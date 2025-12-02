Građani potrošli milione za “Black Friday”

Građani Federacije BiH i ove godine su pokazali izuzetno snažan interes za kupovinu tokom “Crnog petka”, a prema podacima Porezne uprave FBiH, koje prenosi FENA, ostvaren je rekordan promet. U periodu od 27. do 29. novembra 2025. godine evidentirano je ukupno 633.908.757,75 KM, što potvrđuje da “Crni petak” ostaje jedan od najvažnijih trgovinskih događaja u godini.

REUTERS/Mark Makela

Najprometniji dan bio je petak, 28. novembar, kada je zabilježeno 263.796.382,88 KM prometa, čime je značajno nadmašena prošlogodišnja vrijednost od 227 miliona KM. Visoka potrošnja zabilježena je i dan ranije, u četvrtak, te tokom subote, što pokazuje da su kupci iskoristili kompletan period akcija.

Iz Porezne uprave FBiH navode da su podaci preuzeti iz baze na dan 1. decembra 2025. godine i da mogu biti minimalno izmijenjeni zbog naknadnog evidentiranja fiskalnog prometa i tehničkih poteškoća u obradi. Ipak, jasno je da je ovogodišnji Crni petak donio značajan rast potrošnje i još jednom potvrdio svoju važnost za domaći trgovinski sektor.

