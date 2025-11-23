Kako prepoznati AI-generisane slike: Google lansirao besplatan alat

Google uvodi novu funkciju detekcije u aplikaciji Gemini koja će pomoći korisnicima da odgovore na pitanje: „Je li ova slika generirana AI-jem?“

Od sada, Googleov Gemini chatbot može detektovati nevidljive “SynthID watermarks” u učitanim slikama, pokazujući s visokim stepenom sigurnosti da li je slika kreirana ili modificirana pomoću Google AI modela.

Googleovi AI modeli automatski ugrađuju SynthID watermarks prilikom kreiranja slika. Iako su nevidljivi ljudskom oku, mogu se otkriti i dekodirati korištenjem specijaliziranih alata. Mnogi od trenutnih Googleovih alata već mogu detektovati SynthID watermarks, posebno SynthID Detector Portal, koji je trenutno dostupan novinarima i medijskim profesionalcima. Korisnici također mogu vidjeti detalje o AI autorstvu, uključujući prisustvo SynthID watermarksa u Google Photos putem panela „AI Info“. Integracija u Gemini aplikaciju omogućava da ova funkcija detekcije sada bude šire dostupna.

Međutim, dodavanje ove funkcije u Gemini znači da sada svako može provjeriti slike na prisustvo AI.

Kako provjeriti sliku u Gemini aplikaciji

Da biste analizirali sliku, učitajte je u Gemini aplikaciju ili u Gemini na webu, zatim postavite pitanje: „Je li ova slika generirana AI-jem?“ Gemini će analizirati sliku i upozoriti vas na sve SynthID watermarks koje pronađe, označavajući da je slika kreirana pomoću Google AI modela.

Čak i ako se ne pronađe nijedan SynthID watermark, Gemini će pokušati analizirati sliku tražeći karakteristične znakove AI-ja. Gemini 3 Pro posebno je efikasan u prepoznavanju suptilnih AI artefakata, često otkrivajući znakove koje običan posmatrač može propustiti, kao što su ostaci uobičajenih termina korištenih u promptovanju teksta, objekti sa nedosljednom fizikom ili neprirodno glatka „AI koža“. Osim vizualnih artefakata, može uočiti i druge tragove, poput konvencija imenovanja fajlova koje često koriste generativne AI aplikacije i vidljive watermarkse, poput „sparkle“ ikone koju Nano Banana dodaje svojim AI-generiranim slikama. Ipak, za razliku od SynthID-a, ove metode ne mogu sa apsolutnom sigurnošću potvrditi AI generaciju.

SynthID u Google Gemini: ograničenja

Najveće ograničenje je to što SynthID funkcioniše samo s Google AI modelima. Druge generativne AI platforme, poput Midjourney ili GPT Image 1, ne koriste SynthID watermarks, pa Gemini neće imati šta detektovati. Ipak, Gemini će pokušati prepoznati AI generirani sadržaj drugim metodama, poput vidljivih vodenih znakova, logotipa i imena fajlova tipičnih za druge AI platforme, ali neće moći dati konačan odgovor.

Foto/Shutterstock

Važno je napomenuti da, iako SynthID watermarks predstavljaju vrijedan alat za kreatore koji žele koristiti AI odgovorno, oni ne pružaju stvarnu zaštitu od onih koji žele zavarati publiku. Watermarks su otporni na osnovne modifikacije poput rezanja, promjene veličine ili primjene filtera, ali svako s osnovnim tehničkim znanjem može zaobići sistem uz malo truda.

Detekcija AI sadržaja u Gemini: šta slijedi?

Osim slika, SynthID funkcioniše i za video, audio i tekst. Google je obećao proširenje Gemini funkcionalnosti na ove formate, ali ista ograničenja će važiti.

SynthID alat u Google Gemini je korak u pravom smjeru, ali tek mali, jer i dalje ne može definitivno odgovoriti na ključno pitanje: „Je li ova slika generirana AI-jem?“ U praksi, Gemini 3 Pro je često korisniji zahvaljujući sposobnosti da prepozna AI sadržaj. Google također radi na podršci za C2PA content credentials, što će omogućiti korisnicima verifikaciju sadržaja sa drugih platformi, a ne samo Googleovih.

SynthID sam po sebi nije rješenje protiv deepfake sadržaja ili dezinformacija generiranih AI-jem. Ipak, predstavlja značajan korak naprijed koji potiče korisnike da provjeravaju sadržaj umjesto da ga jednostavno prihvate.

Detekcija SynthID-a u Google Gemini je trenutno dostupna, ali može potrajati dok ne stigne u sve regione.

Paul Monckton, Forbes