Envidia oglašava partnerstva s kompanijama koje su djelomično u vlasništvu Kineske komunističke partije

Nvidia, američki gigant u proizvodnji čipova koji se suočio s ograničenjima prodaje svojih naprednih AI čipova Kini zbog straha da bi mogli biti korišteni protiv Sjedinjenih Država, na svojoj web stranici oglašava “računarska” partnerstva s kompanijama blisko povezanim s kineskom vladom, saznaje Forbes.



Jedna od tih kompanija je ZTE, telekomunikacijska kompanija u djelomičnom vlasništvu kineske vlade koja je godinama pod američkim ograničenjima zbog svojih veza s kineskom vojskom. ZTE se 2017. godine izjasnio krivim za kršenje američkih sankcija Iranu i davanje lažnih informacija regulatorima. Federalna komisija za komunikacije (FCC) je 2020. godine ZTE označila kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Tvrde da ova kompanija, zajedno s Huaweijem, “predstavlja jedinstvenu prijetnju sigurnosti i integritetu nacionalnih komunikacijskih mreža i lanca snabdijevanja komunikacijskom opremom”. Kompanija je 2021. godine dodana na FCC-ovu “Listu za praćenje entiteta”. FCC je 2022. godine glasao za zabranu prodaje novih ZTE proizvoda u SAD-u. Kompanija je trenutno pod istragom FCC-a zbog mogućeg izbjegavanja te zabrane.

129 kineskih partnera na sajtu

Na Nvidijinoj web stranici navedeno je 129 kineskih partnera, podijeljenih u tri nivoa: registrovani, preferirani i elitni. ZTE je naveden kao elitni partner. “Elitni partneri predstavljaju najdublji nivo partnerstva s Nvidijom i pokazuju najviši nivo posvećenosti partnerstvu”, navodi se.



Među “elitnim” partnerima su i Beijing Advanced Digital Technology (Adtec) Ltd. To je firma za pohranu podataka i finansijske proizvode koja opslužuje sankcionirane kompanije poput Inspura i Huaweija, kao i SinoInfo Co. Ltd. To je projekat Kineskog centra za kreditne informacije, državnog entiteta koji prati finansijsku i radnu historiju kineskih građana. Na Nvidijinoj web stranici piše da su partnerstva namijenjena “umrežavanju” i “računarstvu”.

Važeći američki zakoni ne zabranjuju Nvidiji saradnju sa ZTE-om, Adtekom i Sino Info-om, iako mogu ograničiti prodaju određenih čipova tim partnerima. Kada je upitan o partnerstvima, portparol Nvidije Patrick Rutherford je rekao: “Regulatorni okvir nam ne dozvoljava da ponudimo konkurentnu GPU za podatkovne centre u Kini, ostavljajući to ogromno tržište našim brzorastućim stranim konkurentima. To tržište ne uključujemo u naše prognoze.” “



Kada smo bili u mogućnosti da snabdijevamo tržište, slijedili smo vladine smjernice o tome koje su kompanije ograničene. Radili smo samo sa odobrenim partnerima za komercijalnu, nevojnu upotrebu.”



ZTE, Adtek i Sino Info nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, Foto: Ethan Pines za Forbes

Šverc čipa

Godinama je Nvidia prodavala sporiju verziju svog AI čipa, nazvanog H20, kineskim firmama. Razvijen je dijelom zbog američkih izvoznih ograničenja. Ali ranije ove godine, predsjednik Donald Trump zabranio je prodaju svih Nvidia poluprovodnika firmama u Kini.

Zatim je poništio odluku i dozvolio prodaju H20 čipa pod uslovom da vlada SAD-a dobije 15% prihoda. Najnapredniji čipovi su i dalje pod zabranom prodaje. Bijela kuća je pozvala zakonodavce da se usprotive zakonodavstvu koje bi od Nvidije i drugih proizvođača čipova zahtijevalo da daju prioritet američkim kupcima prije prodaje kompanijama u Kini i drugim stranim protivnicima.



Uprkos kontroli izvoza SAD-a, kineske firme su koristile mreže podružnica i iznajmljivanje opreme kako bi zaobišle ​​zabrane i nabavile čipove. (Tek prošle sedmice, četiri osobe – među njima i direktor kompanije koja se predstavljala kao “Envidia Cloud Partner” – optužene su za ilegalnu prodaju Nvidia čipova kineskim kompanijama kršeći savezne zakone o licenciranju).

Također, kineska vojska je nastavila pokušavati nabaviti Nvidijine čipove, uprkos zakonima koji bi to trebali spriječiti. Prošle sedmice, Financial Times je izvijestio da se u memorandumu američke vlade tvrdi da kineski tehnološki gigant Alibaba, s kojim je Nvidia nedavno najavila prošireno partnerstvo, pomaže kineskoj vojsci da cilja Sjedinjene Američke Države. (Alibaba je negirala te tvrdnje).

Važnost kineskog tržišta

Potražnja za Nvidijinim čipovima učinila je ovu kompaniju najvrjednijom na svijetu. U posljednjoj fiskalnoj godini, Kina je činila 13% prihoda, ili 17 milijardi dolara. Nvidia je u novembarskom izvještaju navela da je od prodaje H20 čipa, otkako je zabrana izvoza ukinuta u aprilu, ostvarila samo 50 miliona dolara. Prihodi iz Kine za treći kvartal 2025. godine iznosili su samo 3 milijarde dolara, što je pad od 63% u odnosu na 8 milijardi dolara u trećem kvartalu 2024. godine.

Fotografija: Shutterstock

Kineske kompanije su i dalje izuzetno zainteresovane za Nvidijine čipove, uprkos pokušajima kineske vlade da ih odvrati od kupovine (ironično, iz sličnih razloga kao i zabrinutosti oko “stražnjih vrata” koje američka vlada vidi kod ZTE-a i Huaweija). Međutim, kompanija kaže da i dalje zavisi od svojih kineskih i tajvanskih partnera, koji “čine značajan dio naših prihoda i gdje imamo dobavljače, ugovorne proizvođače i partnere za montažu koji su ključni za kontinuitet naše opskrbe”.

Nvidia nije jedini američki tehnološki gigant koji se hvali partnerstvima s kompanijama bliskim kineskoj vladi. Ranije ove godine, Intelova web stranica istakla je veze s tri sankcionirane kineske kompanije – Uniview, Hikvision i Cloudwalk. Nakon što je Forbes izvijestio o tim partnerstvima, Intel ih je uklonio sa web stranice. Naveli su da “trenutno nema nikakve poslovne odnose” s tim kompanijama.

Emily Baker White, Forbes

Please enable JavaScript

