Nova Google politika donosi veći nadzor nad službenim telefonima

Microsoft je izazvao viralnu buru kada je otkrio Teams nadogradnju koja obavještava vašu kompaniju kada niste na poslu. Sada je isto uradio i Google. Zaboravite na end-to-end enkripciju. Nova Android nadogradnja znači da vaše RCS i SMS poruke više nisu privatne.

Kako izvještava Android Authority, „Google uvodi Android RCS Archival na Pixel (i drugim Android telefonima), što omogućava poslodavcima da presretnu i arhiviraju RCS razgovore na uređajima koje upravlja kompanija. Jednostavnije rečeno, vaš poslodavac će sada moći čitati vaše RCS poruke u Google Messages bez obzira na end-to-end enkripciju.”

Ovo se odnosi na uređaje kojima upravlja kompanija i ne utiče na privatne telefone. A u određenim regulisanim industrijama ovo samo dodaje RCS arhiviranje na postojeće SMS arhiviranje. Zaposlenici u običnim organizacijama tekstualne poruke doživljavaju drugačije od e-pošte, posebno zbog očekivanja oko end-to-end enkripcije. To više nije slučaj.

Ovo naglašava široko rasprostranjeno nerazumijevanje end-to-end enkripcije. Sigurnost štiti vaše poruke dok se šalju, ali kada se nalaze na vašem telefonu, dešifruju se i dostupne su svakome ko kontroliše uređaj.

Google kaže da je ovo „pouzdano, Android-podržano rješenje za arhiviranje poruka, koje je također unazad kompatibilno sa SMS i MMS porukama. Zaposlenici će vidjeti jasnu obavijest na svom uređaju kad god je funkcija arhiviranja aktivna.”

Odjednom, pogodnost dobivanja službenog telefona ne izgleda više tako dobro. Iako su zaposleni odavno svjesni rizika prekomjernog dijeljenja putem e-pošte, tehnologije koja je vrlo nesigurna i koju je poslodavcima lako nadzirati, slanje poruka se smatralo drugačijim. A ovo se ne odnosi samo na regulisane industrije. Sve organizacije mogu to koristiti.

Google navodi da „ova nova mogućnost, dostupna na Google Pixel i drugim kompatibilnim Android Enterprise uređajima, daje vašim zaposlenicima sve prednosti RCS-a, kao što su indikatori kucanja, potvrde čitanja i end-to-end enkripcija između Android uređaja, uz istovremeno osiguravanje da vaša organizacija ispunjava regulatorne zahtjeve.”

Kao odgovor na buru oko ove nadogradnje, Google je rekao: „Ova nadogradnja ne mijenja niti utiče na privatnost ličnih uređaja. Ovo je opcionalna funkcija za radne telefone kojima upravljaju kompanije u regulisanim industrijama, gdje su zaposlenici već obaviješteni da se njihova komunikacija arhivira iz razloga usklađenosti.”

Dugo postoji zabrinutost da se zaposlenici okreću neodobrenim IT sistemima za komunikaciju s kolegama, posebno WhatsAppu i Signalu. Ova najnovija nadogradnja neće pomoći da se ta situacija popravi.

Postavljana su pitanja da li Googleova nova nadogradnja znači da se sadržaj iz drugih aplikacija za razmjenu poruka također može arhivirati i dijeliti s poslodavcima, posebno iz sigurnih aplikacija poput WhatsAppa i Signala. Odgovor je ne.

SMS i sada RCS poruke su integrirani u sam operativni sistem telefona, kojima upravlja Android (ili iOS). Over-the-top platforme to nisu. One kontrolišu svoju enkripciju i dekripciju. Njihove baze podataka mogu biti uključene u opštu arhivu telefona, ali to nije obavezno.

Ovo se odnosi samo na opšte dopisivanje. „Ranije,” kaže Google, „poslodavci su morali potpuno blokirati upotrebu RCS-a kako bi ispunili ove zahtjeve usklađenosti; ova nadogradnja jednostavno omogućava organizacijama da podrže moderno dopisivanje, dajući zaposlenicima pogodnosti poput dijeljenja visokokvalitetnih medija i indikatora kucanja, dok održavaju iste standarde usklađenosti koji se već primjenjuju na SMS poruke.”

U međuvremenu, ako imate radni Android telefon kojim upravlja kompanija, obratite pažnju na poruku koja vas upozorava da vaše tekstualne poruke više nisu toliko privatne kao prije.

Zak Doffman