Eric Trump je deset puta bogatiji otkako mu je otac postao predsjednik

Kriptovalute su povećale bogatstvo nasljednika nekretnina. Početkom septembra su privremeno učinile drugog najstarijeg sina predsjednika milijarderom.

Eric Trump, koji već devet godina upravlja očevim poslovanjem, ne posjeduje udio u nekretninama po kojima je Trump Organization poznata. Ipak, naslijedio je nešto još vrednije. Tokom prošle godine, Donald Trump je demonstrirao kako se politička slava pretvara u lično bogatstvo. Eric se pokazao kao najbolji učenik i sada se procjenjuje da vrijedi oko 400 miliona dolara, više od bilo kojeg od svoje braće i sestara.

Najveći pojedinačni dio njegovog bogatstva je udio u American Bitcoin, kompaniji koja se bavi rudarenjem i držanjem kriptovaluta. Krajem septembra, kompanija je imala 3.418 bitcoina, vrijednih oko 320 miliona dolara po tadašnjim cijenama. Tržišna vrijednost American Bitcoin sada prelazi dvije milijarde dolara, što Ericov udio od 7,3% procjenjuje na oko 160 miliona dolara. „Imamo ogromne ambicije da postanemo najbolja kripto kompanija na svijetu“, rekao je Eric na televiziji početkom septembra. „Znate koliko naporno radimo — poznati smo po tome — i zaista uživamo u ovom poslu.“

Lako je uživati kada zarađujete milione dolara. American Bitcoin nije jedini vrijedan posao o kojem Eric razmišlja. Njegov udio u World Liberty Financial, kompaniji koju je njegov otac osnovao zajedno sa sinovima Ericom, Donaldom Trumpom Jr. i Baronom Trumpom neposredno prije prošlogodišnjih izbora, donio mu je procijenjenih 135 miliona dolara. Kombinacija ovih i drugih novih sredstava, zajedno s dvije kripto investicije, povećala je Ericovu neto vrijednost deset puta u odnosu na dan kada je njegov otac preuzeo dužnost u White House-u.

Eric se ne slaže. Na pitanje za komentar, osporio je procjenu, ali nije želio objasniti zašto.

Ericov put ka American Bitcoinu počeo je kroz American Data Centers, nejasno preduzeće koje je pokrenuo sa starijim bratom u februaru. Malo više od mjesec kasnije, ADC se praktično spojio s Hut 8, kompanijom za rudarenje bitcoina, kako bi nastao American Bitcoin. U maju je American Bitcoin najavio spajanje s Gryphon, berzanskom firmom za kripto rudarenje, a transakcija je okončana početkom septembra. Glavni cilj bio je postavljanje dovoljno računara koji rješavaju kriptografske zadatke za otključavanje bitcoina uz što niže troškove, čime se povećava interni fond kompanije.

Kombinovana operacija izašla je na berzu 3. septembra pod oznakom ABTC. Cijena je dostigla maksimum od 14,52 dolara po akciji. To je Ericovih procijenjenih 68 miliona akcija privremeno učinilo vrijednim oko milijardu dolara na papiru. Međutim, „hajp“ je brzo splasnuo. ABTC je isti dan zatvorio na 8,04 dolara, a pad se nastavio, uključujući sedmični pad od 42% na 2,39 dolara po akciji. Eric je posljednji pad objasnio otključavanjem akcija iz privatne emisije za rane investitore. „Držim sve svoje @ABTC akcije — 100% sam posvećen vođenju industrije“, objavio je na X-u.

Kada je Forbes sredinom septembra procjenjivao porodicu Trump za godišnju listu Forbes 400, Eric je procijenjen na oko 750 miliona dolara. Oko 500 miliona poticalo je od njegovog udjela u American Bitcoinu. Iako je vrijednost sada niža, i dalje ga čini daleko bogatijim nego prošle godine. Uspjeh World Liberty Financial dodatno je povećao njegovo bogatstvo. Njegov otac kontroliše 70% porodičnog udjela, prema posljednjim finansijskim izvještajima. Pretpostavljajući da preostalih 30% dijele Eric, Donald Jr. i Baron — svi navedeni kao koosnivači — Forbes procjenjuje da bi Eric dobio oko 80 miliona dolara u kešu nakon poreza od prodaje kriptovaluta, uz 36 miliona dolara u vlastitim tokenima i 19 miliona dolara u USD1, stablecoinu kompanije World Liberty.

Sve to nadmašuje Ericov originalni izvor prihoda — njegov rad u Trump Organization, gdje je počeo 2006. godine. Prije nego što mu je kripto višestruko povećao prihode, Forbes je procjenjivao da je zarađivao skoro tri miliona dolara godišnje kroz platu te da je akumulirao više od 30 miliona dolara likvidne imovine. Tokom godina dio tog novca uložio je u nekretnine: danas posjeduje kuću vrijednu sedam miliona dolara u Jupiter, Florida, penthaus vrijedan četiri miliona dolara na Manhattanu, te još dvije nekretnine u državi New York. Njegovu neto vrijednost dopunjuju i akcije Dominari Holdings vrijedne više od milion dolara — nejasne finansijske firme sa kancelarijama u Trump Tower-u, koja je omogućila mnoge nedavne projekte Erica i Donalda Juniora, uključujući novu kompaniju specijalne namjene za spajanja.

S povratkom njegovog oca na vrh američke političke scene, Eric je profitirao od ponovnog stranog interesa za poslove sa Trump Organization. Prošle godine zaradio je procijenjenih 3,2 miliona dolara od novih licenci u Dubai, Saudi Arabia i Vietnam. Ovogodišnji finansijski izvještaji njegovog oca vjerovatno će pokazati još više prihoda zahvaljujući novim ugovorima u Qatar, India, Romania i Maldives. Forbes procjenjuje vrijednost Ericovog licencnog i menadžerskog poslovanja na oko 34 miliona dolara.

U međuvremenu, njegova supruga Lara Trump, koja je radila na Trumpovoj kampanji i bila kopredsjednica Republican National Committee, nedavno je dobila vikend termin na Fox Newsu. Ako se plaća slično kao posao Pete Hegseth-a (domaćina vikend programa koji je postao ministar odbrane), vjerovatno donosi više od dva miliona dolara godišnje.

Sa stotinama miliona dolara sada u banci, Eric nagovještava da će pratiti očev put ne samo finansijski. U intervjuu za Nikkei Asia čak je aludirao i na moguću buduću predsjedničku kandidaturu. Ali za sada, kripto je njegov put ka trajnom statusu milijardera. „Izuzetno smo sretni u životu, s ovim poduhvatom ili bez njega“, rekao je povodom lansiranja American Bitcoina. „Ali želimo pobijediti.“

Kyle Kan-Malins, Forbes

