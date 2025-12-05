Tajvan zabranjuje kinesku aplikaciju RedNote zbog porasta prevara i sigurnosnih prijetnji

Tajvan je donio odluku da na godinu dana blokira popularnu kinesku aplikaciju Xiaohongshu, poznatu i kao RedNote, nakon što ova platforma nije sarađivala s vlastima u istragama brojnih slučajeva prevara. Aplikacija, koja je u posljednje vrijeme postala hit među mladima i privukla oko tri miliona korisnika, sve više brine tajvanske zvaničnike jer bi mogla poslužiti kao kanal za propekinšku propagandu i širenje dezinformacija, što je dugogodišnji izazov za Tajvan.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je Xiaohongshu odbila dostaviti podatke potrebne za istrage, te da se platforma povezuje s više od 1.700 prevara u kojima su građani izgubili gotovo 248 miliona tajvanskih dolara. Izostanak saradnje, kako navode, stvorio je “pravnu prazninu” i otežao provođenje zakona. Iako je zabrana objavljena, aplikacija je i dalje bila dostupna korisnicima, a kompanija još nije odgovorila na pozive tajvanskih vlasti.

Pixabay

Ova odluka uklapa se u globalni trend pojačanog nadzora nad kineskim aplikacijama poput Xiaohongshua i TikToka, za koje mnoge države sumnjaju da predstavljaju sigurnosni rizik zbog kineskih zakona o pristupu podacima. Posljednjih godina nekoliko zemalja, uključujući SAD, Indiju, Australiju i države EU, uvelo je ograničenja ili zabrane korištenja ovih aplikacija na službenim uređajima. Tajvan je još 2019. zabranio Xiaohongshu i TikTok na državnoj opremi, ali privatno korištenje ostalo je dopušteno do sada.

Ministarstvo digitalnih poslova nedavno je upozorilo na ozbiljne sigurnosne propuste kod pet aplikacija, među kojima su Xiaohongshu, TikTok, Weibo i WeChat, navodeći da prikupljaju osjetljive podatke i dijele ih bez saglasnosti korisnika. Nacionalni sigurnosni biro utvrdio je da Xiaohongshu nije zadovoljila nijedan od sigurnosnih kriterija.

Iako vlasti tvrde da je zabrana donesena u interesu javne sigurnosti, dio korisnika i opozicione stranke Kuomintang smatraju da se radi o ograničavanju slobode interneta. Neki kritičari upozoravaju da bi Tajvan mogao krenuti putem Kine, gdje je za pristup mnogim platformama potreban VPN. Vlada, međutim, naglašava da sve velike međunarodne kompanije, poput Googlea, Facebooka i TikToka, uredno poštuju tajvanske propise, dok Xiaohongshu to odbija učiniti.

Zvaničnici ističu da su kompaniju pozvali da dostavi konkretne mjere kako bi se uskladila s lokalnim zakonima, ali da odgovor još nisu dobili. Kako kaže zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ma Shih-yuan, problem nije ograničen samo na Tajvan, jer je ista aplikacija imala kršenja i u drugim zemljama, pa je vlasti smatraju platformom “izvan pravnog nadzora i s nejasnim namjerama.”

