Meta preusmjerava fokus sa metaverzuma na pametne AI naočale

Meta preusmjerava dio svojih ulaganja iz metaverzuma ka AI naočalama i nosivim uređajima, u nastojanju da iskoristi “momentum” u tom segmentu, potvrdio je portparol kompanije.

Tokom proteklih godina, Meta je uložila milijarde dolara u izgradnju metaverzuma, digitalnog prostora u kojem ljudi mogu međusobno komunicirati putem virtuelne stvarnosti. Ipak, tehnološki gigant imao je teškoća da uvjeri investitore u održivost ove nove tehnologije.

Bloomberg je u četvrtak prvi izvijestio da će Meta smanjiti ulaganja u metaverzum za čak 30%. Akcije kompanije porasle su više od 3,4% nakon ove vijesti.

Strategijski zaokret ka metaverzumu bio je i razlog što je Facebook 2021. promijenio ime u Meta.

„Ne planiramo nikakve šire promjene od toga“, izjavio je portparol Mete, ne komentarišući da li će preusmjeravanje ulaganja dovesti do otpuštanja.

Sada kompanija nastoji da iskoristi svoju ranu prednost u razvoju AI naočala, nakon pozitivnih reakcija na najnovije modele lansirane u septembru.

Naočale sadrže maleni displej unutar sočiva koji može opisivati ono što vidi i čak prevoditi tekst. Ta mogućnost široko se smatra probojem koji povećava upotrebljivost tehnologije, a istovremeno omogućava kompaktniji dizajn.

Reuters

Mnogi učesnici u industriji, uključujući i kompanije iz Kine, takođe su se uključili u utrku za izgradnju pametnih naočala i nosivih tehnologija.

Meta se posljednjih godina borila da uvjeri investitore u viziju metaverzuma. Mnogi su skeptični u pogledu ideje o imerzivnom digitalnom prostoru i potražnje za VR headsetima, koji su ključni za takvu tehnologiju.

Kompanija je masovno ulagale u VR uređaje i svoju metaverzum platformu, Horizon Worlds, gdje korisnici komuniciraju kao avatari.

U međuvremenu, potražnja za drugim tehnologijama, posebno vještačkom inteligencijom (AI), snažno je porasla, dok je Meta prioritet davala metaverzumu.

Firma je nedavno počela preusmjeravati fokus na izgradnju velikih AI modela, poput softvera integriranog u WhatsApp, kao i na razvoj pametnih uređaja poput svojih novih naočala.

