Porsche 911 je uvijek dobar izbor, ali GT3 je nešto novo

Vrijeme je za priznanje. Nikada prije nisam vozio GT3 prije nego što sam sjeo za volan najnovije, generacije 992.2.

Znam. Za nekoga ko tvrdi da zarađuje za život vozeći automobile i pišući o njima, ovo je sramotno priznanje. Dakle, iako sam već bio impresioniran najnovijim generacijama 911 Carrera, Carrera T i GTS s Porscheovom pametnom novom T-hibridnom tehnologijom, GT3 polje je ostalo neoznačeno.

Do sada. Umjesto borbe s gužvom u špicu ili probijanja kroz uske britanske sporedne ceste, Dunsfold Park je bio samo moj.

Poznatija kao TopGear Test Trek, ova staza od osam krugova za ljude mojih godina je legendarna. Rijetko se više pojavljuje na TV-u. Ipak, još uvijek se mnogo koristi, a svi zavoji su prisutni i ispravni, od Hammerheada i The Followthrougha, do Second-To-Last i, naravno, Gambona.

Zbog Porscheovog gustog rasporeda, nisam imao puno vremena. Ali nakon nekoliko vožnji kao suvozač s profesionalnim vozačem za volanom, bilo je vrijeme da dodam smislen unos u bilješku “Automobili koje sam vozio” na svom iPhoneu.

Specijalni model GT3

Čak i prije nego što uđete unutra, GT3 zrači posebnom aurom.

Ovaj konkretni primjerak je “pojačan” do maksimuma, sa opcionim Weissach paketom, karbonskim kočnicama, pa čak i magnezijumskim felgama.

Sjedeći u niskom, karbonskom sportskom sjedištu, okrećući ključ za paljenje (za razliku od dugmeta na slabijim 911-icama) i pripremajući se za paljenje motora.

Motor je u početku malo grub, a sedmostepeni automatski kvačilo ovog automobila se uključuje sa svrhom.

Ali kada se jednom pokrenete, jasno je da je ovo automobil koji jedva čeka da pokaže šta može.

Krećem prema startnoj liniji, prebacujem se u Trek način rada. Pritiskam obje pedale da aktiviram launch control, a zatim skidam nogu s kočnice.

Dan je suh, sunčan i neobično topao za ovo doba godine. Zadnji kotači GT3-ice na trenutak proklizavaju prije nego što pronađu prianjanje i lansiraju me naprijed – do 100 km/h za 3,2 sekunde.

Njegov 4,0-litarski, bokser šestocilindrični motor razvija 502 konjske snage. Obrtaji idu do 9.000 u minuti.

U svijetu naviknutom na automobile s obiljem obrtnog momenta pri niskim okretajima, električnom asistencijom i ograničavačima prosječnog broja okretaja, GT3 se čini kao da je s druge planete.

Ovo je daleko od maksimalnog kruga vožnje. Čak i pri 50 do 60 posto angažmana, GT3 čini da se vozač osjeća posebno.

Fotografija: Shutterstock

Karakteristike modela

Njegov motor i izduvni sistem dominiraju za neupućene, ali nakon nekoliko okreta ubrzo postajete svjesni kočnica i upravljanja.

Kočnice su snažne – imajte na umu da je karbon-keramika opcionalna na ovom automobilu, a upravljanje je izuzetno direktno. Broj 911 je spor, ali spremnost GT3 da uđe u svaki zavoj je pravo otkriće.

To je jedan od onih automobila gdje su gume direktno povezane s vašim prstima, trenutno prenoseći signale iz vašeg mozga na stazu ispod vas.

U ovom segmentu, Porsche je uglavnom radio na poboljšanju GT3 tokom prelaska sa generacije 992 na generaciju 992.2. Postoje poboljšanja prenesena iz prethodne generacije GT3 RS i ograničenog izdanja 911 S/T, koja poboljšavaju stabilnost GT3 na stazi bez ugrožavanja upravljivosti automobila na cesti.

Napominjem da je moje vrijeme s GT3 bilo isključivo na stazi i ograničeno na verziju sa krilom i PDK mjenjačem.

Kasnije ove godine vozit ću GT3 Turing s manuelnim mjenjačem, bez zadnjeg krila, ali s opcionim zadnjim sjedištima, na cesti.

Bez obzira koju verziju GT3 odaberete, početna cijena je 230.500 dolara u SAD-u i 158.200 funti u Velikoj Britaniji. Dodajte kovani magnezijumski felge, Weissach paket za zaštitu od prevrtanja i Porscheovu uslugu Paint to Sample Plus (40.000 dolara samo za to), a cijena prelazi 320.000 dolara.

Da li se isplati, kada osnovni 911 počinje od “samo” 132.300 dolara? Ako želite ultimativni izraz 911 napravljenog za ulicu i stazu, onda je odgovor – apsolutno da.

Alistair Charlton, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

