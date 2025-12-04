Miš je dio računara koji je doživio najmanje inovacija: Novi više nema tastere

Japanski startup Diver-X je kreirao multifunkcionalni miš bez fizičkih tipki. Iako je tehnologija personalnih računara značajno napredovala u posljednjoj deceniji, podrazumijevani ulazni uređaj, računarski miš, doživio je vrlo malo inovacija.

Danas je kompjuterski miš obično mala, plastična “kapsula” s dva dugmeta za klik i kotačićem za skrolovanje. Postoje i druge varijacije, kao što su miševi namijenjeni igračima koji dolaze s nekoliko dodatnih dugmadi i mnogo glomaznijim dizajnom. Ili ultra-minimalistički “stilski” miševi poput Appleovog Magic Mousea.

Japanski startup Diver-X pokušava stvoriti nešto između te dvije krajnosti svojim najnovijim proizvodom: Melt Mouseom.

Kako izgleda ovaj miš?

Trenutno se lansira putem Kickstartera, ovaj miš pomalo podsjeća na Appleov Magic, ali s boljom ergonomijom, višim je i okruglijim, u obliku koji malo bolje leži u dlanu.

Ali Melt pobjeđuje Magic u nekoliko oblasti. Njegova ojačana površina od kaljenog stakla podržava veću površinu dodira od Appleovog miša i ima superiorniju haptičku povratnu informaciju.

Tokom nedavne demonstracije, mogao sam kliziti prstom gore-dolje po staklenoj površini kako bih skrolao web stranicu, a haptički mehanizam je vjerno reproducirao osjećaj okretanja fizičkog kotača.

Isto tako, kada pritisnem staklo, haptički elementi proizvode vrlo uvjerljiv čujan “klik”, iako miš uopće nema fizičke mehanizme za klik.

Također mogu slobodno pomicati prst preko staklene površine kako bih kontrolirao kursor miša poput trackpada, a mogu kliknuti desnim dugmetom srednjim prstom bez podizanja lijevog prsta koji već leži na staklenoj površini – nešto što Appleov Magic ne uspijeva registrirati.

Donji dio miša je napravljen od jednog komada aluminija.

Razlike u poređenju sa Magic verzijom

Priključak za punjenje je dizajniran tako da se Melt Mouse može koristiti tokom punjenja, što Appleov Magic Mouse također ne može.

Budući da su svi Meltini gestovi i haptičke povratne informacije zasnovani na softveru, mogu se prilagoditi putem pratećeg softvera.

Na primjer, mogu povećati ili smanjiti haptičku povratnu informaciju ili promijeniti osjećaj klika.

Tokom mog kratkog testiranja, Melt se čini kao uspješna kombinacija minimalističkog izgleda Magic miša i funkcionalnosti glomaznijeg Logitech miša.

