U to vrijeme, izvršni direktor John Acunto rekao je svima da vjeruje da se nikada neimenovani glavni investitor – za kojeg je kompanija tvrdila da je u januaru investirao 3,36 milijardi dolara po procjeni od 12 milijardi dolara, što bi bila jedna od najvećih investicijskih rundi u godini – vjerovatno neće pojaviti.

U e-poruci poslanoj ubrzo nakon toga, kompanija je obavijestila postojeće investitore da će neki od njih dobiti veći postotak kompanije zbog poništenih dionica i opisala sebe kao “žrtvu nedoličnog ponašanja”, dodajući da “pomaže organima za provođenje zakona u njihovim aktivnim istragama”. Što se tiče obećane ponude za otkup, koja bi omogućila dioničarima da unovče svoje dionice, i ona je otkazana. “Budući da je ovaj investitor također stajao iza potencijalne ponude za otkup, više ne vjerujemo da će se ona dogoditi”, napisala je kompanija u e-poruci.

Ništa od prodaje dionica

U ovom trenutku, čini se malo vjerovatnim da će bilo koji od investitora biti sretan zbog sticanja većeg udjela u kompaniji. Kompanija već skoro godinu dana zadirkuje zaposlenike i investitore stalno promjenjivim pričama o skoroj injekciji gotovine i mogućnostima prodaje svojih dionica u ponudi za otkup koja bi “sve promijenila”. U stvari, ovo je bio četvrti put od 2022. godine da im je rečeno da će uskoro moći unovčiti dionice putem ponude za preuzimanje – i četvrti put da je potencijalni dogovor propao.

Glasnogovornica Napstera, Gillian Sheldon, izjavila je da su neke izjave o prikupljanju sredstava „date u dobroj vjeri, na osnovu onoga što smo u to vrijeme vjerovali da je istinito. Od tada smo otkrili naznake neprimjerenog ponašanja koje sugeriraju da informacije date u to vrijeme nisu bile tačne.“ Kompanija je odbila dalje komentarisati ovu priču.

U odvojenim slučajevima, Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) i Ministarstvo pravde SAD-a provode istrage o kompaniji i sudbini investicije; kompanija nije meta istrage Ministarstva pravde. (SEC je prvobitno istraživao procjenu vrijednosti kompanije od 1,85 milijardi dolara u neuspjelom obrnutom spajanju 2022. godine, ali istraga je u toku i mogla bi se proširiti. Glasnogovornik SEC-a rekao je da agencija “ne komentariše postojanje ili nepostojanje moguće istrage”. Ministarstvo pravde nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.)

Tužbe povjerilaca i upitna partnerstva

Iako Napster sada tvrdi da je žrtva, Forbes je već prije nekoliko mjeseci izrazio sumnje u vezi s investitorom i samom kompanijom. Sve je počelo u januaru kada je kompanija, tada pod nazivom Infinite Reality, kontaktirala Forbes i najavila rundu investicija od 3 milijarde dolara. Ponovo su ih kontaktirali 11. februara, ovaj put promovirajući Acunta, koji je u to vrijeme imao 12 posto udjela u kompaniji sa sjedištem u Boca Ratonu na Floridi, kao “uzornog kandidata” za Forbesovu listu milijardera.

Obraćajući se publici na događaju uživo u Los Angelesu u februaru, Acunto je rekao: „Da li zaista mislite da bismo pričali o investicijama od 3 milijarde dolara i bili jedna od najvećih kompanija u sektoru da zapravo ne radimo ono što kažemo da radimo?“ U istom govoru, pohvalio se koliko je bogatstva kompanija navodno stvorila za dioničare: „Imamo preko 600 milionera“, tvrdio je.

Tada je Forbes počeo detaljno istraživati ​​kompaniju i otkrio da stvari nisu onakve kakve su se činile. Uslijedio je niz tužbi povjerilaca zbog neplaćenih računa, federalna tužba za provođenje sudske naredbe SEC-a o predaji dokumenata (kasnije odbačena) i preuveličane tvrdnje o obimu partnerstava s Manchester Cityjem i Googleom. Kompanija je također promovirala “vrhunske investitore” koji nikada nisu direktno investirali u kompaniju, kao i anonimnog investitora s navodnom investicijom od 3 milijarde dolara, za koju je glasnogovornica Forbesa u martu rekla da je “na računu Infinite Reality i dostupna nam” i koju mi ​​”aktivno koristimo”.

Ko je investitor?

Zamršena mreža Napsterove historije datira iz 2019. godine, kada je Acunto kupio bankrotiranu društvenu mrežu Tsu. Kompanija se zatim spojila ili preuzela najmanje desetak (nekih vrlo malih, nekih u problemima) kompanija za metaverzum, virtualnu stvarnost, dronove i umjetnu inteligenciju, uglavnom kroz spajanja u kojima su dionice bile jedina valuta – i po sve višim procjenama. Ranije poznata kao Infinite Reality, kompanija je preuzela Napster za 207 miliona dolara u martu ove godine i usvojila svoje poznatije ime u maju.

Na dan kada je Forbes objavio prvi članak o sumnjivoj rundi ulaganja, Napster je objavio saopštenje u kojem tvrdi da otkriva identitet investitora: konsultantske firme Sterling Select. Kao razlog naveli su “pretjeranu medijsku pažnju”. Sterling Select je zaseban entitet Sterling Equitiesa, kompanije koja upravlja imovinom bivših većinskih vlasnika New York Metsa Freda Wilpona i Saula Katza ; jedini suvlasnik je David Katz , partner u Sterling Equitiesu i suosnivač Sterling Selecta.

Ali ovdje stvari postaju još kompliciranije: Sterling Select zapravo nije bio “investitor” – upoznao je Napster s drugim “investitorima” koji su potom navodno ispisivali čekove, rekla je za Forbes glavna direktorica marketinga Napstera, Karina Kogan . Kompanija je kasnije izmijenila svoju izjavu kako bi odrazila da Sterling Select nije bio investitor.

Naduvavanje vrijednosti kompanije

Nekoliko dioničara reklo je Forbesu da je Acunto do maja povećao očekivanja, rekavši im da će uskoro moći prodati svoje dionice za 20 dolara po dionici, zahvaljujući misterioznom investitoru. To bi procijenilo vrijednost kompanije na 18 milijardi dolara – 240 puta više od projektovanog prihoda za 2024. godinu i 50 posto više od procjene koju je saopštila tek u januaru. U međuvremenu, kompanija je nastavila poslovati kao da je sve u redu, najavljujući prelazak na vještačku inteligenciju i napuštanje svoje strategije metaverzuma, te akviziciju najmanje još tri kompanije, dijelom koristeći vlastite dionice kao plaćanje.

Kako su sedmice prolazile, bilo je malo znakova o velikom investitoru. Niko nije uspio unovčiti svoje dionice (iako su neki kreditori uspjeli povratiti dio svog novca uz dovoljan pritisak). Podnesene su nove tužbe zbog neplaćanja, uključujući i onu u junu u kojoj su prvobitni vlasnici Obsess-a – VR kompanije koju je Napster preuzeo u januaru – tvrdili da još nisu primili 22 miliona dolara koje im Napster duguje. Napster je uzvratio tužbom da je Obsess “falsifikovao knjige” i da je Napster preuzeo kompaniju na osnovu navodno lažnih finansijskih informacija, što je Obsess negirao. Slučaj je u toku.

U drugom slučaju, Sony je u augustu tužio Napster tražeći 9,2 miliona dolara odštete za navodno neplaćene autorske honorare i druge naknade. Napster nije odgovorio na tužbu; sudski službenik je u oktobru izdao potvrdu o neuspjehu odgovora.

Trećina zaposlenih je otpuštena.

Zatim je u julu uslijedio talas otpuštanja. Procjenjuje se da je otpušteno oko trećine radne snage – oko 100 ljudi, uglavnom programera, prema riječima jednog otpuštenog zaposlenika. Ta osoba je također dovela u pitanje kredibilitet nekih od najava proizvoda koje je objavio tokom svog mandata u kompaniji, opisujući ih kao “ChatGPT kašu”. Glasnogovornica Gillian Sheldon je u to vrijeme objasnila da su otpuštanja “rezultat preklapanja poslova, prvenstveno zbog akvizicija koje smo obavili u proteklih 18 mjeseci… i nastavljamo zapošljavati stotine članova tima sa punim radnim vremenom širom svijeta”.

U septembru su kompaniju napustili glavna pravna savjetnica Jennifer Pepin i glavni finansijski direktor Brian Effrain , prema njihovim LinkedIn profilima. Pepin nije odgovorio na zahtjev za komentar; Effrain je potvrdio da više nije u Napsteru, ali je odbio dati daljnji komentar.

Čini se da se Napster tokom cijelog ovog perioda mučio s prikupljanjem novca za održavanje poslovanja, surađujući s brokerima i investicijskim savjetnicima, uključujući i neke koji su prethodno imali problema s regulatorima.

Cova Capital, koja tvrdi da je zastupala misterioznog investitora, prethodno je bila u problemima s regulatorom FINRA zbog preporuke prodaje privatnog kapitala malim investitorima bez adekvatne provjere podobnosti takvih investicija. FINRA je također tvrdila da Cova, pod izvršnim direktorom Edwardom Gibsteinom , nije učinila dovoljno da provjeri da li izdavatelj ima prava na dionice ili koliko su one bile precijenjene. U martu je Cova platila kaznu “bez priznavanja ili negiranja nalaza”.

Zaposlenik kompanije Cove, Vincent Sharpe, također je prethodno platio kazne u nagodbama po tri pritužbe klijenata zbog navodnog lažnog predstavljanja informacija i preporučivanja neprikladnih investicija. On je negirao bilo kakvu nezakonitu radnju.

Čekaju ih teški dani.

Laren Pisciotti , koju je Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) optužila za ulogu u nezavisnoj prevari od 120 miliona dolara prošle godine, izgleda da je također pomogla Napsteru da prikupi sredstva, uključujući kratkoročne kredite s visokim kamatama do 2024. godine. Pisciotti je preko advokata rekla da neće komentarisati.

Nije jasno koliko se drugih investitora pridružilo, niti da li su navedene osobe bile uključene, ali prema svim izvještajima, Napster je prikupio dodatne desetine miliona dolara nakon što je objavio investiciju od 3 milijarde dolara.

Ako se ispostavi da je Napster znao da će prikupljanje sredstava propasti i profitirao lažno predstavljajući svoje finansijsko stanje investitorima ili preuzetim kompanijama, mogao bi se suočiti s mnogo većim problemima. Razlog je taj što bi se takvo ponašanje moglo smatrati prevarom s vrijednosnim papirima.

„Ako kompanija laže investitoru kako bi ga navela da kupi vrijednosne papire… to bi bila prevara“, kaže Patrick McCloskey , advokat za startupove , koji nije uključen u slučaj. Međutim, on naglašava da sve zavisi od toga da li su sredstva prikazana u bilansu stanja, da li je kompanija zaista vjerovala da su joj sredstva dostupna i drugih okolnosti koje se tiču ​​onoga što je Napster znao i šta je namjeravao postići.

Jedino što je sigurno je da ova misterija još uvijek nije riješena.

Phoebe Liu i Iain Martin, novinari Forbesa

