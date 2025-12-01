Zlato na šestosedmičnom vrhuncu uslijed slabljenja dolara i opreza na berzama

Cijena zlata je u ponedjeljak dostigla najviši nivo u posljednjih šest sedmica, poduprta slabijim dolarom i izraženim oprezom na tržištima dionica, dok investitori sa sve većom pažnjom očekuju moguće smanjenje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama tokom decembra. Paralelno s tim, srebro je zasjalo u punom sjaju dostigavši rekordnu vrijednost, što je dodatno učvrstilo poziciju plemenitih metala kao sigurnog utočišta u nestabilnim tržišnim uslovima.

Spot cijena zlata porasla je za 0,2% i iznosila 4.240,54 dolara po unci, nakon što je nakratko dostigla najviši nivo od 21. oktobra. Terminske cijene zlata za decembarsku isporuku ojačale su 0,5% i dostigle 4.276,00 dolara. Istovremeno, srebro je skočilo za 2% na 57,48 dolara, nakon što je ranije probilo istorijski rekord vrijednosti i dosegnulo 57,86 dolara po unci.

Slabljenje američkog dolara premašlo je u dvosedmični minimum, što je poskupilo valutu, ali učinilo zlato pristupačnijim kupcima koji raspolažu drugim svjetskim valutama. Analitičar Kelvin Wong iz OANDA-e istakao je da je pad S&P futures-a i rasprodaja vodećih kriptovaluta stvorila povratnu spregu koja je dodatno ojačala interesovanje za zlato kao sigurnu luku u trenucima neizvjesnosti i slabije likvidnosti na tržištu.

Tržišta dionica u SAD-u u azijskoj sesiji bilježila su pad, dok su kriptovalute osjetile snažan pritisak – bitcoin je potonuo 3,6% na 87.881,82 dolara, dok je ether oslabio 5% na 2.871,59 dolara. Očekivanja o smanjenju kamatnih stopa dodatno su ojačala nakon blagih izjava ključnih zvaničnika Federalnih rezervi i slabijih ekonomskih podataka iz SAD-a, a prema CME FedWatch modelu, tržište trenutno procjenjuje čak 87% vjerovatnoće da će Fed ublažiti monetarnu politiku već ovog mjeseca.

REUTERS/Alexander Manzyuk

Savjetnik Bijele kuće za ekonomiju Kevin Hassett, koji se smatra jednim od vodećih kandidata za funkciju predsjedavajućeg Federalnih rezervi, izjavio je da bi rado prihvatio tu poziciju ukoliko ga predsjednik Donald Trump imenuje. Hassett se slaže s Trumpovim stavom da referentne kamatne stope trebaju biti niže.

Investitori sada s nestrpljenjem očekuju podatke o osnovnoj potrošnji građana (PCE), koji će biti objavljeni u petak, kako bi dobili jasniji uvid u naredne poteze Federalnih rezervi. Niže kamatne stope tradicionalno podižu potražnju za zlatom, jer ovaj metal ne donosi kamatni prinos, ali zato čuva vrijednost kapitala u nestabilnim ekonomskim ciklusima.

Kretanje cijena srebra prema vrhu analitičari prvenstveno povezuju s prošlosedmičnim problemima u trgovanju na CME tržištu, što je umanjilo likvidnost, ali i otvorilo šansu za nagli rast bez nužne fundamentalne podrške. Među ostalim plemenitim metalima, platina je skočila 1,3% na 1.694,70 dolara, dok je paladijum ojačao 2,1% i dosegnuo 1.482,45 dolara po unci.

