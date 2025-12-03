Altman je digao uzbunu, traži poboljšanje ChatGPT-a zbog konkurencije od strane Googlea

Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, pozvao je zaposlenike kompanije da se fokusiraju na poboljšanje kvalitete ChatGPT-a, dok istovremeno odgađaju druge planove, uključujući integraciju oglasa, prema internom memorandumu kompanije koji su prenijeli brojni mediji. Pritisak na OpenAI raste nakon uspješnog lansiranja novog Googleovog modela umjetne inteligencije Gemini 3.



Prema internom memorandumu koji su ranije danas citirali The Information i Wall Street Journal (WSJ), Altman je rekao zaposlenicima OpenAI-a da objavljuje “upozorenje” za poboljšanje ChetGPT-a.



WSJ je izvijestio da je Altman pozvao zaposlenike da rade na “svakodnevnom iskustvu” ChatGPT-a, uključujući poboljšanja personalizacije, brže i pouzdanije odgovore i mogućnost “odgovaranja na širi spektar pitanja”.

Odlaganje drugih projekata

Altman je također navodno rekao zaposlenima da će kompanija odgoditi druge planirane inicijative. To uključuje integraciju oglasa, alate za kupovinu pokretane umjetnom inteligencijom i ličnog asistenta ChatGPT Pulse.



OpenAI nije javno komentarisao dopis, ali je direktor ChatGPT-a Nick Turley na X-u objavio: “Naš fokus je sada da ChatGPT učinimo još sposobnijim, nastavimo rasti i širimo pristup širom svijeta. Istovremeno ga činimo još intuitivnijim i personalnijim.”



Turley je u X objavi proglasio ChetGPT “AI asistentom broj jedan na svijetu”.



Izvršni direktor ChatGPT-a također je tvrdio da njihov chatbot sada “čini otprilike 10% aktivnosti pretraživanja”. Iako nije jasno da li je mislio na 10% svih internet pretraga ili nešto drugo.

Integracija oglasa

Iako su neke od navodno odgođenih inicijativa, poput AI agenata za kupovinu i Pulsea, već javno predstavljene, kompanija još nije javno govorila o planovima za integraciju oglasa u ChatGPT. Međutim, inženjer Tibor Blaho pronašao je reference na potencijalnu integraciju oglasa u kodu Android aplikacije ChatGPT. Izvještaj Informationa također navodi da OpenAI trenutno testira različite vrste oglasa, uključujući oglase za online kupovinu.

U oktobru je Altman izjavio da kompanija “trenutno nema planova” za integraciju oglasa u svoje proizvode. Ali nije isključio mogućnost da se to dogodi u budućnosti. U intervjuu za The Verge u augustu, Turley je rekao da ne isključuje oglase “kategorički”. Dodao je da će kompanija morati biti “vrlo promišljena i taktična” u načinu na koji će ih integrirati.

Pohvale za Blizance

Prošlog mjeseca, Google je predstavio Geminaj 3, najnoviju verziju svog AI modela, koji je u nekoliko testova performansi nadmašio konkurentske modele kompanija OpenAI i Anthropic. Novi chatbot je dobio izvanredne ocjene, posebno za kreativno pisanje i novi generator slika Nano Banana Pro. U objavi na Xu, izvršni direktor Salesforcea Marc Beinoff je tvitao: “Korostim ChatGPT svakodnevno već tri godine. Upravo sam proveo dva sata sa Geminijem 3. Ne vraćam se. Skok je nevjerovatan.” Čak je i Altman objavio na X, čestitajući Googleu na lansiranju Geminija 3. Njegov komentar je bio: “Izgleda kao odličan model.”

Siladitya Ray, Forbes

