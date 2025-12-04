Trumpovi kripto snovi potreseni padom tržišta

Američki Bitcoin doživio je dramatičan kolaps od 50% u utorak, što je najnoviji u nizu projekata povezanih s porodicom Trump koji su nesrazmjerno pogođeni sve dubljim padom kriptotržišta. Pad vrijednosti ove rudarske kompanije, u kojoj Eric Trump ima ulogu suosnivača i glavnog stratega, desio se svega nekoliko minuta nakon otvaranja berze, onog trenutka kada je istekao lockup period i omogućio ranim investitorima prodaju udjela.

Ovaj događaj nadovezuje se na niz loših vijesti. Kriptovaluta $WLFI, proizvod World Liberty Financiala, decentralizirane finansijske platforme gdje se Eric i Donald Trump Jr. vode kao suosnivači, izgubila je više od polovine svoje vrijednosti od septembra.

Alt5 Sigma, malo poznata tehnološka firma koja je ove godine prikupljala sredstva za kupovinu WLFI tokena i koju su Trampovi često isticali, potonula je za više od 70% pod teretom rastućih pravnih problema. Ni šire tržište ne izgleda bolje. Bitcoin je zabilježio najslabiji mjesec još od 2021, što je dodatno pojačalo negativni momentum.

Reuters

Trumpova organizacija, American Bitcoiner i WLFI nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Ovi potresi dolaze u vrijeme kada je predsjednik Donald Trump doživio potpunu transformaciju – od skeptika do vatrenog zagovornika kriptovaluta. Posljednjih mjeseci hvalio je inovacije u industriji, pokretao vlastite kripto projekte, najavljivao stvaranje američkih bitcoin rezervi, potpisivao prvu kripto regulativu i susretao se s vodećim figurama sektora.

Njegov memecoin $TRUMP, lansiran prije inauguracije, nakratko mu je donio milijarde na papiru, ali se nikada nije vratio na početne vrhunce. U isto vrijeme, Truth Social – platforma u vlasništvu Trump Media & Technology Group – intenzivno je kupovala bitcoin kroz proteklu godinu, ali joj je vrijednost uprkos tome pala 48% u posljednjih šest mjeseci.

Zbog široke uključenosti u kripto projekte značajan dio predsjednikove imovine vezan je za volatilno tržište, što je prema Forbesovim procjenama dovelo do pada njegovog ukupnog bogatstva sa 7,3 na 6,3 milijarde dolara između septembra i decembra.

Autor Kirk Ogunrinde, Forbes

