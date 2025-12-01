Strožije kontrole na granicama: Dužnici kazni neće moći napustiti BiH

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) Almir Badnjević i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto predstavili su danas nove mehanizme zaštite ličnih podataka i kontrole saobraćajnih prekršaja, uključujući strožu međunarodnu razmjenu podataka i sistem koji omogućava Graničnoj policiji uvid u kazne u realnom vremenu.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević istakao je da su godinama advokati i privatne firme naplaćivali navodne prekršaje bh. građanima počinjene van BiH, direktno se obraćajući IDDEEA-i i dobijajući njihove lične podatke.

Po njegovim riječima, hiljade takvih predmeta obrađivale su se mjesečno, što je rezultiralo masovnim izlaskom podataka izvan BiH i značajnim finansijskim koristima za privatne subjekte, bez jasnog poštivanja propisanog pravnog okvira.

“Tu praksu smo zatekli, nismo je stvorili, ali smo odlučili da je definitivno prekinemo. Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, usklađenog sa evropskim standardima i GDPR-om, težimo da postavimo novi, moderan i pravno utemeljen standard zaštite podataka građana BiH. Naš cilj je vrlo jasan – zaštititi građane BiH, njihove podatke, spriječiti svako neovlašteno, netransparentno i pravno neutemeljeno korištenje identiteta naših ljudi”, istakao je Badnjević na pres-konferenciji.

Naglasio je da od danas nijedan advokat, privatna firma, niti fizičko ili pravno lice izvan BiH neće moći dobiti podatke građana direktno od IDDEEA-e u vezi s počinjenim prekršajima.

“Bilo kakva razmjena podataka u vezi s prekršajima, koje bh. građani eventualno počine u drugim državama, moći će se obavljati isključivo kroz jasno utvrđene mehanizme. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje i na prekršaje, jasno propisuje da se razmjena podataka mora vršiti isključivo kroz državne kanale, između ministarstava pravde, odnosno drugih nadležnih organa. IDDEEA će ovaj zakon strogo provoditi i insistirati na svakom njegovom članu”, poručio je direktor ove agencije.

Pixabay

Badnjević je predstavio i novi web servis namijenjen Graničnoj policiji BiH, koji omogućava uvid u sve prekršaje vozila počinjene na teritoriji BiH u realnom vremenu. Ovom aplikacijom, dodao je, osigurano je da osobe sa aktivnim prekršajima u BiH ne mogu napustiti zemlju bez prethodnog izmirenja obaveza.

Napomenuo je da su postignute dvije ključne stvari.

“Zaštitili smo pristup ličnim podacima građana BiH od neovlaštenih stranih subjekata i omogućili potpunu kontrolu nad prekršajima počinjenim unutar BiH, da ne bi mogli napustiti državu sa neizmirenim obavezama .To je moderan, odgovoran i uravnotežen sistem koji štiti privatnost građana i jača vladavinu prava”, naglasio je.

Još je napomenuo da je IDDEEA godinama bila “svedena na privatne mreže i interese”, ali da se sada vraća svojoj osnovnoj, državnoj ulozi.

“Vraćamo IDDEEA-u građanima BiH. Sve reforme koje danas predstavljamo, nova međunarodna procedura razmjene podataka i novi sistem kontrole prekršaja na granici, dio su vizije da Agencija nikada više ne bude prostor privatnih interesa, već temeljna državna institucija koja čuva podatke, identitet i sigurnost ljudi koji žive u BiH”, zaključio je Badnjević.

Granična policija BiH uvodi veliku promjenu za vozila iz inostranstva

Medijima se obratio i ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto koji je napomenuo da Granična policija BiH ima mogućnost uvida u sve evidentirane kazne za vozila koja napuštaju zemlju, ali da postoje ozbiljna ograničenja u naplati sankcija, posebno kada je riječ o stranim registarskim oznakama, javlja FENA.

“Za građane BiH to i nije veliki problem, jer se prilikom registracije vozila moraju izmiriti sve obaveze. Međutim, strana vozila najčešće prolaze nekažnjeno”, rekao je Forto, dodajući da Granična policija BiH, iako na ekranu vidi evidentirane prekršaje, trenutno nema zakonsko ovlaštenje da naplaćuje kazne.

Dodatni problem, istakao je, predstavlja sporost nadležnih organa u obradi kazni evidentiranih kamerama.

“Dešava se da nakon što vas snimi kamera, prekršajni nalog dobijete tek nakon godinu dana”, naglasio je.

Forto je poručio da ovi procesi moraju biti digitalizovani i automatizovani.

“Na primjeru sistema koji je uspostavila IDDEEA, želimo omogućiti da se može izdati prekršajni nalog u roku od sat vremena, pa čak i minute nakon što kamera snimi neki prekršaj. Nakon toga možemo dovesti Graničnu policiju u priliku da kazne naplaćuje već na izlazu iz zemlje”, rekao je.

Dodao je da Granična policija za to trenutno nema nadležnost, ali da će insistirati da Ministarstvo sigurnosti BiH pokrene inicijativu u Vijeću ministara da se Graničnoj policiji dodijeli to ovlaštenje.

Podsjetio je da većina zemalja u regionu i Evropi već imaju mehanizme da naplaćuju ovakve vrste kazni.

Ministar je još naglasio da je uloga IDDEEA-e mnogo šira od izdavanja dokumenata.

“IDDEEA nije samo štamparija pasoša i saobraćajnih dozvola. To je jedan od najjačih alata za digitalizaciju u BiH, alat koji može svakodnevno poboljšavati život građana. Digitalizacijom, a ne samo štampanjem dokumenata, možemo donijeti stvarni napredak”, zaključio je Forto.

