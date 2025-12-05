Sarajevski aerodrom postavio novi rekord: Novembar sa 137.953 putnika

Međunarodni aerodrom Sarajevo ostvario je historijski rezultat, u novembru 2025. zabilježeno je 137.953 putnika, što je najviše u historiji aerodroma. U istom mjesecu realizirane su 1.282 aviooperacije, a teretni promet iznosio je 244.893 kilograma, potvrđujući kontinuirani rast i važnost aerodroma kao ključnog regionalnog saobraćajnog čvorišta.

Za usporedbu, 2001. godine, aerodrom je zabilježio svega 6.889 operacija u cijeloj godini, a 2025. taj broj je premašio 18.000. Najprometniji mjeseci tradicionalno su juli i august, što odražava turistički vrhunac, primjerice, u julu 2025. realizirano je 2.433 operacije, dok je januar najmanje prometan s 1.175 operacija, pokazuju podaci objavljeni na web stranici Međunarodnog aerodroma.

Od januara do novembra 2025., kroz aerodrom je prošlo ukupno 2.093.490 putnika. Dvomilioniti putnik je dočekan već 10. novembra. Taj putnik bio je Šanjta Kemal, na letu Turkish Airlines-a za Istanbul. Sretnik je nagrađen povratnom kartom u Business klasi i vaučerom za korištenje Premium salona.

„Dva miliona prevezenih putnika je važna prekretnica. Posebno cijenimo doprinos Turkish Airlines-a, čiji letovi čine značajan dio našeg prometa“, izjavio je Sanin Ramezić, v.d. direktor Aerodroma Sarajevo.

Rast prometa u 2025. rezultat je širenja mreže destinacija, sezonskih letova i strateške saradnje s aviokompanijama, što potvrđuje strateški razvoj aerodroma i kontinuirano unapređenje usluga za putnike.



Amela Hasanbašić